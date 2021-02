De to meritterte og ellers solide landslagsløperne utgjorde Norges førstelag, men klarte ikke å bli blant de 10 beste nasjonene som fikk gå finale en gang.

I lagsprint er det slik at de to beste lagene fra to semifinaleheat er direktekvalifisert til finalene.

De øvrige seks nasjonene som får gå finale kommer seg dit på tid. Norge glapp med noen få sekunder og ble utrolig nok slått av både Tsjekkia og Finlands andrelag.

– Mest banning

På en dag der Federico Pellegrino spurtet Italia inn til seier foran Sveits og Sveriges andrelag, var naturligvis Bjørnestad Skar var svært lite fornøyd med søndagen i Sverige.

Sindre Bjørnestad Skar og Thomas Helland Larsen preget sine heat i semifinalene av lagsprinten i Ulricehamn søndag. Men både det norske første- og andrelaget ble slått ut før finalen. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

– Vi har pratet litt. Men det var ikke så mye konstruktiv prat. Det var mest banning og frustrasjon, erkjenner han overfor NRK, på spørsmål om stemningen mellom ham selv og lagsprintmakker Krogh etterpå.

Han vekslet ankermann Krogh ut i tredjeposisjon på den siste etappen i semifinalen. Men Krogh tapte en del underveis og var posisjonert langt bak som nummer seks eller syv i det slake partiet nedover mot stadion og inn på oppløpet.

– Det var ikke helt som planlagt, sier Skar, som forteller at Krogh i utgangspunktet skulle ligge lenger foran og markere seg helt til det skulle avgjøres. I det minste skulle landslagskollegaen ligge i første-, andre-, eller tredjeposisjon inn i den siste svingen.

– Irritert på ham

Til slutt ble Krogh nummer fire. Tiden for å gå til finale var for dårlig.

SLET DA DET SKULLE AVGJØRES: Finn-Hågen Krogh, her underveis i søndagens lagsprint i Ulricehamn. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

– Hva forklarte Krogh deg?

– Han sa vel bare at det kom litt mye folk og han var litt sperret inne. Men som regel kan man velge å ikke havne i de posisjonene. Hvis man er offensiv og på hugget, sier Skar – og det er ikke til å unngå å legge merke til at han er irritert på lagsprintmakkeren.

– Ja, jeg var irritert på ham. Jeg er ikke langsur og vi er fortsatt lagkamerater. Men jeg var irritert på at han ikke gjorde jobben han skulle på den sisteetappen der.

– Men hvert skirenn lever sitt liv. Det er umulig for meg å si hvorfor det ble som det ble. Jeg ble forbanna etterpå. Men vi kjørte bil sammen fra stadion. Vi var ikke uvenner etterpå.

– Finale en selvfølge

Krogh innrømmer at det skulle være en enkel jobb å komme seg til finale. Han tar også på seg store deler av skylden for at det ikke ble sånn og sier han rotet det til for duoen. På spørsmål om hva han tenker om Skars irritasjon mot ham, svarer Krogh slik:

– Vi er irritert begge to, sikkert. Så sitter jeg med hovedansvaret på ankeretappen. Det skjønner jeg jo. Vi pratet etter løpet om hva vi kunne gjort. Vi er misfornøyde begge to, sier han.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen svarer slik på spørsmål om innsatsen til Skar og Krogh.

– Jeg hadde ønsket de skulle gjort det bedre. Jeg har ikke snakket med dem ennå. Det er sånn det er, resultater lyver ikke. Vi var ikke gode nok i dag. At vi skulle til finalen var egentlig en selvfølge, sier han.

– Bare å gå i skammekroken

For norske herreløpere ble i det hele tatt Ulricehamn-helgen en liten fiasko. Bjørnestad Skar ble beste nordmann på syvendeplass på den individuelle sprinten lørdag.

Finn-Hågen Krogh ble nummer 11, mens Pål Trøan Aune, Even Northug, Thomas Helland Larsen og Sivert Wiig kom til kort i kvartfinalen i går.

I tillegg til Norges førstelag røk også andrelaget med Helland Larsen og Trøan Aune ut i semifinalen i søndagens lagsprint.

– Ekstremt skuffende og skikkelig dårlig. Det er bare å gå i skammekroken og skjemmes. Det er egentlig det, sier Bjørnestad Skar om den norske innsatsen gjennom helgen.

– For min egen del så føler jeg at jeg er nærme i går. Jeg gjør den jobben jeg skal i dag. Men det har ikke noe å si når du kommer hjem med en syvendeplass og nesten ikke verdenscuppoeng. Hvis jeg skulle gått skirenn neste helg, så hadde jeg ikke sett så svart på det. Men det kan være uker eller måneder til neste gang. Da er det skikkelig bittert.

Har ikke tenkt på VM-plass

Både Krogh og Bjørnestad Skar kjempet om å kapre den siste og 12. plassen som reserve i den norske VM-troppen dersom de leverte to knallsterke konkurranser i Ulricehamn.

IKKE FORNØYD: Sprintlandslagstrener Arild Monsen, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Jeg har ikke snakket med kollegaene mine om det ennå. Det er litt for tidlig å si, men det var litt for svakt i går og i dag blir det jo for dårlig også. Når det går så rolig skal man være mer på hugget på slutten enn vi var, sier sprintlandslagstrener Monsen.

En slik reserveplass har ikke Skar tenkt et sekund på.

– Å være hjemmeværende reserve er vel egentlig bare en formalitet. Selvfølgelig, hvis jeg skulle bli det og de av en eller annen grunn skulle få bruk for meg, så stiller jeg jo klar og gjør det. Men jeg dro ikke til Ulricehamn for å bli 12. mann i en VM-tropp, men for å gå fort på ski.

– Det irriterer meg fryktelig når jeg nå sitter i bilen på vei hjem. Det er ikke reserveplass i VM jeg tenker på, men lysten på å kjempe om pallplasser i skirenn, sier han.

Krogh er usikker på hva som skjer for ham fremover.

– Jeg vet ikke hva som er neste skirenn for meg. Det er ikke VM i hvert fall. Jeg tror det kan bli en måned uten konkurranse for min del. Det er lite lyspunkter siste del av vinteren, sier finnmarkingen som har en lang vei hjem til Alta søndag og mandag.