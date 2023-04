– Det er helt utrolig. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle fullføre et maraton, og her er jeg og har vunnet det, sier Hassan til BBC.

Den nederlandske 30-åringen imponerte stort da hun tok OL-gull på både 5000 og 10.000 meter i Tokyo i 2021, men et helt maraton hadde hun aldri før løpt da hun stilte på startstreken i prestisjetunge London maraton søndag morgen.

Men etter rundt halvløpt distanse, drøye 20 kilometer, begynte det å se mørkt ut for Sifan Hassan. Hun stoppet helt opp for å tøye fremside lår flere ganger, deretter hofta, og tapte nærmere et halvt minutt til tetgruppa.

– Hun ser forvirret ut. Dette er ikke en liten følelse hun vet hvordan hun skal håndtere, dette er noe nytt og hun vet ikke hva hun skal gjøre for å forbedre det, uttalte tidligere verdensrekordholder Paula Radcliffe på BBCs oppdatering.

– Det er et skummelt tegn for Hassan. Hun holder seg til siden og gjør grimaser. Dette er ikke bare vanlig maratonsmerter, det er for tidlig for det, fulgte løpelegenden Steve Cram opp.

– Jeg hadde et problem med hofta, som gjorde at jeg måtte stoppe, men så begynte det å føles litt bedre, forklarer hun selv.

VANT: Sifan Hassan overrasket mange da hun vant London maraton. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Hadde ikke øvd på drikkestopp

Men Hassan ga ikke opp og tok sakte, men sikkert inn sekunder, og med rundt 15 minutter igjen av løpet gjorde hun et lite byks og var med ett oppe hos tetgruppa.

– Hun er den ultimate løper, sa Radcliffe.

Seierssjansen så imidlertid igjen ut til å kunne glippe da hun gikk glipp av siste drikkepost, og måtte snu å løpe tilbake. Også i forkant av løpet har Hassan fortalt at ramadan har gitt henne visse utfordringer med forberedelsene.

– Jeg hadde ikke øvd på den delen av løpet fordi jeg har fastet, så det var ganske vanskelig, men jeg trengte det, forklarer hun.

Med flaska i hånda holdt hun likevel farta. På oppløpet satte hun inn en spurt og slo Peres Jepchirchir fra Kenya og Alemu Megertu fra Etiopia klart. Tiden ble 2.18,33.

– Det er helt fantastisk. Sifan Hassan har gjort noe som ingen kunne ha forventet. Hun sleit, holdt på hofta si og stoppet for å tøye. Hun må ha drømt om bare å fullføre det, og kan ikke tro det. Dette kan faktisk være den største suksessen i karrieren hennes, mener BBC-ekspert Cram.

STARTKLAR: Det var et sterkt kvinnefelt på London maraton. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Verdensrekordholder Brigid Kosgei stod også på startstreken, men hun ga seg etter bare tre minutter med en skade.

I herreklassen var det mest snakk om Sir Mo Farah, som avsluttet en lang karriere på hjemmebane. Han var som ventet aldri helt med i tetstriden, men ble nummer ni med tiden 2.10,28.

Kenyanske Kelvin Kiptum vant på 2.01,25 – den nest raskeste tiden løpt på et maraton.