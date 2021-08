– Det funka dårlig her. Det har vært noen tunge dager for å komme seg etter de to løpene. Dessverre funka det like dårlig som i 5000-finalen, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun er synlig preget etter at OL endte med to skuffende løp for hennes del. Mange, henne selv inkludert, har hatt forventninger om at dette kunne bli hennes beste mesterskap.

I stedet ender det med en brutt 10.000 meter og nest siste-plass i 5000 meter-finalen.

– Akkurat nå blir man litt tom. Jeg blir trist og lei meg. Nå vil jeg bare komme meg hjem. Nå skal jeg få litt avstand til friidrettsmiljøet og alt, sier Grøvdal.

Den norske løperen så i utgangspunktet frisk og bestemt ut da hun åpnet 10.000 meter-finalen i Tokyo lørdag. Der hun tidlig måtte gi slipp under 5000 meteren tidligere i OL, la Grøvdal nå ned en heltmodig innsats for å henge med tetgruppa.

«Dødt»

Først etter 11 minutters slit måtte Grøvdal gi tapt. Da slapp hun tetgruppa helt, og løp i stedet i front i gruppa som løp et stykke bak de raskeste.

Plutselig viste TV-bildene så at Grøvdal hadde brutt løpet.

Grøvdal så aggressiv og pigg ut fra start, men hun måtte gi tapt da tempoet ble skrudd opp. Foto: Lise Åserud / NTB

Etterpå forklarer Grøvdal at det rett og slett er «tomt», og at hun ser ut til å slite mer med varmen enn mange av konkurrentene.

– Det er dødt akkurat nå. Kroppen fungerer ikke som jeg vil. Det er ikke vits å presse seg gjennom 25 runder her når ikke kroppen fungerer som jeg vil, sier Grøvdal.

Hun varsler altså at nå trenger hun en pause fra friidretten, men understreker at vi ikke har sett det siste av henne.

– Jeg har mange gode løp jeg har lyst til å løpe. Jeg springer ofte bra når jeg er revansjelysten, beroliger hun, og sier at hun skal nok komme seg tilbake i god form etter pausen.

– Det har kosta mye å nullstille og bygge opp igjen selvtilliten. Nå er jeg litt sliten mentalt, sier hun.

Store forventninger

Grøvdal har vært usikker på formen før lørdagens 10.000 meter, for under 5000 meteren tidligere i OL hadde hun det hun selv kalte «en skikkelig drittdag».

På den distansen var Grøvdal helt sjanseløs på å henge med tetfeltet, og allerede før det var løpt 2000 meter lå hun bakerst i feltet med noen meter fram til de øvrige løperne. I mål var hun nest sist.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det lignet med andre ord ikke på den utgaven vi har sett av den norske løperen tidligere i år. I vår løp hun inn til uoffisiell verdensrekord på 5000 meter gateløp, men senere viste det seg at løypa hadde vært 12,5 meter for kort.

Deretter slo hun den gamle norgesrekorden til Grete Waitz på 3000 meter. Heller ikke den ble gyldig, siden hun hadde med seg mannlige harer, men det viste likevel tegn til meget god form - og det gjorde at forventningene til OL ble skrudd opp.

Rå Hassan

Etter at Grøvdal brøt, utviklet det seg til en gullkamp mellom tre utøvere: Letesenbet Gidey (Etiopia), Sifan Hassan (Nederland) og Kalkidan Gezahegne (Bahrain).



De tre fulgte hverandre tett de siste rundene, men avgjørelsen falt ikke før på oppløpet.



Da avgjorde en knallsterk Hassan. Gezahegne tok sølvet.

TRE AV TRE: Sifan Hassan har tatt to gull og én bronse på tre distanser i årets OL. Det har ingen kvinne klart på mellom- og langdistanse før henne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hassan har dermed klart det umulige i årets OL: Gull på 10.000, gull på 5000 og bronse på 1500 meter. Hun er den første kvinnen som tar tre medaljer på mellom- og langdistanse i ett OL.

– Å ta tre medaljer og løpe løp hver eneste dag, det er ikke normalt. Hun er ikke normal, hun er noe helt spesielt, sier NRK-kommentator Jann Post om Sifan Hassan.

Den nederlandske stjernen var imidlertid ekstremt sliten etter løpet. Hun takket nei til rullestol i målområdet – i motsetning til en av del av konkurrentene – men satt seg under tribunen og fikk is for å kjøle seg ned.

– Det er veldig, veldig slitne løpere som kommer i mål. De nærmest sjangler over mål. Det er særdeles tøffe forhold å løpe under, sier Jann Post.