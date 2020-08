Han er en av verdens beste spillere. Men hva er han egentlig god til?

I 2010 skulle Diego Maradona holde en pressekonferanse som trener for Argentina etter en vennskapskamp mot Tyskland i forkant av VM.

Ved siden av ham satt en tysk 20-åring med krøllete år. Da Maradona så ham, stormet han ut døren.

Maradona nektet å si noe «før ballgutten hadde forlatt rommet».

Fotballegenden Diego Maradona trente det argentinske landslaget fra 2008 til 2010. Foto: Ivan Sekretarev / AP

El Diego er verken den første eller siste som har undervurdert Thomas Müller. De siste ti årene har Bayern München-stjernen spilt fast for klubb og landslag – og vunnet alt som er.

Da Tyskland slo Brasil 7–1 i VM i 2014, var Müller på banen.

Da Bayern slo Barcelona 8–2 i mesterligaen fredag, var Müller på banen.

Laget som har Müller, pleier å vinne. Men hva er det egentlig han bidrar med?

Tynn og klumsete

Ser man Müller spille fotball, kan dette være vanskelig å besvare. Med tynne bein og sokker dratt halvveis opp langs leggen ser han bare ut til å løpe rundt.

Müller er ikke spesielt rask. Han er ingen god dribler eller hodespiller.

Han er heller ikke sterk. Hans tidligere lagkamerat Arjen Robben sa en gang at Müller aldri får muskelskader fordi han ikke har noen muskler.

Müller byr ikke på finter, triks eller hælspark. Ofte fremstår han som direkte klumsete, spesielt når han avslutter.

Han har åtte ligamål denne sesongen, som er lite for en hengende spiss på Tysklands beste lag.

– Han er en veldig uortodoks spiller, har Tysklands landslagstrener Joachim Löw sagt.

– Jeg skjønner hvorfor mange sliter med å forstå meg som spiller, sier Müller selv.

Müller spiller alltid

Men det er ingen tvil om at Müller har noe.

Omtrent hver trener Bayern har hatt det siste tiåret, har gjort Müller til en nøkkelspiller. Han slo først gjennom på A-laget i 2009/10 under Louis van Gaal.

– Med meg spiller Müller alltid, erklærte Van Gaal.

Den eksentriske nederlenderen var stor tilhenger av Thomas Müller. Foto: Matthias Schrader / AP

Den tyske forfatteren Uli Hesse skrev en gang at Müller verken kan lure deg med teknikk, hurtighet eller finter. Men han lurer deg likevel.

Men hvordan?

Den beste forklaringen har Müller selv. I løpet av VM i 2010, hvor han ble turneringens toppscorer og beste unge spiller, ble han spurt om å beskrive sin egen stil.

Da kalte Müller seg selv for Der Raumdeuter. Direkte oversatt betyr det «romutforskeren».

Så hva i alle dager betyr det?

Som i basketball

I praksis refererte Müller til sin evne til å finne rom på banen med smarte løp. Kall det gjerne en versjon av «best uten ball».

Müller anser seg selv som et tannhjul i et maskineri. Om han får ballen langs kanten og blir bedt om å drible, er han sjanseløs. Men når laget gradvis bygger opp angrep mot et lavtliggende forsvar, er Müller en spesialist.

Det er da han kommer på sine lure løp, enten inn bak forsvaret, langs kanten eller gjennom midten. Løpene er som regel akkurat det laget trenger, og timingen er ofte perfekt.

Om det er rom der, finner han det.

Om det ikke er rom der, skaper han det.

Thomas Müller: Her fra kampen mot Werder Bremen i den tyske serien. Foto: Pool / Reuters

Med disse løpene er ikke formålet nødvendigvis at Müller skal få ballen selv. Ofte kan de åpne opp rom for medspillere.

Müller forklarer:

– Hvis du ser på basketball, er dette en viktig faktor: Tre spillere skaper plass slik at én kan skyte. Dette er ofte undervurdert i fotball.

Uvanlig rolle

Dermed er det kanskje ikke så rart at noen sliter med å forstå hva Müller bidrar med. Internett flommer over av videoer som viser slepne dragninger, susende langskudd og geniale pasninger.

Ingen lager videoer av gode løp.

Spesielt ikke når mange av løpene ikke engang blir funnet med en pasning.

En annen faktor er at Müller spiller like bak spissen. Denne rollen pleier å gå til den mest kreative spilleren på laget, som for eksempel Lionel Messi i Barcelona.

At Bayern har gitt rollen til den minst tekniske angriperen de har, kan få noen til å stusse.

Men trenerne verdsetter Müllers spilleforståelse. Faktisk er Müller så spesiell at han har fått en egen rolle i PC-spillet Football Manager. Der kan du som trener gi en angriper instrukser om å spille som en Raumdeuter.

– Det finnes farlige soner i fotball. Om du tar deg tid til å studere dem, finner du ut hva som er mest skadelig for motstanderens forsvar, sier Müller.

Lettere med Thomas

Müllers kvaliteter har aldri kommet mer til sin rett enn nå. Tidligere denne sesongen slet han under Niko Kovać, som la laget lavere i banen.

Dette gjorde at Bayern hadde mindre av det tålmodige angrepsspillet hvor Müller er så god.

Men siden Hansi Flick tok over som trener i november, har Müller vært ustoppelig.

Endringene Hansi Flick tok med seg inn i den tyske storklubben passet Müller perfekt. Foto: Michael Dalder / Reuters

Nå presser Bayern konstant, noe som utnytter Müllers løpskraft. De bygger angrep ved hjelp av smarte bevegelser rundt motstanderens straffefelt, hvor Müller er konge.

Denne sesongen har Müller notert seg for 21 målgivende pasninger i ligaen, som er rekord i Bundesliga.

Mange av disse pasningene har funnet Robert Lewandowski, som har banket inn 48 mål på 39 kamper i ligaen og mesterligaen denne sesongen.

– Det er lettere med Thomas ved siden av meg, har Lewandowski sagt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Gjør det spillet krever

I kveld vil Müller være en av de første navnene Flick setter opp på taktikktavlen. Det er ingen tvil om at Müller har sine beundrere.

Den legendariske spissen Thierry Henry sa en gang at han ville be sin sønn om å kopiere Müller.

– Han kontrollerer ballen når han må. Han spiller den tilbake når han må. Han avslutter når han må. Han gjør alt som spillet ber ham om å gjøre, sa Henry.

Om Maradona har innsett det samme, er vanskelig å si. Men han fant i hvert fall fort ut at Müller ikke var noen ballgutt. Fire måneder etter pressekonferansen i 2010 møttes Argentina og Tyskland i kvartfinalen i VM.

Tyskland slo Argentina 4–0. Miroslav Klose scoret to mål.

Og som vanlig var Müller på banen.