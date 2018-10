– Nå kan vi få støtte og lønn til å gjøre dette på heltid. Det er bare et privilegium fra ende til annen. Et drømmescenario, forteller Erik «simsy» Gravrok til NRK.

For denne uka signerte de fire norske Playerunknown's Battlegrounds (PUGB)-spillerne «simsy», Mikael «ultra» Andersen, Tomi «TomiL» Lindbäck og Kristoffer «LuX» Holst Gabrielsen en storavtale med den tyrkiske klubben Besiktas, best kjent for sitt fotballag. Nå satser de også tungt på e-sport og ønsket seg PUGB-laget med de fire norske gutta.

– Det at Besiktas er en så stor klubb i fotball, har ringeffekter som slår godt inn i vår verden. Selv om det er helt nytt, så bærer det et kvalitetsstempel fra dag én med tanke på økonomi, markedsføring og hvor mye ressurser de har, mener Gravrok.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Sjeldent

– Vi har signert en langtidskontrakt. Det er mer enn ett år, men jeg vet ikke hvor mye jeg kan si om det, fortsetter den ferske Besiktas-spilleren.

De har forhandlet om avtalen, som nå gir oppmerksomhet i e-sportsverdenen, i flere måneder.

– Dette er relativt sjeldent for norske spillere. Enda mer sjeldent blir det når hele laget er norsk. Nordmenn har generelt et langt stykke å gå med tanke på profesjonalitet innen e-sport, og å forstå hvor mye arbeid som må legges ned for å nå toppen, sier NRKs ekspert, Simen «Warclown» Henriksen.

Besiktas har også signert lag for blant annet Fortnite, Counter-Strike: GO og Rocket League, skriver gamer.no.

– Man må være med på e-sport

PUGB spilles av millioner på verdensbasis og har slått flere rekorder når det kommer til antall og samtidige spillere på plattformen «Steam». Nylig ble en offisiell PUGB-liga annonsert, som betyr at spillet vil vokse ytterligere. Det kan de norske gutta tjene godt på.

– Vi har en grunnlønn med det vi kan kalle bonuser hvis vi gjør det bra i tillegg til premiepenger. Men det er grunnlønnen som er den store forskjellen, forklarer Gravrok, som sammen med spillkollegaene vil bli boende i Norge foreløpig, men reise til Tyrkia for ulike arrangementer.

– Ser man for seg ligaer der fotballtilknyttede e-sportlag konkurrerer?

– Det hadde vært veldig sjukt om de største fotballklubbene hadde en slik ordning. Det har jeg egentlig ikke tenkt på, men det kan jeg godt se for meg. Kanskje ikke om ti år, men når vi er gamle, svarer 27-åringen.

– Jeg personlig ser for meg at de største klubbene kommer til å ta over. Besiktas sier selv at e-sport har en utvikling man ikke kan se bort ifra lenger. E-sport er den nye veien å få kontakt med ungdom, og det er blitt så populært at du må være med på det, legger «simsy» til.