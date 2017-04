Hauge trekker seg hvis NFF ikke lytter til dommerforeningen

Fotballdommer Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge har havnet i en åpen krangel. Edvartsen ble vraket fra første serierunde i Eliteserien på grunn av intern uenighet mellom ham og dommersjef Hauge.

Den interne uenigheten går blant annet ut på at Edvartsen har kritisert dommersjefen i media, noe hans dommerkolleger oppfatter som illojalt. I tillegg er Edvartsen misfornøyd med at han ikke får beholde sin gamle mentor.

For tre uker siden hadde de to et oppvaskmøte der de kom med en felles uttalelse om at konflikten var lagt til død og at de så framover.

Nylig var alle dommerne samlet til et krisemøte for å rense lufta. Kilder forteller NRK at det var mange følelsesladde utspill under møtet på Gardermoen. De fleste dommerne tok ordet og uttrykte hva de mente om saken.

Dommerforeningen gikk gjennom saken og hvordan korrespondansen har vært mellom partene. Der kom det frem at Edvartsen ikke har forklart dommerforeningen hva han ønsker bistand med.

Flere dommere konfronterte også Edvartsen med hans utspill i media, og det var til tider høy temperatur da dommerne var samlet.

Nå er saken hos Norges Fotballforbund som avgjør hva som skjer videre i saken.