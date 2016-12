Her får Carlsen nok – forlot medaljeseremoni

Artikkelen oppdateres!

Magnus Carlsen ble fredag nummer to i lynsjakk-VM etter en dramatisk avslutning. Etter det hele var over var det klart for medaljesermoni i spillerlokalet.

Opplegget hadde allerede vart lenge da alle Magnus Carlsen og de andre sjakkspillerne samlet seg for å bli avbildet mens fyrverkeri og konfetti dalte ned fra taket.

På dette tidspunktet fikk stjernen nok og trasket ut av bildet og oppover tribunen mot den private loungen på arenaen.

TOK SØLV: Magnus Carlsen var irritert etter å ha tatt sølv. Foto: Karim Jaafar / AFP

Grunnen til at Carlsen gikk før de andre kan man spekulere i - men han hadde akkurat tapt VM-gullet etter en svært intens dag.

Karjakin vant etter tabbeparti

Og det var på en verst tenkelig måte det skjedde. Carlsen og Karjakin endte begge på 16 poeng etter 21 partier, men russeren vant på tiebreak.

Carlsen var spesielt irritert over måten verdensmester Karjakin vant sitt nest siste parti mot polske Radoslaw Wojtaszek.

Polakken så nemlig ut til å ta seieren – og kunne dermed gitt Carlsen VM-gullet før den siste runden. Men Wojtaszek tabbet seg grundig ut og tapte for Karjakin.

– Det er noe av det dummeste jeg har sett. Det var helt sykt. Helt sykt, sier Carlsen til NRK og legger til:

– Det er ikke mulig å tape som han gjør. Det eneste jeg trengte var et jævla halvpoeng. Så finner han den eneste måten å tape på. Det er jævlig surt.

– Jeg skjønner Carlsen

Karjakin frostår hvorfor nordmannen var sint etter tabben til Wojtaszek.

– Selvfølgelig skjønner jeg Carlsen. Jeg ville også vært veldig sint, sier Karjakin til NRK.

Også i det aller siste partiet fikk russeren god hjelp av en motstander som spilte svært svakt. Karjkain fikk dermed en ganske enkel avslutning på turneringen.

I minuttene etter VM-seieren sto den russiske sjakkstjernen sammen med blant andre Vishy Anand og forklarte hva som hadde skjedd i de to siste partiene. Han lo og virket forbløffet over det som hadde skjedd i partiene.

SE VIDEO: Dette sa Magnus Carlsen etter at VM-tittelen røk.

Fornøyd med seieren

Karjakin var naturlig nok svært fornøyd med å ta seieren.

– Jeg er naturligvis veldig glad for seieren. Jeg syntes jeg spiller veldig bra både i dag og går Det var vært noen opp- og nedturer, men jeg er stolt over resultatet, sier Karjakin.

Russiske Daniil Dubov tok bronsemedaljen med sin seier i det siste partiet.