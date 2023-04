Hauger kjørte i veggen og rotet bort seieren: – Nei, nei, nei!

Leclerc raskest igjen – starter fremst i sprintløpet

Ferrari-fører Charles Leclerc viste igjen kjempefart og får dermed beste startposisjon i lørdagens sprintløp i Formel 1.

Leclerc kopierte seieren i fredagens kvalifisering til hovedløpet søndag. Han starter foran Red Bull-duoen Sergio Perez og Max Verstappen i sprintløpet lørdag ettermiddag. Sistnevnte leder VM.

Formel 1 skal bruke et nytt format i Baku-helgen. Fredagens kvalifisering gjaldt bare for søndagens hovedløp, mens lørdagens sprintløp skal stå for seg selv med en egen kvalifisering tidligere samme dag.

Inntil nå har det vært kvalifisering fredag for lørdagens sprintløp. Sprintløpet har i sin tur avgjort rekkefølgen for søndagens hovedløp. Håpet er at førerne skal være mer villige til å by på underholdende racing i sprintløpet når de ikke risikerer å ødelegge egen startposisjon i hovedløpet.

Kvalifiseringen var som normalt delt opp i tre, der de fem svakeste etter hver runde ble utslått. Forskjellen fra en vanlig kvalifisering er at førerne har en del mindre tid på seg til å sette en god rundetid, i tillegg til at det er bestemt på forhånd hvilke dekk lagene må bruke på bilene.

Sprintløpet starter 15.30 lørdag.