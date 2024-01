– Nå må jeg virkelig forlange at dere forelegger den samtalen med en språkekspert, sier Besseberg med opprørt stemme.

– Dette kan jeg ikke akseptere at framlegges for retten, fortsatte han.

Da aktoratet skulle spille av en av telefonavlyttingssamtalene av Besseberg ble det full forvirring i Buskerud tingrett.

– Det er ikke Volker Schmid som snakker på den telefonen, sier Besseberg.

Aktoratet trodde de spilte av en samtale mellom Besseberg og jaktkamerat og tidligere sponsortopp Volker Schmid i Infront (tidligere APF).

– Vi må finne ut av hvorfor det er slik, sier aktor Marianne Djupesland i Økokrim etter at Besseberg reagerte.

– Jeg syns det var litt annen tone i måten han pratet på. Jeg tenker det er nødvendig å finne ut at det er riktig det tiltalte sier, påpeker dommeren i saken.

Besseberg sa raskt at han kunne kjenne igjen stemmen.

– Det er tsjekkeren Kurt som vi snakka om i går, sier Besseberg.

Kurt skal være en tsjekker som jobbet for skimerket Kneissl, fortalte Besseberg. Det ble ikke stilt flere spørsmål om telefonsamtalen og aktoratet gikk raskt videre med utspørringen.

– «Insider»

Før dette ble forholdet til Volker Schmid problematisert i retten tordag før samtalen, som fikk Besseberg til å reagere kraftig, ble spilt av.

Da avviste Anders Besseberg at jaktturene med jaktkameraten Volker Schmid var noe annet enn private turer. Disse jaktinvitasjonene stoppet etter politiaksjonen mot ham.

– Dette var ikke noe forretningsmessige ting. Da har dere fullstendig misforstått, sier Besseberg om jaktturene med Volker Schmid, som han kaller en meget god jaktkamerat.

En rekke påspanderte jaktturer med Schmid er en del av tiltalen mot Besseberg, som gjelder grov korrupsjon i perioden 2009-2018. Besseberg erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Besseberg har fortalt at han brukte Schmid som sparringpartner og kaller han en mentor for ham i rollen som skiskytterpresident.

– Jeg så på han som en «insider», sa Besseberg i retten.

Bessebergs jaktkamerat, Volker Schmid. Her sammen med sin kone Regina Schnagel. Foto: Getty Images

For Schmid var ikke bare jaktkamerat. Han var først eier av selskapet APF Marketing, som ordnet markedsavtaler for Det internasjonale skiskytterforbundet.

Senere ble selskapet kjøpt opp av Infront, der Schmid fikk en rådgivende rolle. Det skulle dekke selskapets behov for å opprettholde forbindelsen til Besseberg og skiskytterforbundet. Det var nemlig store økonomiske interesser involvert.

Også Infronts betaling av en leasingbil for Besseberg er en del av tiltalen mot nordmannen.

- Privat invitasjon

Men var Schmid en privat jaktkamerat eller egentlig ute etter noe annet? Det spørsmålet problematiserte Økokrim gjennom dagen. Blant annet gjennom flere beslaglagte e-poster.

– Jeg må bare si at alle invitasjonene jeg fikk, selv den første som jeg forklarte meg om, oppfattet jeg som privat invitasjon på grunn av vår felles lidenskap for jakt, sa Besseberg i retten.

Han anså både hans egen og Scmids jaktinteresse som helt ekstrem.

– Jeg bestrider ikke turene eller det jeg har skutt, sier Besseberg.

At jaktturer og jakttroféer er betalt av Schmid, APF Marketing og Infront er en del av tiltalen.

Hans egen jaktinteresse beskrev Besseberg slik.

Anders Besseberg blir spurt ut av Økokrim i seks dager i retten. Her et bilde fra 2017. Foto: Berit Roald / NTB

– Jeg vil kalle det fanatisk. Det legger jeg ikke skjul. Det har det vært siden jeg var guttunge, sa Besseberg i retten.

Underveis reagerte Besseberg på spørsmålene og følte han gjentok seg selv.

