– Jeg må prøve å se på dette som en sinnssykt bra treningsøkt. Jeg dreit meg litt ut, men det må vi bare lære av, sier Haukenes til NRK.

Som under kvinnenes maraton natten før ble det en tøff opplevelse for de mange kappgjengerne som skulle ut å gå hele 50 kilometer i Dohas varme gater natt til søndag.

FORBEREDELSER: Håvard Haukenes satt 15 minutter i kuldebadet og ble overvåket av lege Ove Talsnes før start. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Det norske medaljehåpet Håvard Haukenes forberedte seg i isbad, men holdt likevel ikke hodet kaldt i starten.

Etter bare 10 kilometer hadde han fått to røde kort, altså advarsler, for kontakt. Teknikken bedret seg, men like etter passerte 30 kilometer fikk han den tredje – og ble sendt fem minutter på sidelinjen. Haukenes, som for alvor var med i medaljekampen, falt langt nedover på listene.

Tar selvkritikk

Han fikk ikke gå så langt før det var slutt. Det fjerde kortet og diskvalifikasjonen var et faktum før 40 av 50 passerte kilometer.

HETT: Håvard Haukenes kjølte seg ned så ofte som mulig i varmen i Doha, men det var ikke det eneste problemet han hadde. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Det er kjipt. Jeg kjente at det var jævlig tungt. Jeg våknet helt OK. Det ser nok greit ut når jeg ligger helt der fremme og jeg følte jeg hadde kontroll, men så begynner jeg å få sinnssykt mye advarsler fra dommerne på bakkekontakten, så jeg holder nede armene og forsøker å rette på frekvensen, forklarer Haukenes til NRK.

– Det kan være fordi jeg går ved siden av en kineser og da ser min frekvens dårligere ut. Jeg ble veldig stiv da jeg ble tatt ut. Jeg må snakke med treneren min, men dommeren har vel alltid rett. Det er aldri lett å diske noen. Kanskje jeg var litt for ivrig, så det må jeg ta selvkritikk for, fortsetter han.

I «FRYSEBOKSEN»: Håvard Haukenes brukte de fem minuttene han måtte ut av konkurransen på å tøye for å unngå stive muskler. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Var snakk om boikott

De lange øvelsene utendørs i VM er flyttet til natten på grunn av den høye temperaturen i landet, men da starten gikk var det fortsatt 32 grader og NRKs termometer viste hele 89 prosent luftfuktighet. Dermed var temperaturfølelsen på rundt 40 grader, selv om solen hadde gått ned for fem timer siden. En times tid etter start viste luftfuktigheten 98 prosent på termometeret.

– Det var ikke noe hyggelig syn. De vil nok si det er 29 grader, for det er er grensa for å gå, og de sa det var det i går også. Dette er kjempetøft, sier lege Ove Talsnes til NRK.

Utøverne var synlig svette før starten hadde gått under flomlysene midt i hovedveien på vei inn til Doha sentrum.

I SONEN: Trener Susana Feitor og lege Ove Talsnes passet på at Håvard Haukenes fikk vann, håndklær og is underveis. Foto: Lise Åserud / NTB Scanåpix

I tillegg til å flytte øvelsen til natten, har Det internasjonale friidrettsforbundet lagt inn flere drikkestasjoner, engasjert flere medisinske arbeidere og veiledet nasjonene frem til starttidspunkt.

Haukenes mener det var luftfuktigheten som felte ham, selv om han har forberedt seg godt.

– Jeg må bare forberede meg enda bedre i slike forhold til Tokyo, sier han til norsk presse, og røper at det ble snakket om å boikotte løpet av noen utøvere før start på grunn av forholdene.

– Det var en melding der, men jeg sa jeg uansett ville prøve.

Var nummer to

Norge hadde flere fra støtteapparatet på plass i løypa. Der fikk han vann, energidrikk, is og kalde og tørre håndklær for å håndtere svette.

INNBITT: Håvard Haukenes med kaldt håndkle rundt halsen. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

.

Tre utøvere brøt før det var gått 20 kilometer. Haukenes så derimot solid ut. Problemet var heller de to tidlige advarslene, som ga Norge en utfordring. Nordmannen går nemlig bedre når han går fort, men på grunn av forholdene måtte han holde tilbake.

Likevel gikk han seg opp til andreplass like før 20 kilometer var passert. Fem kilometer senere var han en del av en trio som var rundt tre og et halvt minutt bak suverene Yusuke Suzuki. En posisjon han holdt bra helt til den tredje advarselen kom etter passerte 30 kilometer. Han gasset på ut fra straffesonen, men var likevel 10 minutter bak lederen. Og så endte det med disk i VM.

– Å drive kappgang er ubarmhjertig. Når hovedmålet for sesongen ender med disk så er det tøft, slo NRKs ekspert Roger Gjelsvik fast.

VM-gullet gikk til Japan og Suzuki. Han ledet med godt over tre minutter og kunne gå sakte den siste runden. João Vieira fra Portugal tok sølvet, foran kanadiske Evan Dunfee.

Kvinnene gikk samtidig som herrene. Der ble det kinesisk gull.

Det ble ikke helt det samme mannefallet som under kvinnenes maraton. 46 menn startet, og 10 måtte bryte, mens fire ble diskvalifisert. Tre av kvinnene kom seg ikke til mål.