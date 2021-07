RBKs styreleder: – Kjetil Knutsen er selvfølgelig på lista

Rosenborg-styret har ei liste med trenere de ønsker seg. På denne lista står Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Han er selvfølgelig på vår liste. Han er en dyktig og interessant trener.

Ivar Koteng sier de ikke har snakket med han ennå, og vil heller ikke si noe om de har tenkt å gjøre det.

– Vi har ei bruttoliste som er ganske lang, navn vil jeg ikke kommentere sier Koteng.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Åge Hareide ikke ønsker å fornye kontrakten med Rosenborg. Det betyr at han pensjonerer seg etter årsskiftet.

Nå skal styret i Rosenborg finne ut hvem som skal ta over trenerjobben på Lerkendal.

Tettey: – Det er ikke nice

– Jeg tar over selv, sier Alexander Tettey med glimt i øyet.

Selv kom han tilbake til Rosenborg i sommer, etter 12 år i utlandet. At nettopp Åge Hareide var trener var en viktig faktor da han bestemte seg RBK-returen.

– Åge har betydd mye for meg. Det var han som tok meg opp på a-laget da jeg var 17 år. Jeg husker jeg fikk lov å trene med de store gutta. Han så noe i meg.

Beskjeden treneren ga i dag var ikke det Tettey håpet å høre.

– Det er ikke nice. Du vil at en så god trener som ham skal fortsette i jobben. Men det er andre ting enn fotball også. Man må dedikere mye av tida og energien sin til dette. Det må alltid passe.

MÅ FINNE VEI: – Klubben må finne ut hvilken vei de vil gå og hvilke trenere de ønsker skal styre skuta etter at Åge er ferdig, sier Even Hovland. Foto: Bjørn Alexander Olsen / NRK

– Må ta det seriøst

Etter at Nils Arne Eggen rusla ut dørene på Brakka for første gang i 2003, og nettopp Åge Hareide tok over, har Rosenborg hatt 15 hovedtrenere. Lengst satt Kåre Ingebrigtsen, før han ble sparket i 2018.

Tettey har selv et tips til Rosenborg-styret som nå skal lete etter ny trener for RBK:

– De må ta dette veldig, veldig seriøst. Det går ikke an å gå fra trener til trener til trener. Nå må de finne en som skal være her i mange år, fastslår Tettey.

Even Hovland vil ikke spekulere i hvem som kan overta:

– Klubben må finne ut hvilken vei de vil gå og hvilke trenere de ønsker skal styre skuta etter at Åge er ferdig, sier forsvarsspilleren.

– Det er helt sikkert mange fine navn som dukker opp, så det blir spennende å se, sier Reitan.

Ikke godt nok

Etter elleve spilte kamper i 2021 ligger RBK på en skuffende sjetteplass. Even Hovland erkjenner at RBK ikke har vært gode nok i det siste.

– Vi har fått en erfaren trener som har kommet inn og satt sitt preg på det, men vi har ikke fått resultatene vi har hatt lyst på, i hvert fall ikke i perioden vi er inne i nå, sier Hovland til NRK.

Hovland, Tettey og Hareide har alle kontrakt som utløper etter denne sesongen. Hovland vil ikke si noe om egen situasjon nå:

– Det viktigste for meg og RBK er at vi begynner å vinne fotballkamper igjen. Så får alt det andre komme i andre rekke, sier Hovland.