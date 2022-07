Norsk fiasko i EM: – En varslet katastrofe

Norge tapte 0-1 i skjebnekampen mot Østerrike fredag kveld, og dermed er Norge ute av EM. Kun seier hadde holdt til avansement.

– Det er tungt. Vi hadde håpet å gå videre fra gruppa. I de to siste kampene er vi er en skygge av oss selv, og da fortjener vi ikke å gå videre heller, innrømmer Caroline Graham Hansen overfor TV 2 etter kampslutt.

Dermed ble mesterskapet en gedigen nedtur for Norges EM-kvinner, som gikk hardt ut og snakket om medaljeambisjoner i forkant.

Sjögren: – Det er tøft

Kampen mot Østerrike ble nok en spillemessig skuffelse, og de offensive stjernene i Ada Hegerberg og Graham Hansen ble aldri skikkelig involvert.

Norge hadde ikke et eneste skudd på mål før det var spilt 88 minutter – i en kamp man måtte vinne.

– Det er tøft. Jeg lider med alle som er involvert. Vi hadde høyere ambisjoner i mesterskapet enn å ryke ut fra gruppespillet. Det er klart at vi er skuffet, sier Martin Sjögren til NRK etter kampen.

– En varslet katastrofe

Nå må Norge reise hjem i skam, mens Østerrike kan se frem mot kvartfinale mot Tyskland torsdag 21. juli.

– Jeg synes så synd på de norske spillerne. Aldri har jeg vært borti en trener som hemmer mer potensialet til et lag enn det vi ser her. En varslet katastrofe, mener NRK-ekspert Carl-Erik Torp om landslagssjef Martin Sjögren.

Martin Sjögren er under enormt press som Norge-trener. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Presset, som har vært enormt på Sjögren helt siden 0-8-tapet mot England sist, vil nå trolig øke ytterligere.

Flere har ropt på svenskens avgang, til tross for at Sjögren så sent som i september i fjor fikk forlenget sin kontrakt med NFF til etter VM i Australia og New Zealand i 2023.

– Norge fremstår som en bleik utgave av seg selv, og det er på grunn av treneren og hans system, mener Torp.

Carl-Erik Torp er kritisk til Norges landslagssjef. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Alt tilsier at han er feil mann

Sjögren har nå ledet Norge i tre strake mesterskap uten nevneverdig suksess. Under EM i 2017 røk Norge ut av gruppespillet etter tre tap og null scorede mål. I VM 2019 ble det 0-3-tap i kvartfinalen mot England, og nå måtte Norge innse at mesterskapseventyret fikk en brå slutt allerede i gruppespillet.

NRK-ekspert Torp svarer slik på spørsmål om hva som kan tilsi at Sjögren er rett mann for Norge:

– Ingenting. Alt dette tilsier er at han er feil mann, så enkelt er det, sier Carl-Erik Torp.

Sjögren selv vil ikke kommentere noe rundt sin egen fremtid som Norge-sjef.

– Det er ikke mitt spørsmål å svare på. Jeg prøver å gjøre en god jobb, sier han til NRK.

Har du tillit til Martin Sjögren som norsk landslagssjef? Ja Nei Usikker Vis resultat

Norge-sjefen har ikke noe godt svar på hvorfor laget ikke fungerer bedre enn det har gjort i dette mesterskapet i de to siste kampene.

– Om jeg hadde hatt et bra svar på det så hadde jeg vel sagt det. Spillerne forsøker og forsøker, og dem er lojale og jobber hardt. Det er vanskelig, sier Sjögren.

Martin Sjögren tar tapet tungt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Selve kampen åpnet nervøst for Norge, og etter 12 minutter hadde man flaks som unngikk 0-1 da keeper Guro Pettersen holdt på å kløne et skudd i mål. Heldigvis for sisteskansen gikk ballen i tverrligger og ut.

Norge slet med å komme skikkelig i gang, og Østerrike tok fort over mer og mer av banespillet.

Etter en halvtime gikk Guro Pettersen ned for telling. Da ble begge Norges reservekeepere Aurora Mikalsen og Sunniva Skoglund sendt ut i oppvarming, men Pettersen klarte å fortsette.

Enkel scoring: – Fryktelig forsvarsspill

Noen få minutter senere, uten at Pettersen kan lastes for det, gikk Østerrike opp i 1-0 da Nicole Billa fikk stå helt alene og heade ballen i lengste hjørne fra ti meter.

Norge leverte en skrekkelig førsteomgang og slapp inn det første målet. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Det er veldig overraskende at Billa får stå så alene, slo NRK-ekspert Melissa Wiik fast.

– Det er fryktelig forsvarsspill, fryktelig forsvarsspill at en av lagets beste spillere får ha en hel fellesferie alene der inne, hun har flere meter til nærmeste Norge-spiller la NRK-kommentator Olav Traaen til.

Etter en fryktelig omgang gikk Norge til pause med 0-1 på måltavla og null avslutninger på mål.

Tok grep – etter 63 minutter

Likevel tok det over en time før den norske trenerbenken gjorde noen spillerbytter, men da kom Celin Bizet Ildhusøy inn for Amalie Eikeland, og Norge la om til to spisser og fikk flyttet Graham Hansen lenger ut på siden.

Norge skapte noen farligheter mot slutten av kampen, men likevel endte det med norsk skuffelse og 0-1-tap.

Og snipp, snapp, snute, var EM-eventyret ute.