Hamilton freste mot eget lag: – Jeg finner ikke ord for hvor forbannet jeg er

Det ble nemlig dramatisk da sikkerhetsbilen måtte samle feltet etter at Valtteri Bottas stoppet på banen med 14 runder igjen.

Det ga Verstappen mulighet til å bytte til nye dekk, og han stakk enkelt forbi leder Lewis Hamilton.

Da Verstappen gikk inn for å bytte dekk, forble Hamilton ute på banen. Han hadde imidlertid svært brukte dekk og var sjanseløs. Bak ham fulgte også flere biler med nye dekk.

Rasende

Den avgjørelsen fikk Hamilton til å fyre på alle sylindere. Til slutt ble han nummer fire.

FALT FRA: Lewis Hamilton. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

– Det var en stor tabbe («f*** up», journalistisk anm.), smalt det fra Hamilton over radioen.

– Jeg kan ikke tro det. F*** ta. Jeg finner ikke ord for hvor forbannet jeg er, fortsatte han.

Viaplay-ekspertene påpekte at de sjelden hører Hamilton så rasende. Samtidig hadde de stor forståelse for frustrasjonen.

– Det er en taktisk blunder av Mercedes, rett og slett. Det er ikke sikkert det ville holdt for Hamilton uansett, men dette spilte helt opp i hendene på Verstappen igjen. Nå kommer han til å dra fra ganske kraftig, kommenterte Viaplay-ekspert Stein Pettersen.

Skjønte han måtte bytte

Med den raskeste rundetiden sikret Verstappen seg 26 poeng og styrer mot sammenlagtseier i VM.

– Det var ikke enkelt. Vi måtte «pushe» gjennom hele løpet: Med sikkerhetsbil, virtuell sikkerhetsbil, gjøre de riktige valgene. Det er alltid spørsmål, men det funket veldig bra for oss så snart vi kom over på de myke dekkene, sier Verstappen i et intervju vist på Viaplay.

SUVEREN: Max Verstappen. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Nederlenderen forklarer at laget skjønte at de måtte bytte dekk da sikkerhetsbilen kom. Der sikret han også seieren.

– Da gikk vi for myke dekk, og jeg fikk en god restart. Derfra hadde vi god balanse i bilen, forklarer Verstappen.

Neste helg venter en VM-runde i italienske Monza. Det gjenstår sju løp av Formel 1-sesongen.