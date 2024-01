– Vi spurte de andre nasjonene som skulle hit om det var mulig å haike litt. Det ordnet seg og ble veldig behagelig for oss, sier Ane Appelkvist Stenseth til NRK.

Trønderen gikk ikke fredagens blandede stafett i sveitsiske Goms, men sammen med fem lagvenninner reiste hun direkte til helgens verdenscuprenn for egen regning.

HAIK: Ane Appelkvist Stenseth og flere av de norske utøverne haiket til verdenscuphelgen i Goms. Foto: LAURENT GILLIERON / AP

I etterkant av verdenscuprennene Oberhof forrige helg gikk nemlig den offisielle reiseruten i regi av Norges Skiforbund hjem til Norge, før en stor del av troppen så reiste ned igjen til Goms.

16 av de 21 løperne som gikk i Oberhof ble også tatt ut til verdenscuprennene i Goms. Seks av dem valgte imidlertid å droppe flyreisen hjem og istedenfor dra rett til Sveits.

Samtlige av de fire norske kvinnene som gikk fredagens stafett, hvor Sverige gjorde storeslem og henviste Norge 1 til tredjeplass, reiste direkte fra Oberhof til Goms.

Reisen mellom Oberhof og Goms tar rundt åtte timer i bil.

Sammen med Tiril Udnes Weng satt Stenseth på med det franske laget.

– Det var veldig snilt og det var en radig biltur. De er kanskje mer vant til veiene her enn hva vi er, så det var en behagelig reise, sier Stenseth.

Måtte betale selv

Landslagskoordinator Ulf Morten Aune forteller at det var diskusjoner rundt hvordan de skulle legge opp planen gjennom sommeren og høsten i fjor.

LANDSLAGSKOORDINATOR: Ulf Morten Aune Foto: Terje Pedersen / NTB

– Tidligere i høst tok man beslutningen om at man skulle reise hjem etter Oberhof. Om noen ville ordne seg selv, så har det, som det ble gjort forrige sesong, så er det helt opp til dem å gjøre det, sier han.

– Finansierte de det selv?

– Ja, det er «dealen» vi har når vi har en reise som går hjem og de velger å være igjen. Det gjorde vi også forrige sesong, sier Aune.

At løperne måtte dekke reise og opphold selv, frem til resten av Skiforbundets tropp kom til Sveits onsdag, får NRKs langrennsekspert, Therese Johaug, til å reagere.

– Jeg stusser litt på at Skiforbundet velger den løsningen og jeg stusser på at de ikke så dette før sesongen kom, at det kunne vært et alternativ å reise videre, for alle andre nasjoner gjør det.

– Så stusser jeg også litt over at utøverne selv skal betale for oppholdet fra Oberhof og frem til det offisielle opplegget starter fra Skiforbundets side, fortsetter Johaug.

Johaug: – Totalbelastningen blir for stor

I tillegg til Stenseth og Udnes Weng, fikk også Mathilde Myhrvold, Margrethe Bergane, Maria Hartz Melling og Kristin Austgulen Fosnæs skyss sydover til Sveits.

Myhrvold satt på med egen utstyrsleverandør.

– For min del tenkte jeg at det var det mest optimale, ettersom det ble så kort tid hjemme. At det ikke var verdt det å få de to ekstra reisedager med fly og slikt. I tillegg til at det er litt høyde her, så var det en fin løsning, synes jeg, sier Myhrvold til NRK.

Johaug er tydelig på at hun har forståelse for at utøverne ønsket å dra rett til Sveits.

– Hadde jeg selv vært utøver og skulle gått i mellomhøyde, som det var i Goms, så hadde jeg ville dratt rett fra Oberhof og til Goms. Det er litt med tanke på totalbelastningen. Det er vanvittig mange skirenn utøverne går om dagen. Det er et tøft program fremover, sier Johaug.

Hun fortsetter:

– Det handler om å spare energien og kreftene der man kan spare, og ikke minst kunne forberede seg optimalt i høyden. Ved å reise hjem til Norge og så ned igjen, så utsetter man seg for sykdom, at man blir sliten og totalbelastningen blir for stor.

– Forholder oss til det som er bestemt

Landslagskoordinator Aune forteller at det var en samlet vurdering som lå til grunn for den offisielle reiseruten. Han trekker frem at de to individuelle rennene i Oberhof begge var i klassisk stil, mens de to individuelle rennene i Goms begge er i fri teknikk.

Videre var langrennsledelsen usikre på belastningen etter Tour de Ski. Rennhelgen i Oberhof var den første i verdenscupen etter Tour de Ski-avslutningen.

På spørsmål om kritikken rundt at utøverne måtte dekke reise og opphold fra Oberhof til Goms selv, svarer han:

– Det her ble bestemt i høst. Da forholder vi oss til det som vi har bestemt. Da vet alle sammen at her har vi hatt ulik oppfatning, og da blir det slik, sier han.

Hadde gunstige flybilletter

Skiforbundet har sett seg nødt til å gjøre flere kutt på grunn av en utfordrende økonomisk situasjon det siste året. Mathilde Myhrvold sier hun har forståelse for at de selv måtte dekke reise og opphold utenfor den offisielle reisen.

– Ja, slik som det er nå og situasjonen er slik, så tenker jeg at det går fint.

– Med situasjonen, mener du da den økonomiske situasjonen Skiforbundet står i?

– Ja, jeg tenker det.

Ifølge Aune var ikke forbundets økonomiske situasjon noen hovedårsak til den valgte reiseruta.

– Sparer dere noen penger på å reise hjem og ikke direkte hit til Goms?

– Det beror jo på hva vi betaler for flybillettene. På det tidspunktet hadde vi veldig gunstige billetter, både til Frankfurt og etterpå til Zürich, sier han.