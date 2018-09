Han kan få en rekordsesong. Spørsmålet er bare om han vil det selv

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Eden Hazard hadde ikke noe valg.

Han hadde startet på benken for Chelsea mot Liverpool i ligacupen onsdag kveld. Der hadde lagkameraten Ngolo Kanté fortalt ham at han ikke ønsket å ta del i en straffekonkurranse, dersom det måtte til for å avgjøre kampen. Dessverre for Kanté var det nettopp straffer det bar mot syv minutter før slutt.

– Så den eneste løsningen var å score! sa Hazard etterpå.

Med rå fart og lavt tyngdepunkt smatt Hazard unna Naby Keïta, rundlurte Alberto Moreno og dundret ballen i nettet. Det var klassisk Hazard, som har briljert i sesongåpningen.

I ligaen har han allerede scoret fem mål, selv om han kun har startet fire kamper. Chelsea-trener Maurizio Sarri mener at han kan score 40 mål denne sesongen. Belgieren Hazard er muligens i sitt livs form.

Men det er ikke nødvendigvis bare på grunn av ham selv.

Scoret for lite for Gullballen

– Jeg er den samme spilleren som for to-tre år siden, sier Hazard.

Det som har forandret seg, er forholdene rundt ham.

Lenge har Hazard spilt i skyggen av stjerner som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Hazard har storspilt omtrent hvert år siden han ankom Chelsea i 2012. Lagkamerat Ross Barkley mener at Hazard for øyeblikket er verdens beste spiller.

Men Hazard har aldri scoret nok mål til å blande seg inn i diskusjonen om et trofé som Gullballen. Hans bestenotering i ligaspill for Chelsea er 16 mål, i 2016/17.

Typer som Messi og Ronaldo scorer rundt 30 per sesong.

Og siden mål veier tungt når offensive spillere skal sammenlignes, har Hazard stort sett blitt plassert i kategorien like under de aller beste. Skal han bytte kategori, må han score oftere – og det ser han nå ut til å gjøre.

Trenerens krav

NYE KRAV: - Jeg er den samme som før, sier Eden Hazard. Det er omgivelsene og sjefene som har endret seg. Under Antonio Conte hadde Hazard mye mer defensive oppgaver Foto: Frank Augstein / Ap

En stor del av årsaken er Chelseas spillestil. En del av grunnen til at Ronaldo og Messi har scoret så mye de siste årene, er at lagene de har spilt på, Real Madrid og Barcelona, angriper mye. Det samme gjelder storscorerne i Premier League: Mohamed Salah, Harry Kane, Sergio Agüero.

I Chelsea har Hazard spilt under defensive trenere: Roberto Di Matteo, Rafa Benítez, José Mourinho og Antonio Conte. Slikt har mye å si.

For der Jürgen Klopp lar Salah ligge høyt i banen, har Mourinho og Conte krevd at Hazard følger backen sin. Der hvor Mauricio Pochettino har bedt Kane om å score 4–0 og 5–0, har Mourinho og Conte fortalt Hazard at han må hjelpe laget med å beskytte ledelsen.

Der hvor Pep Guardiola ønsket høy ballbesittelse for å fôre Sergio Agüero med sjanser, har Mourinho og Conte bedt Hazard om å ta kontringene.

Likesom Chelsea har angrepet mindre enn sine rivaler, har Hazard fått færre sjanser til å score.

Men nå trenes Chelsea av Sarri.

En storscorers drøm

OFFENSIV: Maurizio Sarri vil ha offensive spillere og et lag som scorer mange mål Foto: LEE SMITH / Reuters

Sarri, som tok jobben i sommer, er det motsatte av trenerne Hazard har hatt. Han ønsker at Chelsea skal ha ballen så mye som mulig. Når de mister den, skal de vinne den tilbake høyt i banen.

