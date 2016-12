Carlsen raste etter at han mistet VM-gullet: – Det dummeste jeg har sett

– Det er noe av det dummeste jeg har sett. Det var helt sykt. Helt sykt, sier en hoderystende Carlsen til NRK.

26-åringen er tydelig misfornøyd etter at VM-gullet glapp på det siste partiet i lynsjakk-VM fredag. Carlsen ledet med 0,5 poeng til Karjakin, men klarte kun remis i sitt siste parti - samtidig som Karjakin vant.

Dermed endte Carlsen med like mange poeng som Karjakin - 16,5 poeng - men falt likevel ned på sølvplass grunnet dårligere kvalitetspoeng underveis i mesterskapet.

Det var likevel ikke den omstridte regelen - som favoriserer den som har møtt sterkere motstand tidligere i VM - som fikk blodet til å koke hos Carlsen. Han irritererte seg over måten verdensmester Karjakin vant sitt nest siste parti mot polske Radoslaw Wojtaszek.

Polakken så nemlig ut til å ta seieren - og kunne dermed gitt Carlsen VM-gullet før den siste runden. Men Wojtaszek tabbet seg grundig ut og tapte for Karjakin.

Det likte Carlsen svært dårlig.

– Jeg ble så sint. Da var det fortsatt en sjanse til å få høyest ratingsnitt. Det er så enkle ting han overser. Han hadde en stilling hvor alt vinner. Det er ikke mulig å sette vekk, så dominerende som han står. Så setter han bort alt, sier en tydelig oppgitt Carlsen.

Og fortsetter:

– Det er ikke mulig å tape. Det eneste jeg trengte var et jævla halvpoeng. Så finner han den eneste måten å tape på. Det er jævlig surt.

Carlsen tar likevel også selvkritikk etter at VM-gullet glapp for andre gang denne uken.

– Jeg gjorde ikke jobbe n min i siste parti, men det var ikke så lett å slå han med svarte brikker på kommando. Jeg greide ikke å mobilisere, sier han.

– Jeg er forbanna. Jeg har ikke noe annet å si enn det, sier Carlsen.

Slo sin tidligere sekundant

Carlsen åpnet VMs siste dag med seier over Maxime Vachier-Lagrave. Men triumfen var ingen enkel affære, for franskmannen har vært VM-sekundant for Carlsen og kjenner åpenbart motstanderen godt.

Carlsen innrømmer også at det var en utfordring å møte Vachier-Lagrave.

– Det var litt vanskelig. Jeg prøvde å spille noe vi ikke hadde sett på sammen. Jeg følte meg presset i åpningen, men etterhvert tok jeg han igjen på klokka og fikk en fin stilling. Og det var som det har vært tidligere her: Jeg har spilt best med lite tid, forklarte Carlsen etter partiet.

I det neste partiet endte det likevel med remis mot den amerikanske erkerivalen Hikaru Nakamura. Det samme resultatetet ble det i dagens tredje part i - og det 15. totalt - mot russiske Aleksander Grisjtsjuk.

Ble slått av Ivantsjuk igjen

I parti nummer 16 møtte imidlertid Carlsen veggen i form av den eksentriske veteranen Vassilij Ivantsjuk.

Ukraineren - som vant hurtigsjakk-VM på onsdag - satte Carlsen ute av spill og vant partiet. Han slo også nordmannen under hurtigsjakk-VM tidligere i uka.

Carlsen selv forklarer vanskelighetene mot veteranen slik:

– Han er veldig god. Jeg synes det er vanskelig å spille mot ham. Jeg følte jeg hadde en bedre stilling enn ham, men så lot jeg han ta løperparet mitt. Etter det gikk det ganske galt. Til slutt var det løperparet som ble avgjørende, sa Carlsen med et skjevt smil.

Lommedalen-karen reiste seg heldigvis i parti nummer 17 med seier over Teimour Radjabov fra Aserbajdsjan.

– Det var ekstremt viktig. Det var viktig å komme seg med en gang etter et tap. Det var langt fra perfekt, men det er mange slike partier som dette som jeg har vunnet. Som jeg har kjempet i mål, forklarte Carlsen.

Og kjempet gjorde han også i det neste partiet mot Baadur Jobava fra Georgia, der det ble ny seier. Egentlig mot alle odds, for Carlsen så ut til å tape hele partiet. Men takket være en fantastisk sluttspurt snudde han til seier.

– Det var en soleklar tapt stilling for Magnus Carlsen, men så snur han det likevel. Det er helt utrolig, skrøt NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Den imponerende triumfen tente åpenbart Carlsen ytterligere, for i parti 19 og 20 ble det seier mot henholdsvis Vladimir Onitsjuk og den gamle VM-motstanderen Vishy Anand.

Med ett parti igjen ledet Carlsen med et halv poeng til Karjakin, og alt skulle dermed avgjøres mot ungareren Peter Leko.

Det endte med remis, og dermed en åpenbart surt sølvmedalje til Carlsen.