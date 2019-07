Dommer (24) utsatt for slag, spark og kvelertak etter 5. divisjonskamp

– Jeg tenkte jeg skulle dø, forteller dommeren til NRK, om hendelsen som inntraff etter kampslutt i en 5. divisjonskamp i Oslo juni.

Han var satt opp som dommer i oppgjøret mellom Romsås og Oppegård i den siste serierunden før sommerferien.

Det startet imidlertid med stygge tilrop og skjellsord som Shafi fikk slengt etter seg fra tilskuere. Det eskalerte da han viste ut to Romsås-spillere underveis. Han forteller at han følte seg utrygg. Uvisningene skal, ifølge 24-åringen, ha satt sinnene i kok hos en del av publikum.

DOMMEREN: Said Shafi, her avbildet på sin advokats kontor cirka en måned etter at han ble angrepet av tilskuere etter å ha dømt en fotballkamp. Foto: NRK

– Jeg kunne kanskje blitt lam

Men det var først etter kampslutt at de ubehagelige verbale angrepene skled ut i vold. Da ble Shafi angrepet av en liten gruppe av de fremmøtte tilskuerne.

Dommeren forteller at han ble slått og sparket. En tilskuer prøvde også å stumpe en røyk i ansiktet hans, forteller han. I tillegg ble han tatt kvelertak på. Bildene NRK har fått tilgang til viser tydelige merker, sår og blodutredelser rundt Shafis hals.

SYNLIGE MERKER: Slik så halsen til Said Shafi ut etter kampen. Foto: Privat

– Ingen skal få oppleve dette. Hadde ikke de personene som reddet meg ... jeg kunne kanskje blitt lam. Dø, mest sannsynlig. Det så jo ikke ut som om de skulle slutte å banke meg opp, sier Shafi.

Dommeren ble sendt på sykehus etter at den utviste Romsås-spilleren og motstanderlaget til slutt fikk stoppet volden.

Saken er nå politianmeldt. Shafis advokat, Sulman Hussain, håper at gjerningspersonene blir straffeforfulgt.

– Det skal ikke være slik at fotballdommere i Norge skal dømme kamper med livet som innsats, sier Hussain klart og tydelig til NRK.

DOMMERENS ADVOKAT: Sulman Hussain, her avbildet på hans kontor like ved Tinghuset. Foto: NRK

Voldshendelser i fotballen

Vold mot dommere er ikke noe ukjent fenomen i fotballen. Tilbake i 2012 fortalte NRK historien om Sebastian Mikalsen. Han var da 20 år gammel og fotballdommer. Han opplevde da å bli slått til blods av en spiller da han delte ut et gult kort under en 4. divisjonskamp.

TV 2 har i år omtalt lignende hendelser i Oslo-fotballen, men disse tilfellene har omhandlet trusler og vold mot spillere.

Blant annet skal tilskuere ha angrepet spillere i en gutter 16-kamp mellom Grei og Grüner. Noen uker senere skrev samme kanal om en avbrutt kamp mellom et juniorlag fra Vålerenga og klubben Sterling. At kampen aldri ble ferdigspilt skjedde angivelig på grunn av kniv- og voldstrusler fra ett lag mot det andre.

Klubber uttalte til TV 2 at de måtte flytte kamper fra den offisielle terminlisten på grunn av voldsrisiko. Men i disse to konkrete tilfellene fra i våres er det altså ikke dommeren som har vært angrepet.

DOMMERSJEF: Terje Hauge, her avbildet under en eliteseriekamp på Ullevaal Stadion i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Nulltoleranse

NRK har vist Terje Hauge intervjuet med Said Shafi. Dommersjefen i Norges Fotballforbund har også sett bildene av hvordan den unge dommeren så ut etter overfallet.

– Jeg har masse uro i kroppen min. Jeg blir lei meg og forbannet på vegne av oss som dømmer fotball. De gjør en fantastisk innsats på vegne av kretsene og klubbene, så slike ting skal ikke skje i tilknytning til norske fotballkamper. Det er nulltoleranse for å røre dommeren ute ved arenaen, sier han.

Hauge legger ikke skjul på at dårligere rekrutteringgen kan bli konsekvensen av slike voldshendelser. Han legger til at han vil at de som i dag dømmer skal være ivaretatt av kretser, klubber og forbund.

NFFs dommersjef sier at noen tar dette på fullt alvor og er inne i det såkalte kvalitetsklubbprosjektet. Ifølge Hauge betyr det et bedre fokus på kamparrangementet hos klubbene.

– Samtidig ser vi at flere kan bli flinkere til dette.

– Denne dommeren følte seg alene, hvilke tiltak må gjøres?

– Hver enkelt klubb må ha en kampvert på hvert enkelt arrangement, en som dommerne kan forholde seg til. Det er et kortsiktig tiltak som sikrer gode rammer og alle som er ute på banen kan føle seg ivaretatt for å sikre en god opplevelse. Denne verten må da være der til etter kampslutt slik at ingenting skjer når man forlater arenaen.

Han legger til at de som setter opp dommere til kampen gjerne må sette opp erfarne dommerne på steder «der det kan være urolig og tendenser som ikke er bra».

– Ellers har jeg en utfordring til alle fotballklubbene i Norge: Vær gode arrangører. Sørg for at vi har kampverter og gode rammer som gjør at det er gøy og trygt å komme til klubben din, og at det er en ansvarlig til stede til alle har dratt hjem.

TYDELIGE SÅR: Dommer Said Shaif ble blant annet slått i ansiktet. Foto: Privat

– Uakseptable gjerninger

Tilbake på Romsås forteller styreleder i klubben, Øystein Andersen, at de ser meget alvorlig på hendelsen.

– Saken har preget spillere, lagledere og oss som klubb. Dette er uakseptable gjerninger utført av personer ingen av oss ønsker i nærmiljøet, og heller ikke i forbindelse med våre arrangementer, sier Andersen.

Styrelederen understreker at ingen kan akseptere at en kamp i 5. divisjon kan ende med fysisk angrep på dommeren og poengterer at deres egne spillere selv gikk imellom og forsøkte å stoppe angrepet. Andersen forteller også at de tidlig involverte politi og krets, i tillegg til å gi full støtte og sympati til dommeren i etterkant.

Andersen påpeker likevel at klubben som kamparrangør har begrenset myndighet overfor publikum.



– Vi har ikke en lukket arena og vi kan heller ikke kontrollere eller direkte bortvise tilskuere uten hjelp fra politi.