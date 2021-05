Han kan ikke vente lenger

Det er alltid litt trist når lokale klubbhelter ønsker seg bort. Men mandag kveld kom nyheten: Harry Kane, Tottenham Hotspurs ikoniske toppscorer, vil vekk i sommer.

Grunnen er åpenbar: Kane vil vinne store troféer, og han føler ikke at Spurs er gode nok til å gjøre det. Der har sannsynligvis han rett.

Håpet hans er nå at Spurs vil la ham dra i sommer. Der tar han sannsynligvis feil.

Litt som Messi

Det er ikke lenge siden vi så en lignende situasjon. I fjor sommer sa Lionel Messi at han ville bort fra Barcelona, klubben han hadde spilt for siden han var gutt.

Messi og Kane er alt for sine klubber: Toppscorere, ikoner, legender. De elsker fansen og fansen elsker dem tilbake.

Messi har vært i Barcelona siden 2000. Foto: Marcelo Del Pozo / Reuters

Begge hadde ideelt sett blitt i sine klubber ut karrieren.

Men ting blir ikke alltid som man vil. Så dårlige har de to lagene blitt, at de to spillerne har måttet veie kjærligheten til sine klubber opp mot deres personlige ambisjoner.

Messi vil vinne mesterligaen for femte gang, og han følte ikke at Barça var gode nok til å klare det.

For Kane er standarden lavere: Han vil bort fordi han ennå ikke har vunnet et trofé av noe slag.

Sviktet

På en måte har Kane blitt sviktet av sin egen klubb, da spesielt av styreformannen Daniel Levy.

I 2018 skrev Kane under en kontrakt på seks år. Håpet var at Spurs skulle slåss om de store troféene hvert år fremover, altså Premier League og mesterligaen.

På den tiden virket målsettingen mulig, for Spurs hadde Mauricio Pochettino, en karismatisk trener som hadde løftet laget inn i tittelkampen ett år tidligere.

Nå virker imidlertid denne ambisjonen fjernere enn noen gang for Kane.

Harry Kanes framtid i Tottenham er igjen et tema i engelske medier. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

Spurs tapte finalen i mesterligaen mot Liverpool i 2019, noe som ga dem en knekk. Levy sparket så Pochettino mot slutten av året og erstattet ham med José Mourinho, en trekk som har vist seg som en katastrofal avgjørelse.

Nå står Spurs med en stall som trenger store endringer – uten pengene til å foreta dem.

Kane kunne vært tålmodig om han så at Spurs var på rett vei. Flere medier, blant dem avisen The Times, skriver at han ville bort i fjor sommer, før Levy overtalte ham til å bli ett år til.

Den sommeren kunne det virke som Mourinho var i ferd med å bygge et spennende lag. Men nå ligger Spurs på sjetteplass i ligaen. Da de møtte City i finalen av ligacupen, ble de rundspilt.

Samtidig har Kane selv vært ustoppelig. Han er delt toppscorer i ligaen med 22 mål – og har flest målgivende pasninger med 13.

Hva gjør det med hodet til en slik spiller når han leverer sitt livs sesong og blir belønnet med en sjetteplass?

Én ting er sikkert: Kane har gjort sin del av jobben, Levy har ikke gjort sin.

Nå er tiden i ferd med å renne ut. Kane blir 28 år i sommer, og om Spurs skal bygge et nytt storlag, vil det ta lang tid. Kane kan ikke vente lenger.

Spurs vil ikke selge

Derfor er det så synd for ham at han ikke kan bestemme over sin egen fremtid.

For det finnes en annen parallell med Messi. Da argentineren ville bort, løp kontrakten hans ut om ett år. Messi mente han hadde blitt lovet en overgang av presidenten, og krevde å bli solgt.

Men ingen i Barça ønsket å selge Messi. Han er fortsatt i klubben.

For Kane er situasjonen enda vanskeligere: Kontrakten hans løper ut om tre år. Med mindre den inneholder en klausul som lar ham dra for en viss sum – noe som ikke har blitt rapportert av noen medier – er det Levy som sitter med makten.

Daniel Levy er omdiskutert. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Ifølge The Times skal Levy ha lovet Kane at han kan dra i sommer, siden Kane ble enig om å ta ett år til i Spurs. Men Levy vet at laget vil falle sammen uten Kane. Et salg kan friste andre spillere til å dra, og gjøre det vanskeligere å hente en topptrener i sommer.

Nettsiden The Athletic skriver at Spurs ikke kommer til å gli slipp på Kane i sommer. The Times hevder at Levy krever rundt 1,7 milliarder kroner for ham.

Hvor mange klubber sitter med slike penger nå?

Verre enn en hofteoperasjon

Ikke mange. Glem Real Madrid, Barcelona og alle i Italia. Bayern München har allerede en toppspiss i Robert Lewandowski. De eneste som er aktuelle, spiller i England.

Ifølge The Times skal Chelsea, City og Manchester United allerede ha kontaktet Kanes agent. Blant dem er City det mest realistiske alternativet, da de trenger en spiss nå og har dype nok lommer til å prøve seg.

Samtidig vet disse klubbene at Erling Braut Haaland har en utkjøpsklausul på 750 millioner kroner neste år. De kan få en superspiss som er 20 år for halvparten av prisen til Kane.

De vet også at Kane har slitt med anklene. Det skaper usikkerhet om hvor mange år han vil holde toppnivå.

Harry Kane er en av Tottenhams største spillere gjennom tidene. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / Reuters

I tillegg vil de måtte forhandle med Levy, som er kjent som den staeste klubblederen i ligaen. Det vil sitte langt inne for ham å la sin beste spiller dra til en direkte rival.

Levy har måttet gitt slipp på stjerner før i form av Dimitar Berbatov, Luka Modric og Gareth Bale. Men kun Berbatov gikk til en engelsk klubb, Manchester United.

Senere sa Uniteds trener Sir Alex Ferguson, basert på egen erfaring, at forhandlingene med Levy hadde vært mer smertefulle enn en hofteoperasjon.

Alle de tre overgangene ble sagaer som varte hele sommeren. Men for spillerne var det verdt ventetiden: Alle har vunnet store troféer etter å ha forlatt Spurs.

Kane blir enda vanskeligere å selge, og sannsynligvis vil han måtte slå seg vrang for å komme seg bort allerede i sommer.

Ifølge The Times skal han håpe at en overgang blir klar før EM, som begynner 11. juni.

Lykke til med den.