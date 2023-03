Stortalentets manøver rystet landslagssjefen: – Vi måtte rope at hun måtte bruke hodet

Ragnhild Gløersen Haga spurtet heroisk, strakk frem foten og vant både spurten og den historiske femmila i Holmenkollen søndag.

Men de første 49 kilometerene var det stort sett en kvinne som dro feltet gjennom skogen i Nordmarka på toppen av Oslo.

Margrethe Bergane (21) er et av norsk langrenns største talenter. I Kollen var hun mer enn lysten på å vise seg frem, og etter knappe fem kilometer dro 21-åringen opp tempo som ingen våget å følge.

– Jeg er imponert av Margrethe. Hun viser en vanvittig offensivitet, lød dommen fra NRKs langrennsekspert og tidligere langdistansedronning, Therese Johaug.

STORTALENT: Margrethe Bergane imponerte stort på femmila. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bergane er tidligere juniorverdensmester i langrenn og tok nylig bronse i U23-VM. NRKs kommentator Torgeir Bjørn mener at publikum i dag ble introdusert for en fremtidig femmilsdronning.

– Jeg synes det er tøft. Det kan hende hun går på en smell, men hvorfor ikke prøve? spurte Bjørn.

Landslagstrener Stig Rune Kveen lot seg både imponere og bekymre av Berganes smårykk på femmila. Underveis sendte han noen advarende ord til det unge råskinnet.

– Vi måtte roe henne ned litt på førsterunden. Vi måtte rope at hun må bruke hodet. Det er tydelig at hun er i form, men utfordringen er å ikke svi av for mye i starten, sa han.

Ragnhild Haga vinner den historiske femmila etter denne spurten Du trenger javascript for å se video.

– Et råskinn

Men Bergane nektet å roe ned og etter hvert turte ikke verdenseliten å la henne stikke lenger avgårde alene. Jessica Diggins dro opp tempo, og sørget igjen for at det var en samlet gruppe i tet.

– Hun er et råskinn. Hun er sterk. Det blir spennende å se hva hun får til til slutt. Hun er veldig spennende, sa Kveen.

Bergane setter pris på de gode ordene fra både eksperter og trenere.

– Det er veldig hyggelig å få ros. Jeg synes jeg gjør et bra løp og det er gøy, sier hun og avslører at VM om to år er et mål.

Bergane lå fremst av samtlige under majoriteten av løpet, men også 22 år gamle Nora Sanness imponerte stort. Hun endte på 5. plass, like foran Bergane, som ikke hadde de nødvendige spurtegenskapene til å ta det hele veien inn til mål.

STERK: Bergane kjørte konkurrentene hardt i de tøffe motbakkene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er veldig stort. Det er noe som mangler i dag, men det er gøy med karrierebeste, sier Bergane til NRK.

– Det var veldig gøy at vi begge gjorde gode renn her i dag. Nora er rå på skøytedistanser, sier hun om sitt jevngamle fremtidshåp.

Landslagseliten lar seg imponere av duoen.

– De var rå i dag. Bergane var oppe og dro allerede på førsterunde, og det var ikke så overraskende for hun er offensiv. Men hun holdt farten oppe der hele dagen. Den jenta der har vi mye glede av i fremtiden. Nora også, det er ukjente navn, men jeg visste de kunne gå fort i dag. Det er sterkt, sier Udnes Weng om duoen.

Rennet endte i en høydramatisk spurt der Haga, Astrid Øyre Slind og Jessica Diggins kjempet side om side mot mål. Der var det til slutt Haga som fikk stukket tærne lengst frem og tok en historisk femmilsseier i Holmenkollen.

Da kom det både tårer og ellevill jubel.

SEIER: Ragnhild Haga spurtet inn til seier på femmila. Da kom også tårene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Unner henne det ekstra mye

– Hva skjedde liksom!? nærmest ropte Therese Johaug til sin tidligere lagvenninne i intervjusonen.

En rørt Haga forklarer hvordan hun opplevde den historiske seieren.

– Jeg følte meg bra, men jeg følte at jeg lærte å gå femmil underveis.

– Det er helt rått. Jeg hadde vært så fornøyd om jeg var på pallen. Det var mitt VM-løp siden jeg ikke fikk gå i Planica. Det er min andre verdenscupseier noen gang og det beste rennet jeg har gjort siden 2018. Det er sånne øyeblikk man lever for og trener for, sier Haga til NRK.

Haga slet med korona tidligere denne sesongen, og har noen tøffe år med sviktende resultater bak seg. I målområdet ble hun omfavnet av Tiril Udnes Weng.

– Det gjør at man unner henne det ekstra mye. Hun har stått i noen tøffe år, vært utenfor landslaget og det har buttet litt, så da er det ekstra gøy at hun lykkes i dag på hjemmebane, sier hun om Haga.

Hylles av ekspertene

NRK-ekspert og tidligere lagvenninne av Haga, Therese Johaug, ble rørt av seieren.

– Jeg står med tårer i øyene. Det var stort. Så overraskende, for en avslutning, for en spurt og for et comeback etter noen sesonger der resultatene ikke har vært det hun har ønsket. Det er utrolig gledelig at hun skal lykkes her og vinne den aler første femmila i selveste Holmenkollen. Det er fantastisk, sier Johaug.

Øyre Slind ble nummer to foran Diggins.

KNEPENT: Haga vinner femmila like foran Øyre Slind og Diggins. Foto: Geir Olsen / NTB

-- Jeg har aldri vært mer misfornøyd med en andreplass i verdenscupen. Det trodde jeg aldri jeg skulle si. Men det var et bra renn, for all del, sier Øyre Slind om den imponerende, men litt sure andreplassen.

Taktisk spill

Midtveis i løpet var det tid for skibytte, men tyske Victoria Carl og svenske Moa Ilar kjørte rett gjennom stadion. Det gjorde nesten Kerttu Niskanen også, men bråbremset nesten inn til skibytte da hun så at Jessica Diggins gikk inn.

– Vi fikk det taktiske spillet vi forventet, og Diggins er dirigent her, sa Torgeir Bjørn.

– Det var nesten komisk å se på, sa Fredrik Aukland.

De norske gikk også inn til skibytte og hovedfeltet brukte kort tid på å hente inn Carl og Ilar.

I dagene før femmila oppsto det et ordentlig kvinnefall, hvor mange av de største favorittene måtte melde forfall. Svenskene Frida Karlsson og Ebba Andersson slet med sykdom, det gjorde også de norske håpene Anne Kjersti Kalvå og Ingvild Flugstad Østberg.

Weng måtte slippe

Etter rundt ti kilometer begynte en del meriterte løpere å slippe de beste, blant andre Heidi Weng.

Det nærmet seg halvminuttet opp for den norske langrennsstjernen, noe ikke Johaug hadde spådd på forhånd.

– Det er veldig overraskende at Heidi slipper så mye. Hun virket i veldig offensiv før start, og følte seg i god form og gledet seg til skirenn. Jeg trodde hun skulle være med mer oppe i teten.

Weng tok inn mange sekunder i nedoverbakkene, og kom seg opp i tetgruppa igjen. Men så kom det nye motbakker og sekundene begynte å løpe i feil retning.

Dermed ble hun til slutt sjanseløs til å henge med de beste. I mål var hun langt bak.