Anders Besseberg startet rettsdagen fredag med å reagere kraftig på bevistabben Økokrim gjorde under rettssaken torsdag.

– Jeg vil informere om at jeg knapt har sovet i natt, sa Besseberg.

Han forklarte at grunnen til at han sov lite var at han var opprørt over at Økokrim hadde spilt av en avlyttet telefonsamtale mellom om han og det som skulle være Volker Schmid dagen i forveien.

Dette hadde han båret med seg gjennom natten.

Bessebergs jaktkamerat, Volker Schmid. Her sammen med sin kone Regina Schnagel. Foto: Getty Images

Besseberg reagerte fordi han gjenkjente at det var stemmen til en annen person. Det kom frem i retten torsdag ettermiddag. Fredag tok han et nytt oppgjør.

Schmid er en person som Besseberg har kalt en jaktkamerat. Deres forhold er et sentralt tema i rettssaken og tiltalen mot Besseberg. Schmid jobbet også med å skaffe markedsavtaler for Det internasjonale skiskytterforbundet.

Angrep aktor

Besseberg tok også opp flere ting han reagerte på. Han mener bevistabben føyde seg inn i rekken av ting han har reagert på fra aktoratet.

– Aktoratet har forsøkt å strø så mye salt i åpne sår som overhodet mulig, sa Besseberg.

Da aktor Marianne Djupesland i Økokrim sa unnskyld for bevistabben, svarte Besseberg:

– Jeg aksepterer ikke en beklagelse.

Dagen i forveien var også Anders Besseberg tydelig opprørt da Økokrim spilte av den nevnte samtalen fra 2018 med personen som aktor presenterte som Schmid. Han påpekte at dette ikke var personen i telefonsamtalen.

– Nå må jeg virkelig forlange at dere forelegger den samtalen med en språkekspert, sa Besseberg med opprørt stemme.

– Dette kan jeg ikke akseptere at framlegges for retten, fortsatte han.

Ba om oppklaring

Det var altså i retten torsdag at det ble full forvirring da aktoratet skulle spille av en av telefonavlyttingssamtalene.

– Det er ikke Volker Schmid som snakker på den telefonen, sier Besseberg.

Aktoratet trodde de spilte av en samtale mellom Besseberg og jaktkamerat og tidligere sponsortopp Volker Schmid i Infront (tidligere APF).

– Vi må finne ut av hvorfor det er slik, sier aktor Marianne Djupesland i Økokrim etter at Besseberg reagerte.

– Jeg syns det var litt annen tone i måten han pratet på. Jeg tenker det er nødvendig å finne ut at det er riktig det tiltalte sier, påpeker dommeren i saken.

Besseberg sa raskt at han kunne kjenne igjen stemmen.

– Det er tsjekkeren Kurt som vi snakka om i går, sier Besseberg.

Kurt skal være en tsjekker som jobbet for skimerket Kneissl, fortalte Besseberg.