Hegerberg med brutalt oppgjør: – Har nesten ikke ord

– Jeg er ekstremt skuffet. Utrolig skuffet. Jeg har nesten ikke ord, for å være helt ærlig.

Det sier Ada Hegerberg til NRK etter at Norge ble slått ut av EM fredag kveld.

0-1-tapet mot Østerrike gjør at Norge for andre EM på rad må reise hjem etter gruppespillet.

– Jeg er utrolig lei meg på vegne av laget, for alle som har møtt opp, som har fulgt oss, og tatt turen hit og som drar hjem skuffet. Det er ikke mer å si, slår Hegerberg fast.

Lyon-superstjernen hadde selv et skuffende EM og leverte null scoringer i mesterskapscomebacket.

– Kalle en spade for en spade

Og Norge, som hadde et uttalt mål om medalje i EM, imponerte verken spillemessig eller resultatmessig.

Nå krever Hegerberg en skikkelig oppvask og selvransakelse.

– Akkurat nå så er vi ikke noe verdensklasselag i det hele tatt. Det er der vi må starte og kalle en spade for en spade, og se oss selv i speilet, ikke minst.

Mot Østerrike fredag, i en kamp Norge måtte vinne for å gå til kvartfinale, tok det 88 minutter før det ble en norsk avslutning på mål.

Det ble først trykk mot Østerrike da Norge la om til to spisser og fikk skjøvet Caroline Graham Hansen ut på kanten.

– De siste 15 minuttene, det er slik vi skulle sett ut i hele kampen. Med innsats og glød, det var det som var viktigst, og komme tilbake og vise at vi er til stede. Dette viser bare nok en gang at vi har mye å gjøre, som må gjøres med eneste gang når vi samles igjen etter sommeren, slår Hegerberg fast.

Ada Hegerberg går målløs fra EM. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Landslagssjef Martin Sjögren har nå ledet Norge i tre strake mesterskap uten nevneverdig suksess.

Under EM i 2017 røk Norge ut av gruppespillet etter tre tap og null scorede mål. I VM 2019 ble det 0-3-tap i kvartfinalen mot England, og nå måtte Norge innse at mesterskapseventyret fikk en brå slutt allerede i gruppespillet.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp har fått nok og mener ingenting tilsier at svensken bør få fortsette i jobben.

Ordknapp om Sjögren

Ada Hegerberg blir ordknapp da NRK spør om hennes vurdering av landslagssjefens prestasjon i EM:

– Nå er ikke tiden eller øyeblikket for å gå inn på detaljene der. Nå er det ekstrem skuffelse, og jeg har ikke noe mer å få frem, skal jeg være helt ærlig, svarer hun.

Hegerberg vil heller ha fokus på hva man kan gjøre bedre i fremtiden. Nå krever hun selvransakelse fra landslagstroppen.

Ada Hegerberg fikk et tøft mesterskap. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Vi er nødt til å finne ut hva vi skal ta tak i for at vi skal bli bedre som lag, for at vi skal bli bedre i fotball og begynne å vinne kamper igjen. Ikke minst for oss selv, selvrespekten vår, og det vi vet vi er gode for – og alle som følger oss. Vi har en lang vei å gå, og det er vi nødt til å erkjenne. Vi er nødt til å være ærlig med oss selv hele veien, mener hun.

Hegerberg gjorde mesterskapscomeback for Norge etter flere år utenfor landslaget.

Nå røper hun at motgangen ikke har gjort noe med motivasjonen for å fortsette, tvert imot.

Ada Hegerberg fikk trøst av mor etter EM-exiten. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Når jeg ser den fanskaren, alle folka som har fulgt oss, den interessen som har vært rundt oss, det har vært helt fantastisk. Så det er derfor jeg er så skuffet for at vi ikke har klart å gi dem mer, at vi ikke har klart å gi folket mer. De fortjener mer etter den støtten. Så jeg er motivert til å ta tak i det her. Nå er det tøft, veldig skuffende, og det er ikke vits å snakke om noe annet. Det er bare å erkjenne at dette ble et nederlag og at vi har mislykkes. Men jeg er motivert til å kunne ta tak i det, i hvert fall, og det er vi nødt til å gjøre, alle for en, meg inkludert, sier hun.

TV 2-ekspert Yaw Ihle Amankwah mener at den tidlige EM-exiten viser at Hegerberg fortjener en unnskyldning fra alle som kritiserte henne for oppgjøret hun tok med landslaget i 2017:

Mener Norge undervurderte motstanden

Østerrikske-kapteinen Viktoria Schnaderbeck mener Norges problem fredag blant annet var at de undervurderte motstandere.

– Jeg vet ikke om de har overvurdert seg selv, men de undervurderte i hvert fall oss. Jeg hørte intervjuer i forkant at de ikke visste mye om Østerrike før kampen. Det håper jeg de gjør nå, sier hun kontant.

På pressekonferansen etter kampen ble Sjögren spurt om han kommer til å trekke seg etter EM.

– Nå er det en halvtime etter at kampen ble ferdig. Jeg har ingen bra svar på det nå, sa han.

Det er ingen tvil om at nedturen også går inn på landslagssjefen.

– Det er tøft. Jeg lider med alle som er involvert. Vi hadde høyere ambisjoner i mesterskapet enn å ryke ut fra gruppespillet. Det er klart at vi er skuffet, slår han fast.

Flere har ropt på svenskens avgang, til tross for at Sjögren så sent som i september i fjor fikk forlenget sin kontrakt med NFF til etter VM i Australia og New Zealand i 2023.

Nå gjenstår det å se hva NFF tenker etter nok en EM-skuffelse.