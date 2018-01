– Dette var sykt gøy. Jeg vet at ikke alle er her, men pall er pall. Jeg følte jeg hadde et par ustødigheter i løpet mitt, men jeg klarte å ta meg inn, sier hun.

Bøkko gikk inn til tiden 1.15,52, det holdt til fin andreplass bak parkameraten Vanessa Herzog fra Østerrike som vant.

– Målet har vært pallen i hele år. Jeg føler at jeg ikke har fått ut det jeg er god for. Jeg må bli fornøyd, jeg følte at det var et stort steg i riktig retning.

FIKK SIN FØRSTE PALLPLASS: Hege Bøkko gikk en fin 1000 meter.

Inspirert av lagkamerat

Tidligere på dagen gikk Håvard Lorentzen inn til seier på 500 meteren, etter en strålende sisterunde. Bøkko brukte løpet hans til motivasjon.

– Det er ekstremt gøy å være norsk skøyteløper om dagen. Vi støtter hverandre i alt vi gjør, både i medgang og i motgang. Da jeg varmet opp så jeg Håvard få gullet. Det gir en ekstra boost.

VANT IGJEN: Håvard Lorentzen er i form foran OL.

Hun tror hun kan ha muligheten til å kjempe om en OL-medalje om noen uker, hvis alt klaffer.

– Jeg føler meg som en outsider til en OL-medalje. Jeg føler jeg ikke har noe press på meg. Jeg gjør oppgavene mine nøye dag for dag, sier Bøkko.

– Det gjelder å holde hodet kaldt. Da kan jeg få til en bra formutvikling. Det er planen i år, legger hun til

Anne Gulbrandsen noterte 1.19,42 og ble nummer 16, mens Martine Ripsrud på 20.-plass hadde 1.20,92, på samme 1000 meter.