Hareide mot sjokkcomeback – kan bli Malmö-trener i løpet av dagen

Etter at Hareide ga seg i Rosenborg etter forrige sesong, hevdet han at han ville pensjonere seg som trener ved årsskiftet. Nå bekrefter han altså at det er interesse fra svenske Malmö.

– Ja, det er ikke avgjort enda. Vi får se om vi blir enige i løpet av dagen, sier Hareide til NRK.

– Er du interessert?

– Ja, så lenge det er et korttidsengasjement frem til VM. Hvis vi blir enige i løpet av dagen så er jeg det.

NRK erfarer at Malmö og Hareide møtes i løpet av dagen.

– Tror det overrasker han selv

NRK-ekspert Carl-Erik Torp så ikke dette komme.

– Veldig overraskende. Han har jo selv uttalt, ganske sånn bestemt, at han er ferdig som trener. Så om han nå kommer tilbake på det nivået i en sånn klubb, det overrasker meg veldig. Det tror jeg egentlig også overrasker han selv, sier Torp.

Han påpeker at det eventuelt ikke er første gang det er Malmö som skal kan han tilbake i trenerrollen.

GULL: Hareide oppnådde store ting i Malmö. Her feirer han ligagullet med Markus Rosenberg. Foto: Anders Wiklund / NTB

– Han sa jo det samme i 2013 også da han gikk ut fra fotballen og inn i næringslivet. Da var det jo Malmö den gangen også i 2014 som fikk lokket han tilbake på trenerbenken. Det var jo utrolig vellykket den gangen, sier Torp.

For Hareide har vært trener for den svenske klubben tidligere, der han oppnådde stor suksess. I sesongen 2014-15 tok han laget til seriegull, og ble i tillegg kåret til årets trener i Allsvenskan. I tillegg kvalifiserte laget seg til gruppespillet i mesterligaen.

Fakta om Åge Hareide Ekspandér faktaboks Dette er fotballtreneren Åge Hareide: Alder: 68 år (23. september 1953)

Yrke: Fotballtrener

Fødested: Hareid, Norge

Klubber som spiller: Hødd, Molde, Manchester City, Norwich

A-landskamper/mål: 50/5 Klubber/nasjoner som trener: 1987-91: Molde

1993-97: Molde

1998-99: Helsingborg

2000-02: Brøndby

2003: Rosenborg

2003-08: Norge

2009: Örgryte

2010-12: Viking

2012: Helsingborg

2014-15: Malmö

2016-20 Danmark

2020: Rosenborg Seriegull som trener: 1999: Helsingborg

2002: Brøndby

2003: Rosenborg

2014: Malmö (Kilde: NTB)

Tøff sesong

Malmö har hatt en tøff sesong i Allsvenskan. Etter 21 runder ligger den svenske storklubben på en foreløpig syvendeplass på tabellen og står med tre strake kamper uten seier.

Milos Milojevic fikk sparken som Malmö-trener i slutten av juli, etter at klubben røk ut mot litauiske Zalgiris i kvalifiseringen til mesterligaen. Han fikk beholde jobben i om lag en halv sesong.

SPARKET: Den serbiske fotballtreneren Milos Milojevic. Foto: Patric Söderström/TT / NTB

– Etter en veldig god sesong i fjor, så sliter de veldig i år. De har ikke klart å prestere på det nivået. Så at de tenker at han kan stabilisere dem litt og få de litt nærmere toppen igjen, som et sånt korttidsprosjekt, det tenker jeg at han kan få til, sier Torp om Hareide.

Hvis den meritterte treneren skulle returnere til den svenske storklubben, får han et gjensyn med Jo Inge Berget, som han hentet til klubben i sin tid. Bortsett fra et kort opphold i New York City FC, har Berget vært i Malmö siden Hareide hentet han til klubben.

Følte at nok var nok

Etter at Hareide ikke forlenget med Rosenborg etter 2021-sesongen, sa han at han ønsket å pensjonere seg som fotballtrener fra årsskiftet av.

– For meg som har holdt på som trener siden 1986, og har femti år i fotballens tjeneste så følte jeg at nå var det nok, sa han til pressen etter at han ga seg i trønderklubben.

Den pensjonisttiden kan vise seg å bli kort, dersom det blir en retur til Malmö.

Tidligere i sommer ble det også klart at Hareide skal figurere som NRK-ekspert under VM i Qatar. NRK sender mesterskapet sammen med TV 2.

– Fotball-VM har alltid vært høydepunktet mitt foran TV-skjermen. Nå ser jeg frem til å jobbe for NRK med all kunnskapen om formidling av sport som finnes der. Når det er sagt så skulle VM selvsagt aldri vært arrangert i Qatar. Det er viktig for meg at NRK har vært tydelige på at vi vil fortsette å ha et kritisk blikk på VM-arrangøren, parallelt med at vi skal formidle fotballen derfra, sier han.