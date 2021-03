Har fått beskjed om at han kan bli vraket: – Ikke sett for meg på noe vis å satse utenfor landslag

På NRKs spørsmål om han fortsatt bør få muligheten etter en tung sesong, svarer finnmarkingen slik:

– Ja. Det har jo ikke vært sånn at jeg har levert en ekstremt dårlig sesong. Jeg er topp ti i alle mine renn, sier Krogh – og viser til resultatrekken 10-8-8 i tre forskjellige 15 kilometer fristil-renn.

– Og jeg var i finalen i den eneste skøytesprinten som har vært. Det er jo ikke ekstremt dårlig, men under det jeg ønsker. Jeg ser jo også at jeg ikke er på mitt beste. Får jeg justert det, så vet jeg hva jeg kan. Det har i tillegg vært en veldig rar sesong og bare fem rennhelger for min del.

Kroghs sesong i sprint: Ekspandér faktaboks Klassisk Beitostølen, sesongåpning (20. november): 22. plass Fristil Sjusjøen, Norgescup (4. desember): 4. plass. Klassisk Lygna, Norgescup (8. januar): 23. plass. Fristil Ulricehamn, verdenscup (7. februar): 11. plass.

– Ikke den råeste perioden i livet mitt

Kun fem rennhelger har det blitt på 30-åringen siden sesongstart. Den siste i Ulricehamn i begynnelsen av februar der det gikk en kule varmt mellom ham og lagkompis Sindre Bjørnestad Skar.

OPPTUR: Krogh, her i rennet der han ble nummer åtte på 15 kilometeren under NM i Granåsen i januar. Foto: Geir Olsen / NTB

Siden har det ikke skjedd så mye i langrennslivet, sier Krogh.

– Men det har ikke vært den råeste perioden i livet mitt.

Det neste på programmet skulle vært NM del 2 i Trondheim sist helg. Krogh var motivert, men i stedet ble det avlyst. Han har nemlig så smått kommet seg over skuffelsen over de siste månedene. Han gjentar at han føler sesongen ikke har vært ekstremt dårlig.

– Hatt mye tid til å tenke hva som har gått galt

– Jeg har hele veien følt at det siste giret mitt ikke har kommet frem helt. Jeg har følt meg seig på alle skirenn. Vanligvis klarer jeg å gå helt i kjelleren og ikke ha noen krefter når jeg kommer i mål igjen. Men nå har jeg dovnet på sisterunden og bare blitt veldig tung i kroppen, egentlig.

– Har du en teori på hvorfor det blir slik?

– Ja, det går på trening selvfølgelig. Jeg har hatt mye tid til å tenke på hva som har gått alt. En fasit vil man aldri få, men jeg har en del tanker om hva grunnen kan være, sier han, og har ikke veldig lyst til å prate om hva grunnene er og at det er et forhold mellom han og treneren sin.

Finn-Hågen og trener Arild Monsen, her under et renn sist sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Gjorde endringer som ikke var heldig

– Det er i hvert fall noe med treningen som ikke har vært helt perfekt. Det ligger enten i hvor mye man har trent eller hva man har trent. Det er de to tingene som kan gå galt. Og det kan være en kombinasjon av begge deler.

– Har dere bomma på treningen?

– Ja, et lite knepp, ja. Rett og slett. Jeg gjorde endringer fra fjoråret som ikke var så heldig. Det er små marginer og ting man gjør over et helt år, så er det ikke mye i hverdagen som gjør at det bikker i feil retning. Så får jeg bare prøve å justere det tilbake.

Har fått beskjed om at han kan bli vraket

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her under VM i Oberstdorf i mars i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå er altså det store spørsmålet om Krogh har gjort tilstrekkelig resultatmessig for å være en del av landslaget kommende sesong. Finnmarkingen ble en del av det norske elitelaget våren 2013. Det vil i så fall bety at et åtte år langt landslagseventyr er over.

Langrennssjef Espen Bjervig skriver i en e-post til NRK at «laguttak og evalueringer av enkeltløpere er en intern sak».

– Rundt laguttaket kan jeg si at vi vil ha en lagstruktur og antall løpere omtrent likt som i fjor. Uttak av løpere med navn blir offentliggjort i begynnelsen av mai.

Krogh sier han foreløpig ikke har snakket så mye med sprintlandslagstrener Arild Monsen om det kommende året og at de først skal evaluere og deretter kommer laguttak i neste runde.

– Han sier selvfølgelig at han ikke kan si at jeg får en plass på laget neste sesong. Det kan han ikke love på noe vis. Det skjønner jeg, selv om det er kjipt om jeg mister plassen. Jeg har forståelse for at jeg ikke er trygg.

ENESTE VERDENSCUPSTART I ÅR: For Finn-Hågen Krogh (med startnummer syv), under sprinten i Ulricehamn i februar. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

– Ikke på noe vis sett for meg å satse utenfor

På spørsmål om hvordan følelsen av å kunne bli vraket er, svarer Krogh at det selvfølgelig er kjipt.

– Jeg har jo levert under det jeg selv ønsker, men jeg har noen år på landslaget nå. Jeg har veldig lyst til å være skiløper og jeg har ikke på noe vis sett for meg å satse utenfor landslag. Hvis det skjer, blir det sikkert veldig rart.

Han håper i det lengste at det ikke blir tilfelle.

– Så jeg tror antall plasser blir det samme. Jeg tenker også at det stort sett er landslaget som er på toppen av listene, det er ikke vanvittig mange som banker på døren, men det er alltid noen unge. Men da skjønner jeg at det er en mulighet, sier Krogh.