Onsdag virket Besseberg rystet over flere opplysninger han kalte helt nye. Det gjaldt hvordan Infront og sentrale personer i skiskyting opererte i det skjulte.

Men dagen etter kom det mer.

Godkjente regning

Besseberg ble presset etter at han ble vist flere e-poster som ble sendt mellom Volker Schmid og ledelsen i Infront.

Blant annet gjaldt det en e-post fra 2010. Den var sendt samme dag som Besseberg var invitert av Schmid til en jakttur.

«Jeg godkjenner gjerne offisielt regningen din for disse aktivitetene som medlem av rådet», skrev en av lederne i Infront til Volker Schmid.

Rettstegning av Besseberg og forsvarerne hans i retten. Beseberg ønsker ikke å bli fotografert i retten. Foto: Ane Hem / NTB

-Så her ser vi også at Volker Schmid samme dag som han inviterer deg, får dette godkjent som tjeneste reise. Har du noen kommentarer til det, spurte aktor.

– Nei, ikke annet enn at jeg ser dette her nå. Det er ting jeg ikke kjenner til, sa Besseberg.

– Hvilken interesse føler du Volker Schmid hadde av å bruke tid på dette?

– Hva jeg tror og mener her har ingen betydning. Schmid er innkalt som vitne. Slike spørsmål får han svare på, sa Besseberg.

Invitasjonene stoppet

Besseberg sier han sist jaktet med Volker Schmid i 2017.

– Det kan jeg si helt og tydelig. Jeg har hatt en rekke invitasjoner etter det, men jeg har sagt nei, sier Besseberg.

– Har du vært invitert på jakt med Volker Schmid etter 2018, spurte aktor.

– Nei, ikke med Schmid, svarer Besseberg.

Samtidig viste e-poster og dokumenter at det også ble diskutert en rolle for Schmid også i IBU, som medlem av et utvalg, mens Besseberg var president. Besseberg understreket at dette ikke ble vedtatt og at han var skeptisk til dette.

Økokrim mente på sin side at dokumentasjon ikke viste Bessebergs skepsis.

Etter en rekke spørsmål om Schmid og jaktturene dro Besseberg til slutt en «jaktskrøne» i retten fra en av turene med Schmid.

– Jeg skulle hjem til elgjakta, for å si det sånn. Og da reiser vi opp der vi hadde sittet og skulle gå. Så sa jeg til han jegeren, han begynte å gå, jeg må bare tisse først. Og mens jeg sto der og tissa, så kom det en hjort som var skytbar. Ikke noe kapitalhjort, men en av de mindre. Og han sa til meg at jeg skulle skyte, og det gjorde jeg. Mens jeg tissa, for å si det rett ut, sa Besseberg så det utløste latter i rettssalen.

Betalte jakttroféer

Besseberg har allerede fortalt at han fikk jakttrofé fra Russland sendt hjem til seg i Norge.

Torsdag ble også en e-poster fra Østerrike om slike troféer tema i retten.

«Jeg vil gjerne sende deg jakttroféet ditt fra 2007 (råbukk)», skriver en medarbeider i APF i en e-post i april 2008.

– Det er helt sikkert riktig, sier Besseberg som ikke helt husker hva han skjøt på den jaktturen.

– Jeg syns personlig det ikke er noe spesielt med det, sier Besseberg.

Anders Besseberg har også jaktet i Russland. Her fra mars 2000. Det er mange år før perioden tiltalen gjelder for. Foto: Jacob Lunds bildearkiv

Også andre e-poster viste hvordan Infront betalte for jakttroféer på forespørsel fra Volker Schmid: Men det fremgikk ikke om Besseberg hadde skutt dyrene. Økokrim mener imidlertid det er relevant for å estimere verdien på troféer av slike dyr.

Men en e-post fra en leder i Infront i 2012 viste også at han så på det som viktig å opprettholde jaktingen med Besseberg.

Besseberg ble også vist frem en e-post der det stod at Schmid hadde fått intern info i skiskytterforbundet. Det handlet om russiske kandidater som ble vurdert til presidentvalget ved en kongress.

– Han var sparringpartner for meg, forklarte Besseberg.