Hegerberg opereres i morgen

VIF vant i Fagermos debut

Vålerenga lå under ved pause, men vendte til 2-1-seier over svenske Häcken i den første treningskampen under Dag-Eilev Fagermos ledelse. Den tidligere Odd-treneren ble rett før helgen presentert som Ronny Deilas etterfølger på Vålerengas trenerbenk, og allerede søndag ledet han laget i kamp for første gang. Det gjorde han i såkalte Atlantic Cup i Portugal.