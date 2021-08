Norge gjorde feil på feil, men de berget likevel avansement i en nervepirrende kamp mot Ungarn.

Norge fikk en veldig tøff start, og gjorde flere enkle feil foran mål. På et tidspunkt ledet Ungarn med tre mål.

Feilene fremover gjentok seg gjennom hele kampen.

– Det er godt at det ikke er stilkarakter på det her, men uansett er jeg veldig fornøyd at vi kom seirende ut av dette, sier Camilla Herrem til NRK.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten lot seg forbløffe av alle de tekniske feilene.

– Nei, dette har jeg ikke sett før, sier Tvedten.

Lunde ble helten

Lagene fulgte hverandre til det gjenstod 15 minutter av kampen. Da tok landslagssjef Thorir Hergeirsson timeout og ba spillerne roe seg ned. Samtidig byttet han inn keeper Katrine Lunde.

Det skulle vise seg å bli en genistrek.

– Hun ender med en redningsprosent på 60 prosent, Katrine Lunde. Solberg hadde 27 prosent, det sier litt om forskjellen, påpeker NRKs kommentator, Patrick Rowlands.

Like etter kampen var ferdig, løp flere av spillerne rett bort til Lunde for å gi henne en god klem.

– Takk og lov for Katrine Lunde. Et utrolig viktig innhopp for Norge. Du ser de har respekt for henne når de hopper inn, sier Tvedten.

Også landslagssjefen hyller sin sisteskanse. Lunde har lang fartstid på landslaget, og kanskje det var rutinen som hjalp håndballjentene onsdag. Dette er hennes fjerde OL.

– Silje stod fantastisk i første omgang, men detter med forsvaret. Da kommer Katrine inn og det er jeg glad for. I dag var hun avgjørende for oss. Hun løftet laget. Det vil jeg påstå, sier Hergeirsson.

Mørk er også takknemlig for at laget har to veldig gode keepere. Hun mener at Lundes innhopp ga laget et ekstra gir.

– Katrine er kjempeviktig. Det er ingen tvil om at hun kan levere. Jeg har vært på henne og hun er med og snur det. Hun spiller ikke sitt fjerde OL for ingen grunn. All ære til henne, sier Mørk.

– Jeg var litt oppgitt

Landslagssjefen innrømmer at det norske laget ikke var helt på topp.

– Vi vår største motstander, spesielt i første omgang. Det er lenge siden jeg har sett et så passivt norsk lag, sier Thorir Hergeirsson til NRK etter kampen.

– 16 tekniske feil er det lenge siden vi har hatt, i en kamp som ikke har mer tempo enn den har. Det er helt klart et minus i dag, og skaper en del styr. De feilene kommer ikke av at motstanderen utmanøvrer oss, sier han.

KRITISK: Thorir Hergeirsson mener det ble gjort for mange feil, spesielt i første omgang. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nora Mørk virker å være enig med sjefen. Hun er likevel lettet over at det gikk Norges vei til slutt.

– Det er utrolig deilig, og det har vært målsettingen. Det er veldig, veldig deilig, sier Mørk til NRK.

Hun forteller at det ikke var noe særlig nerver underveis, til tross for at de tidvis slet mot Ungarn.

– Det blir unødvendig av oss. Kvartfinale er ekkelt å spille. Det er for tidlig å ryke, men vi møter et godt lag som har ingenting å tape. Jeg var ikke nervøs, men jeg var litt oppgitt, sier Mørk.

– Hva tenker du om å møte ROK i semifinalen?

– De skal ut. Det er på tide. Men vi må spille mye bedre enn i dag, og det er alle klar over. Jeg har ventet på denne semifinalen i fem år, sier Mørk.

– Hvor mange ganger har den semifinalen i forrige OL gått gjennom hodet ditt?

– Jeg har aldri sett den igjen, men den har spilt seg i bakhodet i mange år. Det er mulig det skjer igjen, men fy fader, det skal bli godt å gjøre det en gang til.

Herrem, som også var en del av laget som møtte Russland i 2016, er gira på revansje. Hun sier at kampen sitter friskt i minnet fortsatt.

– Den dukker opp stadig. Det er surt, men nå er det tide å gjøre noe med det. Revansjesuget er på topp for oss alle, sier Herrem.

16 tekniske feil

De ungarske spillerne kjempet godt, mens Norge gjorde mange feil. Det skjedde spesielt ofte i første omgang.

– I første omgang er de tekniske feilene at vi tuller med stuss, at ballen stod igjen i gulvet eller at vi har innspill og utspill som er veldig klønete. Vi snakket om det i pausen, at vi er vår verste motstander. Vi måtte være mer venn med ballen, sier Hergeirsson.

Og de slurvete feilene ble lagt merke til i den norske leiren også.

– Ti tekniske feil på 30 minutter. Det pleier vi å ha på 60 minutter. Det må vi legge på nervøsiteten. Vi må senke skuldrene i andre halvdel. Vi har skapt litt for mange tekniske feil i forhold til det vi skal gjøre, sier keepertrener Mats Olsson.

Det ble til slutt hele 16 tekniske feil, noe som er unormalt i et lag med Norges kvalitet.

–Vi finner ikke helt rytmen, så flyter det ikke helt fremover. 22 mål bakover er godkjent, det er mer at det lugger fremover. Vi har litt for mange tekniske feil, inkludert meg selv. Vi må glemme denne kampen her, sier Mørk.

Det ordnet seg likevel til slutt, men de norske spillerne skulle nok likt at kampen ble litt mindre dramatisk.

Norge er det eneste av 24 håndballlag i OL med bare seire så langt. Men i neste kamp møter de en langt tøffere motstand på papiret.

Nå venter beintøff motstander i ROK, altså det russiske laget.

Det var Russland som slo ut Norge i OL i Rio 2016, i tillegg til at de tapte for dem i VM-finalen i 2017 og i bronsefinalen i 2019.