Dommervold i Norge: Åtte grove hendelser siden 2012

Et dokument NRK har fått tilsendt fra Norges Fotballforbund (NFF) viser en oversikt over de mest alvorlige voldssakene mot dommere som NFFs doms- og sanksjonsutvalg har behandlet de siste ti årene.

Oversikten viser at det har vært åtte grove voldshendelser mot dommere fra spillere, lagledere eller trenere siden 2012. I tillegg er det registrert flere mindre alvorlige hendelser i kretser og klubber som ikke er med i oversikten.

DOMMERVOLD: Siden 2012 har det vært åtte alvorlige voldshendelser med norske dommere i Norge.

Tidligere toppdommer Tom Henning Øvrebø er overrasket over tallene fra NFF.

– Dette er svært alvorlig, sier Øvrebø til NRK, før han fortsetter:

– Men jeg ser ikke på det som et fotballproblem, det er et samfunnsproblem. Jeg håper politikerne jobber forebyggende i områder av Oslo hvor det kan være ekstra utfordringer.

Hendelsene som NFF har registrert har funnet sted helt ned i G15-kamper, og opp til 4.-divisjonsfotball.

I ett av tilfellene ble en spiller suspendert i 16 måneder for å ha «skallet og sparket kampens hoveddommer to ganger i ribbeina/ryggen».

I et annet tilfelle ble en spiller suspendert i ti måneder for å «først ha kastet en vannflaske mot kampens dommer, deretter slått dommeren med flat hånd i ansiktet og dyttet han kraftig tilbake slik at dommeren falt overende».

Dommersjef i NFF, Terje Hauge, ser alvorlig på voldsproblemene som har rammet breddefotballen de siste årene.

– Vi har omtrent en alvorlig sak hvert år, det er én for mye, sier dommersjefen til NRK.

– Utsetter folk for livsfare

Onsdag skrev NRK om Said Shafi som trodde han skulle dø, etter at han ble angrepet av en liten gruppe fremmøtte tilskuere etter en 5.-divisjonskamp tidligere i år.

SKADET: Said Shafi ble alvorlig skadet etter å ha blitt overfalt etter kampslutt.

Det som startet med skjellsord eskalerte til slag og spark, og 24-åringen fikk tydelige merker, sår og bloduttredelser rundt halsen etter overfallet.

Det er den siste alvorlige voldsepisoden mot en dommer på en norsk fotballarena. Men slike hendelser må bli politianmeldt, ettersom NFFS domsorganer ikke behandler saker hvor det er tilskuerne som står bak volden. Dermed er heller ikke dette inkludert i oversikten.

Shafi har politianmeldt hendelsen.

– Det gjør meg trist på Shafis vegne, fotballens vegne og samfunnets vegne at vi har slike straffbare handlinger som utsetter folk for livsfare i verste fall, sier Øvrebø etter å ha blitt vist intervjuet og skadene til Shafi.

– Nulltoleranse for vold og sjikanering

Øvrebø har selv opplevd drapstrusler gjennom en lang dommerkarriere, men mener angrepene på Shafi tilhører sjeldenhetene.

– Hva gjør det med en person å få drapstrusler?

– For min egen del har jeg aldri brydd meg noe særlig om disse verbale truslene, men det gjør noe med fotballgleden når man får denne typen meldinger, sier han, og legger til:

– Men det som Shafi har opplevd her er en helt annen liga, og det er klart dette kan merke en person for livet.

Han er klar på at slike straffbare handlinger bør straffeforfølges.

– Jeg håper alle som blir utsatt for slik type vold anmelder sakene slik at det blir tatt alvorlig av politiet. For dette kan vi ikke tolerere, hverken i idretten eller på andre arenaer i samfunnet, sier han, og får støtte fra dommersjefen.

– Nå blir det viktig å finne ut hvem som gjorde dette slik at de får den straffen de fortjener for handlingene de har gjort. På denne måten kan vi statuere et eksempel på at det er null toleranse for vold og sjikanering av fotballdommere. Det skal være trygt og godt å være på en fotballarena, med gode opplevelser, sier Hauge.

Øvrebø er dommer- og fair-play-ansvarlig i bydelsklubben Klemmetsrud, og sier at de har gjort en del forebyggende arbeid for å unngå slike hendelser.

– Vi har prøvd å jobbe mye med fair play og riktige holdninger, men det er viktig at det er mer enn det. Det er viktig med et godt nærmiljø med ordentlige idrettsanlegg og gode andre type aktiviteter slik at de kan søke andre retninger enn hva disse ungdommene har gjort, avslutter han.