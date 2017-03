Her er Eliteseriens heteste salgsobjekter

I tur og orden har de forlatt eliteserien i vinter.

Først skrev Sander Berge under for Genk og forlot Vålerenga. Så signerte Christian Gytkjær for 1860 München, før den daværende lagkameraten Jonas Svensson forlot Rosenborg et par dager etterpå til fordel for nederlandske AZ Alkmaar.

Men selv om det kan virke som om de heteste salgsobjektene for utenlandske klubber allerede er solgt, tror fotballekspertene at det vil komme frem interessante spillere for utenlandske klubber.

Rosted er på blokka til flere klubber

Talentspeider Stig Torbjørnsen har tidligere jobbet for Rosenborg i flere år og jobber nå for engelske Watford og den italienske klubben Udinese.

Han trekker frem 22 år gamle Sarpsborg 08-midtstoppen Sigurd Rosted som en spiller som fort kan ende opp i en klubb i utlandet sammen med Vålerengas Ghayas Zahid.

– Rosted er en spennende spiller som ser bra ut nå. Jeg vet at flere klubber har ham på blokka. Det er en spiller jeg får mange spørsmål om fra utenlandske speidere. De lurer på hvem han er, forteller Torbjørnsen til NRK.

TRO PÅ ROSTED: Stig Torbjørnsen får mange spørsmål om Sigurd Rosted av utenlandske speidere. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Han får støtte av NRKs fotballekspert Tom Nordlie. Også han har lagt merke til Rosted.

– Det er en spiller som spilte i Oslo-klubben Kjelsås, som Vålerenga og Lillestrøm ikke hadde radaren på. Han er litt av en type med tanke på duellstyrke og har litt internasjonalt snitt over seg. Det er ikke så mange midtstoppere i Norge for tiden, forteller Nordlie.

– Blitt snakket om siden Dortmund-kampen

Han tror at utenlandske klubber også følger med på spillere som Odds Rafik Zekhnini, Rosenborgs Fredrik Midtsjø, Lillestrøms Ifeanyi Matthew, Tromsøs Ulrik Yttergård Jenssen og Vålerengas Ghayas Zahid.

Nordlie hadde Midtsjø som elev i Sandnes Ulf i 2014 og kjenner godt til hans ferdigheter som gjør ham attraktiv for utenlandske klubber.

– Han har blikk, men først og fremst et veldig driv med ballen og uten ball. Og så har han en ålreit pasningsfot og bra skudd og avslutningsfot, sier NRKs fotballekspert.

GODT BLIKK: Tom Nordlie tror Fredrik Midtsjø kan forsvinne til en utenlandsk klubb i løpet av denne sesongen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Midtsjø er en gjenganger. Også Eurosports fotballekspert Kjetil Rekdal trekker frem RBKs midtbanejuvel, sammen med Molds Bjørn Bergmann Sigurdarsson, Ulrik Yttergård Jenssen og Ghayas Zahid.

Om Moldes spiss finner formen foran mål tror Rekdal at klubbene vil melde interessen ganske fort, selv med skadehistorikken.

– Han har vært ute før og spilte nå på landslaget til Island og scoret mot Kosovo. Historien med ham er at han er en veldig god spiss med stort sett de ferdighetene man trenger i luften, sier Rekdal til NRK, og utdyper:

– Holder han seg skadefri og scorer mange mål, er han en stor kandidat til å bli solgt ganske så raskt.

Torbjørnsen forteller at spillere som Midtsjø og Zekhnini er på blokka til flere klubber. Fra sistnevnte forventer han mer denne sesongen.

– Han er blitt snakket om siden Dortmund-kampen, men han har ikke spilt spesielt godt siden den kampen. Han har vært på en sånn signingsferd og vist seg for flere klubber. Det er mulig at han havner et sted til slutt, men akkurat slik det ser ut nå tror jeg ikke det er veldig mange som er nære å kjøpe ham, forteller Torbjørnsen.

Om han holder seg skadefri tror Nordlie at Odd-vingen kan ta steget ut i Fotball-Europa, gjerne til klubber i større ligaer enn Nederland og Belgia.

– Han har teknikk og fart på potensielt høyt internasjonalt. Han må bare unngå skader, forteller NRKs fotballekspert.

UT: Tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal tror Moldes Bjørn Bergmann Sigurdarsson er en het kandidat til å dra ut om han begynner å score mål. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Lite tull og tøys

Talentspeideren forteller at det spesielt er nederlandske, tyske og belgiske klubber som er aktive i overgangsmarkedet i Norge. Det henger sammen med pris og holdningene til spillerne.

– Det er en del norske spillere i Nederland. Norge er et veldig fint marked for nederlandske klubber. Norske spillere er lette å håndtere og det er lite tull og tøys. De lærer også språket raskt, forteller Torbjørnsen.

Rekdal mener spranget mellom den norske serien og de største ligaene som Premier League, Serie A og La Liga er for stort. Han mener at alder, pris og tilgjengelighet er de viktigste kriteriene når utenlandske klubber ser etter forsterkninger.

– I gamle dager gikk 25 åringer til Premier League. Nå ser de etter 16-, 17- og 18-åringer som de kan videreutvikle, sier Rekdal.

– Det handler om lengde på kontrakt og økonomi også, fortsetter den tidligere Vålerenga-treneren.

UTENLANDSPROFF? Ghayas Zahid er en spiller flere eksperter tror kan ende opp i utlandet i løpet av sesongen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Må velge lag ut fra spillestil

Nordlie påpeker at norske spillere har gode ferdigheter. Det det skorter på er spilleforståelse. Han håper også på at norske spillere blir mer bevisst på å velge rett lag i forhold til ferdighetene sine og rollen i laget.

– Å velge et lag ut fra spillestil er viktigere enn hvilken liga det er, forklarer Nordlie, og fortsetter:

– For midtbanespillere er det forskjell på å spille i et lag som spiller over midtbanen og aldri gjennom midten. Det er stor forskjell om de spiller med to sittende eller med to indreløpere for Midtsjø sin del, for eksempel, forklarer Nordlie.

Stig Torbjørnsen har et siste tips for dem som skal følge 1. divisjon tett denne sesongen.

Bodø/Glimts anvendelige midtbanespiller Mathias Normann tror han kan forsvinne til en utenlandsk klubb. Selv om han nå skal spille i 1. divisjon kommende sesong. Talentspeideren har sansen for at han er anvendelig.

– Han har spilt i veldig mange posisjoner på midtbanen. Både dypt og som indreløper. Det er kanskje som indreløper han er aller best. Han er allsidig, tøff, fysisk sterk og god med ballen. Fortsatt er han litt sånn halvkjent, men han kan fort forsvinne til utlandet, avslutter talentspeideren.