Hauge kritisk til myndighetenes fotballhåndtering: – Litt barnslig

Jens Petter Hauge er tilbake i Italia og Milano etter en frustrerende uke for ham og resten av landslaget.

– Der og da er man skuffet, for å spille landskamp er noe av det største man gjør som spiller og man blir skuffa når man blir fratatt den æren. Jeg synes det var veldig dårlig håndtert av flere av de som er med og bestemmer, sier Hauge til NRK.

– Opplevde du prosessen som uryddig?

– Ja, det synes jeg. Spesielt når folk som er med og bestemmer kommer med en beskjed, og så skrur de av telefonen og tar helg og man ikke får tak i de før lang tid ut på neste dag. Det synes jeg blir litt barnslig og dårlig håndtert, sier Hauge.

NRK har vært i kontakt med Helsedirektoratets Jørgen Linhave, som ikke ønsker å svare på kritikken fra Hauge.

Rart

Særlig var frustrasjonen i den norske troppen stor da de ikke fikk reise ut med charterfly til Romania lørdag formiddag. Hauge reagerer sterkt på hvordan det ble håndtert.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er rart at vi ikke fikk ta det charterflyet ut av landet i lag, men at vi heller blir plassert på hvert sitt rutefly som tar oss til forskjellige steder i Europa. Det reagerte vi på, sier Hauge.

Selv om fotballandslaget var satt i koronaisolasjon, fikk spillerne allerede søndag lov til å fly utenlands for å komme seg hjem.

Jens Petter Hauge er i full trening med Milan etter hjemreisen til Italia og trosser påbudet om koronaisolering fra norske myndigheter. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det var veldig få av oss som skulle hjem til Norge igjen, så man skulle tro at å sende oss ut av landet med en charter var en av de tryggeste måtene å løse det på, argumenterer han.

Hauge sier nå at han ikke kommer til å følge koronaisoleringen, men følger Milans råd om å ta del i kamp og trening.

– Når Milan hentet meg tilbake forklarte de hvordan de tenkte. Så lenge jeg tester negativt på korona får jeg være med den gruppa her og vi tar prøver hver dag. Når Milan så sier at jeg skal stille på trening, så møter jeg opp. Så enkelt er det. At Norge skal begynne å... De bestemmer hvertfall ikke hva vi gjør i andre land, sier Hauge.

– Betydelig risiko

NRK fortalte i helgen at det ble utvekslet flere tekstmeldinger mellom NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave fredag ettermiddag.

Linhave, skrev etter det NRK fikk opplyst, følgende i en epost til blant andre generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, fredag ettermiddag:

«Det er en betydelig risiko å transportere det norske herrelandslaget i fotball samlet til Romania for gjennomføring av planlagt landskamp. Hele laget er i karantene etter nærkontakt med medspiller som testet positivt den 12. november 2020.»

«Selv om øvrige spillere tester negativt før planlagt avreise til Romania, er testing her gjennomført kort tid etter eksponering. Det er derfor risiko for at nærkontakter som tester negativt likevel er smittet.»

«Spillerne på laget vil dermed kunne smitteeksponeres ytterligere, og det vil også kunne innebære risiko for smitteeksponering av spillere på det rumenske landslaget.»

Hauge mener myndighetene burde utvist større skjønn og godtatt UEFAs protokoll, som de tidligere hadde akseptert.

– Når regjeringen og myndighetene har vært med og godtatt en protokoll, og de reglene som gjelder i nasjonsligaen så er det litt rart at ting plutselig skal endre seg når man får en positiv test. Jeg regner med at når man skrev under på de protokollen der, så regner man med at det kunne skje også i det norske landslaget, sier Milan-proffen.