Her er Bessebergs 70-årsgave: Jaktslott og vill ursau verdt 100.000 kroner

– Det skal ikke være slik at det skal oppfattes som noen hemmelighet, sa Besseberg i retten fredag.

Der fikk han en rekke spørsmål om hvordan hans 70-årsdag ble markert.

Invitasjonen han fikk av sponsortoppen Volker Schmid var nemlig et helt spesielt døgn for den korrupsjonstiltale skiskytterpresidenten.

En rekke påspanderte jaktturer er en del av tiltalen om grov korrupsjon mot Besseberg. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

– Fantastisk jaktområde

Fredag ble jaktturene hans til det eksklusive jaktslottet Zidlochvice i Tsjekkia belyst. Dit var han som nevnt invitert av sponsortoppen Volker Schmid, som Besseberg har omtalt som en jaktkamerat gjennom flere tiår.

– Det var et fantastisk jaktområde og et flott slott, sa Besseberg i retten.

Jaktslottet Zidlochvice profilerer seg som et av de best bevarte jaktslottene i Europa og tilbyr luksusovernatting.

Jaktslottet Zidlochvice sørøst i Tsjekkia Foto: Privat og skjermbilde Lesy Ceske

– Det var flere hundre år gammelt dette slottet. Viltet der ble tatt veldig godt hånd om. Det var veldig profesjonelle jegere, fortalte Besseberg.

Påspanderte jaktturer i Østerrike med Schmid har allerede blitt belyst i retten. Schmid er av Besseberg kalt en svært god jaktkamerat gjennom flere tiår.

Samtidig hadde Scmid også en rolle i det gigantiske rettighetsselskapet Infront, som ordnet markedsavtaler med Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Han hadde også vært eier av selskapet APF Marketing tidligere som hadde hatt samme rolle overfor IBU. Derfor er forholdet problematisert, om Schmid egentlig ville noe mer med de påspanderte turene.

Og jaktturene deres i Østerrike og Tsjekkia er en del av tiltalen mot Besseberg.

Inne på jaktslottet Zidlochvice i Tsjekkia. Foto: Skjermdump: Lesy České

Skjøt muflon

Jaktturene som ble belyst i Tsjekkia holdt et høyt nivå. Spesielt gjaldt det oppholdet og jakten han fikk påspandert til hans 70-årsdag.

– Jeg fikk en innbydelse til å dra på den jakten, som skulle skje i forbindelse med min 70-årsdag. Han ønsket på grunn av vårt lange jaktvennskap i mer enn 20 år, at jeg skulle skyte en stor muflon og bli med ham bort dit, fortalte Besseberg.

24. februar 2016 var dagen før Besseberg fylte 70 år. Da ankom han jaktslottet. Og på hans siste dag som 69-åring traff han blink, på det som var omtalt som en svær muflon av gullklasse. Det er en vill ursau som har utbredelse i sentrale deler av Europa.

Dette bildet er tatt av Besseberg som felte en muflon 24. februar 2016. Denne turen ble belyst i retten fredag. Foto: Privat

Det var utpå kvelden at Besseberg felte den store og verdifulle muflonen.

Prisen som ble lagt frem i retten for dette døgnet beløp seg til over 100.000 kroner. Rommet med frokost kostet 270 euro. Men muflonen Besseberg hadde skutt hadde alene en verdi på 10.137 euro ifølge bevismateriale i retten. Prisen inkluderte også organiseringen av jakten.

I retten ble det deretter vist frem bilder av Besseberg og Schmid, som feiret anledningen med et glass champagne inne på jaktslottet der de bodde.

Bessebergs jaktkamerat, Volker Schmid. Her sammen med sin kone Regina Schnagel. Bildet fra en annen anledning enn jaktturen. Schmid er innkalt som vitne i rettssaken mot Besseberg. Foto: Getty Images

Da skal klokken ifølge Besseberg ha passert midnatt, noe som ga grunn til å heve glassene. For da var det blitt 25. februar. Det var Besseberg sin 70-årsdag.

– Jeg er glad for at dere har bildebevisene på at dette var en invitasjon fra min jaktvenn Volker Schmid, sier Besseberg.

Bilde fra jaktslottet Zidlochvice i Tsjekkia. Foto: Skjermdump: Lesy České

Blomster fra kongen

Tidligere denne ukene avviste Anders Besseberg at jaktturene med jaktkameraten Volker Schmid var noe annet enn private turer.

– Dette var ikke noe forretningsmessige ting. Da har dere fullstendig misforstått, sa Besseberg da om jaktturene med Schmid.

Bevismateriale Økokrim la frem i retten fredag viste at Besseberg var på jaktturer ved dette jaktslottet i Tsjekkia en rekke ganger.

Det ble lagt frem at oppholdene og jakten her, som Besseberg hadde deltatt på, hadde en samlet verdi på flere hundre tusen kroner.

Men det er spesielt den nevnte turen i forbindelse med 70-årsdagen, som utmerker seg prismessig.

– Det er ingen hemmelighet denne turen. Etter jakten tok vi et glass etter midnatt. Deretter reiste jeg hjem og feiret med min familie, sa Besseberg.

Feiringen av 70-årsdagen fortsatte der for Besseberg. Selv Kong Harald sendte en oppmerksomhet hjem til ham.

– På min 70 årsdag fikk jeg en blomsterbukett av hans majestet kongen, sa Besseberg i retten.

Anders Besseberg sammen med Kong Harald, prinsesse Astrid og skiskytterstjernen Darja Domratsjeva i Holmenkollen 18. mars 2018. Foto: NTB

Selv har Besseberg stått en rekke ganger sammen med Kong Harald på kongetribunen i Holmenkollen.

Derfor ga han også Kong Harald senereet takkekort, med et bilde av ham selv sammen med muflonen han felte i Tsjekkia 24. februar 2016.

– Kongen er en meget interessert jeger, sa Besseberg.

Sjekket ikke prisene

Bildet av Besseberg og denne muflonen har også NRK tidligere publisert og bildet ble fredag forklart i retten. For Besseberg hadde selv med seg takkekortet med dette bildet i retten.

– Hvilke tanker gjorde du deg om verdien av jaktvennen Schmids påspandering? Gjorde du deg noen tanker, spurte aktor

– Ikke da jeg var der nede, svarte Besseberg

Økokrim pekte på hvordan jaktturene ble betalt av Volker Schmid gjennom hans eget firma.

– Jeg hadde et helt annet inntrykk av det jeg ser nå. Jeg har aldri sett dette her, og hva han betalte for det, sa Besseberg etter at han hadde sett verdien på turene, sa Besseberg som fikk spørsmål om hvorfor Schmid ville spandere dette på ham.

– Om han førte noen av utgiftene på firmaet sitt, det var ikke ting jeg hadde grunn til å blande meg inn i, sa Besseberg om betalingen av oppholdet.

Rettssaken mot Anders Besseberg varer frem til 16. februar. Retten har satt av seks uker til saken.