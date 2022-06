Hareide vil bestille EM-billett – får klart svar av Solbakken

– Nå skal jeg dra hjem og bestille billetter til EM i Tyskland med en gang, sier NRK-ekspert Åge Hareide etter Norges imponerende 3-2-seier mot Sverige på Ullevaal stadion søndag kveld.

– Hvorfor skal du gjøre det?

– Den tryggheten jeg ser i laget, og den kontrollen de har mot Sverige, som er et godt lag – det gir meg veldig stor tro på fremtiden. Og dette er spillere som bare vil bli bedre. Nå vinner nok Norge denne gruppa og rykker opp til nivå A i Nasjonsligaen. Da får vi store nasjoner på Ullevaal og sånne kvelder som dette her igjen, og det trenger norsk fotball. I tillegg har vi åpnet bakdøra og fått et sikkerhetsnett i en playoff hvis vi ikke lykkes i EM-kvaliken, sier Hareide.

– Fordelen med å jobbe i media

NRK-EKSPERT: Åge Hareide. Foto: Geir Olsen / NTB

Når NRK forteller landslagssjef Ståle Solbakken hva Hareide har sagt, må Norge-sjefen flire.

– Det er fordelen med å jobbe i media og ikke sitte her, sier Solbakken med et smil fra podiet på pressekonferansen etter kampen.

Han vil imidlertid ikke begynne å kikke på hotell i Tyskland helt ennå.

– Jeg takker for tilliten, men jeg tror ingen landslagssjef, heller ikke Åge da han satt her, hadde tatt imot den gratulasjonen, sier Solbakken.

Hareide, som selv er tidligere landslagssjef, kommenterte Sverige-kampen på radio for NRK.

68-åringen lar seg imponere kraftig av Solbakkens disipler.

– Norge var best taktisk, Sverige fant aldri ut av oss, mens vi fant ut av dem. De gjorde feil gang etter gang fordi Norge stod godt taktisk. Norge var også bedre teknisk med bedre ferdigheter enn dem, og de var best fysisk og hadde kraft i seg utover i kampen. De har også en mental styrke i laget nå, og har virkelig fått troen på at dette kan gå rett vei, sier Hareide.

– Veldig bra «coaching»

Solbakken synes det er viktig å påpeke at kampene fort kunne ha endte med andre sifre enn de har gjort både i Stockholm og Oslo.

– Vi skal ha respekt for at vi, over de to kampene, har hatt marginer med oss. Men vi har også vært det beste laget, slår han fast overfor NRK.

– Hvordan vurderer du sjansene for å vinne gruppa nå?

– Det bruker jeg ikke tid på. Nå får vi håpe at spillerne kommer tilbake i samme forfatning, og at de som skal skifte klubb får spilletid. Vi har hatt litt lite spilletid på litt for mange spillere, særlig bak over på banen. Hvis de får tilliten i klubbene som de er også, vil vi stå bedre rustet, sier landslagssjefen.

Han overrasket med å gjøre seks endringer på laget siden Slovenia-kampen torsdag.

På spørsmål fra VG om hvordan han vurderer sin egen trenerinnsats søndag, smilte Solbakken bredt:

– Det var veldig bra «coaching». Det var bra før kampen, og det var tre veldig gode bytter underveis i kampen som gjorde at vi fikk roen. Noen ganger så klaffer det, og i dag var det veldig bra, sier han og humrer.

Trolig vel vitende om at det trolig ville kommet krass kritikk mot de mange endringene i laguttaket om kampen hadde gått skeis.

– Har noe på gang

I stedet ble det en festkveld av de sjeldne på Ullevaal. Norge tok en fullt fortjent seier mot et lag som vanligvis er langt bedre.

Solbakken mener positiviteten råder i alle ledd nå.

– Jeg tror du kan se på hele denne gjengen her at de elsker å spille på landslaget. De elsker å representere Norge og prøver å skape noen større øyeblikk igjen. Det har vi forutsetning for, hvis vi kan bygge på det vi har gjort nå. Vi har veldig mye å gå på i mange av spillets faser, men vi har noe på gang, sier Solbakken.

Det er ikke bare fra norsk hold landslaget får ros etter juni-samlingen. Sverige-profil Emil Forsberg roser Norge etter de to tette kampene den siste uken.

– Norge er et lag i fremgang. De får frem unge, gode spillere, og de får frem et lag nå som gjør det bra. Jeg synes Norge vokser til å bli et bra landslag. Det skal man ha respekt for, det er kult. Dessverre vinner de to kamper mot oss, men jeg synes fortsatt det er to lag som er veldig jevne, sier Emil Forsberg til NRK.

– Vi har alt i våre egne hender

Landslagskaptein Martin Ødegaard ser nå frem til å avslutte gruppespillet i september.

– Vi har alt i våre egne hender og ligger godt an. Vi får se hva som skjer i den andre kampen, men ting ser bra ut. Vi må ikke ta av. Vi må fortsette å være ydmyke og jobbe hardt, så kommer det to fine kamper hvor vi skal prestere igjen, sa Ødegaard til NRK etter kampslutt søndag.

Humøret hans ble neppe dårligere av at «den andre kampen», Slovenia-Serbia, endte 2-2.

Det betyr at Norge er gruppevinner om det blir poeng mot Slovenia i neste kamp og Serbia taper mot Sverige. Hvis Norge taper mot Slovenia i neste kamp, og Serbia slår Sverige, holder det med uavgjort i siste kamp mot Serbia for å sikre gruppeseieren.

Det ser med andre ord svært lyst ut med norske øyne før de to avgjørende kampene.

Vinner Norge gruppa, medfører det et opprykk til nivå A i Nasjonsligaen, som vil gi matching mot Europas aller beste nasjoner i neste utgave av turneringen som spilles i 2024 og 2025.

Men det vil også gi Norge en ekstrasjanse i playoff våren 2024 om den ordinære EM-kvaliken i 2023 mislykkes.

Men kanskje enda viktigere: En seier i gruppa vil trolig sikre at Norge blir andreseedet til EM-trekningen i Frankfurt 9. oktober. Da blir veien til EM trolig langt enklere.

Ståle Solbakken legger seg nok trolig med et smil rundt munnen de neste dagene.