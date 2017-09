Her debuterer Zahid i mesterligaen mot Real Madrid

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Nordmannen ble byttet innpå Bernabeu-gresset i det 72. spilleminutt, og la seg ut på høyrekanten for sin nye klubb.

Mesterparten av innhoppet ble brukt til å forsvare seg mot verdensstjerner som Cristiano Ronaldo og Marcelo, men 23-åringen fra Oslo fikk også vist frem fintereportoaret ved et par anledninger.

En uredd og offensiv Zahid fosset fremover på banen hver gang muligheten bød seg mot Real Madrids stjernegalleri. Unggutten fikk vist seg frem i verdens gjeveste turnering, og mot et av verdens beste lag.

Ronaldo raste mot dommeren i «comebacket»

For sjette sesong på rad scoret Cristiano Ronaldo i Real Madrids åpningskamp i mesterligaen, men i «comebacket» etter dytteepisoden mente han at dommerne feilaktig annullerte hans ene scoring, og ikke fikk med seg at den andre var inne.

Videobildene viste at begge situasjonene ble løst korrekt av dommerteamet.