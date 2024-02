Hånet svenskene med slengkyss: – Det kom i kampens hete

– Hun er best taktisk. Velger den riktige traseen, og svenskene står bare og stirrer på hverandre og lurer på hva som skjedde her.

Det sa NRKs ekspertkommentator Fredrik Aukland da Skistad sikret sin andre sprintseier for sesongen.

Skistad valgte å stå over verdenscuphelgen i Goms for å hvile seg. Noe som ble en gavepakke for de svenske langrennsjentene da de sikret femdobbelt på sprinten i Sveits.

Lørdag valgte Skistad å markere seg ved å sende et slengskyss i svensk retning etter seieren.

– Det var bra. Det var veldig deilig å slå de svenske jentene, sa hun i seiersintervjuet spilt på NRK Radio.

Kristine Stavås Skistad sikret seier på skøytesprinten i Canmore. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ovenfor Viaplay utdypte hun:

– Jeg tenkte det var hyggelig. Det kom i kampens hete, forklarte Skistad.

Sender et slengkyss tilbake

I finalen i Canmore kjempet Skistad mot Maja Dahlqvist, Linn Svahn og Johanna Hagström, som endte på plasseringene bak. Til svenske Expressen svarer de følgende på slengkysset.

– Hun sier ikke så mye annet, men vi får sende et slengkyss tilbake til henne, sa Dahlqvist.

Gesten ble også diskutert av de svenskene ekspertkommentatorene til Viaplay.

– Det er litt rettferdig. Et lite hint om at dere skal vite hva som kommer jenter. Hun er riktig, riktig vass, sa ekspertkommentator Johan Olsson på sendingen, ifølge Expressen.

– Det er ingen som er i nærheten når hun setter stor fart. Hun er best taktisk, poengterte Aukland da Skistad passerte målstreken.

Viste formutvikling

Tiril Udnes Weng ble nummer 6. Det er 27-åringens første topp-ti-plassering i verdenscupen denne sesongen.

Udnes Weng gikk ikke et eneste verdenscuprenn før jul etter at hun fikk korona før langrennsåpningen på Beitostølen i november.

I perioder hadde hun mer enn nok med å komme seg opp av senga, fortalte hun til NRK i desember.

Derfor måtte hun stå over Tour de Ski og var ikke tilbake i verdenscupen før i januar. Siden den gang har hun hatt en stigende formkurve. Nettopp derfor bestemte Skiforbundet å gjøre enn unntak å sende hun til verdenscuprennene i Canmore og Minneapolis.

Av øvrige norske røk både Anne Kjersti Kalvå, Lotta Udnes Weng og Heidi Weng ut i kvartfinalen.

Mathilde Myhrvold klarte ikke å kjøre seg inn til finalebillett og røk ut i semifinalen. Dermed hadde Norge to utøvere i finalen.