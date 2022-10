Halvparten bryter reglene: Fikk korreks av VM-sjefen for dette

Djokovic snakker ut om turbulent år

Tennisstjerne Novak Djokovic fikk i starten av året innreiseforbud i Australia etter han har nektet å vaksinere seg mot covid-19. Det har preget sesongen hans.

– Det som skjedde i begynnelsen av året satte sitt preg på psyken min. Jeg prøvde å takle det på en god måte, og jeg trodde jeg var helt over det, men det var jeg ikke, sa Djokovic til den serbiske avisen Sportal, ifølge Blick.

Serberen startet 2022-sesongen som verdensener, men støtet raskt på problemer da han fikk innreiseforbud til Australia og ble nektet å spille sesongens første Grand Slam-turnering.

– Jeg venter på tillatelse til å komme inn igjen. Det er bra at de nå har åpnet grensene for uvaksinerte mennesker. Jeg har dette innreiseforbudet, men håper det blir opphevet. Det er ute av hendene mine. Jeg håper folket i den australske regjeringen vil gi meg et positivt svar, sa tennisstjernen.

Djokovic fikk heller ikke komme inn i USA da US Open skulle spilles i august/september, ettersom han ikke har vaksinert seg.

– Jeg respekterer at andre har en annen måte å tenke på min situasjon og omstendighetene. Til slutt, så har jeg aldri fornærmet noen eller noen gang prøvd å være respektløs på noen måte. Jeg har alltid prøvd å vise at det er viktig at alle har valgfrihet. For avgjørelsene jeg tok, visste jeg at det ville få visse konsekvenser, fortalte han. (NTB)