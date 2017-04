Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Oslo-gutten Ohi Omoijuanfo ble den store helten da Stabæk valset over Aalesund på Nadderud.

Han satte ballen i mål utrolige seks ganger - men «kun» tre av dem ble tellende, og stilnet nok kanskje noen av klubbens skeptikere før seriestart.

– Det var gøy, men jobben min er jo å score mål og da er det en god følelse. Jeg har aldri scoret hat trick i Eliteserien, så denne kampen kommer ganske høyt, sier Omoijuanfo til NRK.

– Han brukte nok mye av fjoråret på å ta et nytt nivå etter at han kom fra Jerv. Nå har vi sett en helt annen spiller gjennom vinteren. Fortsetter han som i dag, scorer han jo 90 mål, men vi kan ikke sette tall på hvor mange mål det kan bli, skryter sportssjef Inge André Olsen.

Overkjøring

For bare 14 minutter var spilt da spissen først fikk et skuddforsøk reddet, men headet inn returen. Et gult kort for å ta av seg trøya, stoppet ikke «Ohi», som bare minuttet senere sendte ballen i mål igjen. Men denne gang holdt linjedommeren opp flagget.

Det var uansett ikke det siste Stabæk-fansen hadde sett til spissen, som i 2010 ble tidens yngste målscorer i Eliteserien da han spilte for Lillestrøm. 20 minutter ut i kampen nikket han innlegget fra Jeppe Moe kontant i nettmaskene.

IMPONERTE: Stabæks Ohi Omoijuanfo (t.h.) gratuleres med scoring nummer to på seks minutter mot Aalesund og sender et hjerte til fansen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Aalesund har blitt fullstendig overkjørt, slo NRKs ekspert Karl-Petter Løken fast, idet enda en Omoijuanfo-scoring ble annulert for offside.

Drømmer om utlandet

Pausen gjorde tydeligvis den farlige angriperen enda mer mål-sulten, for bare tre minutter hadde gått da «Ohi» var der igjen. Hat tricket var et faktum da han enkelt fikk plassere en retur i mål.

Så hvor lenge blir han i Stabæk?

– Jeg hadde løyet om jeg sa det ikke var i bakhodet mitt og det er å spille i en større klubb jeg drømmer om. Men nå er jeg her og vil at vi skal gjøre det bedre enn i fjor, men jeg skal ut til en av de store ligaene, om halvannet år kanskje, forteller «Ohi» og gliser.

– Han har størrelse, kraft og nå setter han sjansene sine. Det ligner på en pakke mange kan være interessert i, men han må få mer enn en kamp til å vise det, sier Olsen.

Omoijuanfo fortsatte å herje i angrep, og fikk nok et mål avblåst for offside, før Mostafa Abdellaoue kunne pynte på resultatet for gjestene. Like etter måtte «Ohi» byttes ut etter å ha fått en liten smell.

– De er bedre i duellspillet og på 30 minutter har vi på mange måter tapt kampen. Ohi var fantastisk god i dag og ga oss store problemer, så all honnør til ham, sier Aafk-trener Trond Fredriksen.