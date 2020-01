Her er meldingen som skulle få Haugesund-spillere til å tape med vilje

NRK har fått tilgang på meldingen som ble sendt til flere av ishockeyspillerne i Haugesund Seagulls på lørdag.

Oppfordringen er umulig å misforstå: Noen ville at Haugesund skulle tape kampen mot Hasle/Løren med vilje. Og for det skulle de involverte få 10 000 euro, om lag 100 000 kroner hver.

I meldingen, som opprinnelig er skrevet på engelsk, står det blant annet:

«For å klare det tipper jeg du trenger å få med minst fire spillere på laget, deriblant keeper og toppscorere. Snakk med dem hvis du tror de er med på det. PS du vil få 50 % før kampen starter og resten etterpå.»

Styreleder i Haugesund Seagulls, Kim Kjosnes. Foto: Harald Thingnes / NRK

Instagram

– Først blir du sjokkert over at det skjer i norsk ishockey, i vår divisjon og ikke minst i vår klubb. Og så blir du forbannet over at noen prøver å ødelegge sporten vi er så glade i, sier styreleder i Haugesund Seagulls, Kim Kjosnes, til NRK.

Han bekrefter at det var flere spillere som mottok meldingen, men vil ikke si konkret hvor mange.

Spillerne fikk først en melding på bildetjenesten Instagram.

– Kontakten ble opprettet på Instagram hvor spillerne ble invitert til å laste ned en tredjepartsapp for å få selve kommunikasjonen videre. Det gjorde de, og det var der de fikk selve beskjeden, som de deretter slettet, forteller Kjosnes.

Denne tredjepartsappen var meldingstjenesten «Telegram Messenger».

– Var spillerne med på et spill for å få ut info eller få vite mer?

– Nei, ikke annet enn for å spørre «hva er det du vil?», sier styrelederen.

Det var denne meldingstjenesten, Telegram Messenger, som ble brukt for å sende meldingen om kampfiksing til ishockeyspillere i Haugesund Seagulls. Foto: Skjermdump

– Ubehagelig

Klubben har bestemt at det kun er styrelederen som skal uttale seg i saken. Han forteller at spillerne liker svært dårlig det som skjedde på lørdag.

– Det har absolutt gått inn på dem.

– En ting er at det oppleves ubehagelig å få meldinger fra en ukjent part, men også innholdet er ubehagelig. At den typen kampfiksing, som foreløpig er et relativt ukjent fenomen i norsk ishockey, plutselig kommer til lille Haugesund.

Lotteritilsynet: Nytt i Norge

Da meldingen tikket inn noen timer før kampstart i 1. divisjonskampen mot Hasle/Løren lørdag kontaktet klubben ishockeyforbundet. Lotteritilsynet og politiet ble så koblet på.

Lotteritilsynet legger ikke skjul på at så direkte henvendelser om kampfiksing er nytt i Norge og beskriver det som «alvorlig».

– Det er første gang vi blir varslet om en så konkret henvendelse til utøvere før kampstart, sier avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, Henrik Nordal.

Saken blir nå etterforsket av Økokrim, som på sin side er svært sparsommelige med opplysninger. De vil ikke si fra hvilke land meldingene kan komme fra.

– Økokrim har mottatt et tips og foretar undersøkelser rundt det, er alt kommunikasjonsrådgiver Andreas Lunde i Økokrim vil si.

Kampen mellom Hasle/Løren og Haugesund Seagulls ble til slutt spilt som vanlig lørdag ettermiddag. Hasle/Løren vant 5-4.