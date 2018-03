Har vært best i 17 hopprenn uten å vinne

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Hvis han får kontinuitet, så er han en sånn type som kan dominere i mange år, sier NRK-ekspert Fred Børre Lundberg om Jarl Magnus Riiber.

Riiber viste nok en gang hvor god han er i hoppbakken da kombinertsesongen ble avsluttet denne helgen. 20-åringen tok to strake andreplasser i Schonach, og ble bare slått av Akito Watabe.

– Jeg synes det for så vidt var en bra dag, men det litt surt å nok en gang bli nummer to. Men jeg tar med meg dette og er motivert for å få en litt smoothere sesong neste år, sier Riiber til NRK etter målgang søndag.

Riiber står foreløpig med én seier i verdenscupen, men pallplasser har han mange av. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han vant hoppdelen i begge helgens renn, og var dermed den som gikk først ut på langrennsdelen både lørdag og søndag.

Akkurat dét er han blitt vant til.

På sine 40 individuelle starter i verdenscupen har kombinertløperen vært best i hoppdelen hele 18 ganger.

– Pallen det viktigste

Dette er grunnen til at han blant annet har blitt omtalt som et av tidenes største kombinerttalenter.

Men seieren på hjemmebane i Oslo i 2016 er fortsatt den eneste. 20-åringen ergrer seg likevel ikke veldig over seierene som har glippet.

– Det kommer helt an på utgangspunktet. Nå har jeg hatt en bra periode etter sykdom og og trøbbel. At jeg greier å skvise frem gode prestasjoner og være på pallen er det viktigste, sier Riiber, som startet denne sesongen med å få et virus, og avslutter den med en plagsom betennelse på øyet.

Riiber delte pallen med Akito Watabe og Fabian Riessle. Foto: Patrick Seeger / AP

– Kan dominere i mange år

Riiber har imidlertid vist styrke på tampen av sesongen, og NRK-ekspert Fred Børre Lundberg tror noe stort kan være på gang til neste sesong.

– Frem til nå har han ikke vært sterk nok i løypa til å vinne. Det er naturlig, for han er så ung og man trenger tid. Men nå er han i nærheten av å greie det, og da vil han få en veldig god kombinasjon, sier han.

Eksperten kan ikke huske andre kombinertløpere med samme toppnivå i bakken som Riiber.

Han råder Riiber til å fortsette å dyrke hoppingen, og det kommer også Riiber til å gjøre.

– Jeg må hoppe enda bedre. Jeg ser at langrennsgåingen blir bedre for hver gang jeg går. Det har vært viktig å få en hel sesong å gå på, og så kommer jeg til å fortsette å jobbe på min spisskompetanse, som er i hoppbakken, sier Riiber.

Han sier han blant annet er nødt til å sette bedre nedslag. Da tror han at han kommer til å sikre seg store nok avstander ned til de beste langrennsløperne.

Schmid har ikke avgjort fremtiden

Norge hadde som mål å vinne nasjonscupen sammenlagt, og det målet ble nådd i helgens renn.

I tillegg kapret Jan Schmid til slutt andreplassen i verdenscupen sammenlagt.

Schmid vet fortsatt ikke om han fortsetter til neste år.

– Når vi kommer til mai, så vet vi det. Hvis jeg skal fortsette neste år, så blir nok VM målet, og ikke verdenscupen, sier Schmid.