Før Sarri kom til Chelsea, trente han Napoli i tre år. Napoli ble et av de mest offensive og underholdende lagene i Europa. Naturlig nok scoret spissene deres mye. Det beste eksempelet var Gonzalo Higuaín, som brøt Serie As rekord for mål i én sesong med sine 36 fulltreffere i 2015/16.

Den gamle rekorden, satt av svenske Gunnar Nordahl, hadde stått i 66 år.

Storspillet til Higuaín fikk Juventus til å kjøpe ham for 850 millioner kroner, som var rekord i Serie A. Uten Sarri scoret Higuaín 24 mål i sin første sesong der. Deretter scoret han 16. Nå har Juventus lånt ham ut til AC Milan.

Sarri erstattet Higuaín med Dries Mertens. Mertens var egentlig ving; sesongen før hadde han kun scoret fem ligamål. Men i løpet av de neste to sesongene scoret han 46.

Om man ønsker å score mye mål, lønner det seg å spille for Sarri.

Har mer å gå på

Sarri har allerede endret Chelseas spillestil. På fem år under Mourinho og Conte hadde Chelsea aldri mer enn 54,5 prosent ballbesittelse i snitt i ligaen.

Under Sarri ligger Chelsea nå på 65,7 prosent.

BALLBESITTELSE: Under Sarris ledelse har Chelsea mye mer ballbesittelse enn under hans forgjengere Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Hazard elsker å ha ballen mye. Han tar flere touch, spiller flere pasninger og kommer oftere til sjanser. Han takler langt mindre enn før. Før Sarri kom til Chelsea hadde Hazard aldri fyrt av mer enn 2,6 skudd i snitt per 90 minutt i ligaen – nå er han oppe i 3,6.

Om dette bør føre til mål, kan man ta med at Hazard tar straffesparkene. I tillegg står formsvake Álvaro Morata i fare for å miste spissplassen til Olivier Giroud, en dyktig tilrettelegger som Hazard liker å spille med.

Sarri ønsket også Hazard nærmere mål, og har bedt ham om å slutte å falle ned i midtbaneleddet for å hente ballen. Tar man med alle disse faktorene, er takhøyden for Hazard enorm.

– Vi har ennå ikke sett ham på sitt aller beste, sier Gianfranco Zola, Chelseas assistenttrener.

Underholderen

LEKEN: Mens Ronaldo koser seg når han scorer mål, scorer Hazard mål når han koser seg Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Samtidig er det ingen garanti for at målene fortsetter å renne inn. Kanskje den største faren for at de tørker opp, er Hazard selv.

Belgieren har aldri hatt det samme killerinstinktet som Ronaldo, Kane og Salah; de som slåss om toppscorertitlene og lever for å score mål. Disse spillerne har ambisjoner om å vinne Gullballen. De har en egoisme i boksen som Hazard mangler.

Ofte kan faktisk Hazard anklages for å skyte for lite.

– Jeg har bare lyst til å vinne troféer. Jeg bryr meg ikke om hvor mange jeg scorer, sier Hazard.

I stedet har Hazard en annen motivasjon: Å ha det gøy. Han elsker å underholde med hælspark og finter. Han jakter ikke bare mål, men pene mål, om det så er sololøp eller lekre kombinasjoner. Ofte virker det som om scoringene hans kun er en konsekvens av disse tingene.

Mens Ronaldo koser seg når han scorer mål, scorer Hazard mål når han koser seg.

Dermed er det sannsynligvis kun Hazards mentalitet som vil sette grenser for hvor mange mål han scorer under Sarri. Dette kan fint bli en rekordsesong for Hazard.

Om han bare vil.

Eden Hazards skudd pr 90 min i ligaspill 2018/19 3,6 2017/18 2,6 2016/17 2,3 2015/16 1,5 2014/15 2,1 2013/14 2,3 2012/13 2,1

Kilde: WhoScored.com

Hazards forsøk på taklinger per 90 min i ligaspill 2018/19 0,5 2017/18 0,9 2016/17 1,0 2015/16 1,5 2014/15 1,4 2013/14 1,4 2012/13 1,8

Kilde: WhoScored.com