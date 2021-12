Her bryter de reglene: Sjakkprofiler langer ut mot «absurde» klesregler

– Det er helt absurd, sier Pontus Carlsson, Sveriges eneste representant i turneringen.

Før VM i lyn- og hurtigsjakk fikk spillerne tilsendt klesreglementet for turneringen. Det pleier å være likt under de fleste storturneringer, men nå har enkelte av spillerne fått nok.

For eksempel er det ikke tillatt å ha på seg genser. I reglementet står det også at alle plagg skal være ensfarget.

Hva er det lov til å ha på seg? Ekspandér faktaboks Under punkt 4.10.1.1 og 4.10.1.2 i turneringsreglementet oppgis følgende regler til bekledning: Det skal være mørke bukser og mørk jakke.

Sort, blå, grå, beige eller brun er tillatte farger, og de skal være ensfarget.

Skjorten skal være hvit, lyseblå brun eller beige. Lyse farger er ikke tillatt.

Jakken kan tas av i løpet av et parti.

For kvinner gjelder egne regler. De skal ha bukse, skjørt eller kjole og det foretrekkes at klærne er ensfarget. Kilde: FIDE

Maxime Vachier-Lagrave, en av verdens beste sjakkspillere, har flere ganger uttalt seg kritisk til kleskoden i store turneringer. Han lurer på hva dress har med sjakk å gjøre.

– Det gir ikke mening. Ingen spillere er komfortabel i dress. I tillegg er det spesifisert at det skal være ensfarget. Det er rart, reglene er for strenge, sier Vachier-Lagrave til NRK.

GLAD I SHORTS: Hikaru Nakamura sier til NRK at han stort sett har gått i shorts og slippers i to år, og synes det er uvant å spille i dress. Foto: Lennart Ootes / FIDE

– Som sjakkspiller og som sjakktilhenger ønsker jeg å se partiene. Hvis noen møter opp i singlet og slippers bryr jeg meg ikke. Men det bør kanskje være litt profesjonalitet, sier amerikanske Hikaru Nakamura til NRK.

Mener lyse klær blender motspilleren

Kleskoden ble et tema på et spillermøte allerede før turneringen startet. Spillerne fikk tydelig beskjed om at det skal være mørke bukser og mørk jakke. Sort, blå, grå, beige eller brun er tillatte farger, og de skal være ensfarget. Skjorten skal være hvit, lyseblå brun eller beige. Lyse farger er ikke tillatt.

Svenske Carlsson tok selv opp spørsmålet, og humret når han sier hva han fikk til svar.

– Jeg fikk en slags forklaring av dommeren på at man kan blende motstanderen. Hvis det er noen som klager på det, får de holde på. Jeg skjønner ikke hvordan man kan forby enkelte farger, sier Carlsson.

Kristian Stuvik Holm humret også av svaret.

– Den har ikke jeg hørt før. Hvis du kommer i glinsende partydrakt eller som utkledd som ei diskokule, så skjønner jeg det, sier han.

INGEN DISKOKULE: Kristian Stuvik Holm gikk for hvit skjorte. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Risikerer bøter

Blant spillerne i VM er meningene delte. Noen synes kleskoden er helt ålreit, og synes det er fint å se ålreit ut når en spiller VM.

– De vil vel ha et visst image. Kleskode er helt fint, men kanskje ikke forby halvparten at alle klær? sier Carlsson.

– Alle ser bra ut, men i lynsjakk blir det et mareritt med ermer som river ned brikker og sånt, sier britiske David Howell.

Johan-Sebastian Christiansen forstår at noen går lei.

– Jeg skjønner det, jeg hadde vært dritlei hvis jeg hadde spilt alle turneringer i dress. Da skjønner jeg at det er irriterende her og. Det er en vanskelig diskusjon, sier han.

Flere spillere har allerede brutt reglene. Bruk av genser er noe utbredt. Det samme er flerfarget skjorte. Regelbrudd blir rapportert inn og kan straffes med å frata en spiller fem prosent av premiepengene. Ved flere regelbrudd ryker ytterligere fem prosent per regelbrudd.

Atle Grønn forteller at kleskoden stammer fra den forrige presidenten i det internasjonale sjakkforbundet.

– På et tidspunkt gikk han litt lei av å vise frem dårlig kledde sjakkspillere når de fikk besøk av prominente gjester, som for eksempel statsoverhoder. Da ble det bestemt at de skulle ha kleskoder i disse mesterskapene, forklarer Grønn.

Langet ut – fikk svar

Maxime Vachier-Lagrave begriper ikke hvorfor reglene må være så strenge. Han tror det er en måte å gjøre seg attraktive for sponsorer, men mener absolutt ikke det er rett vei å gå.

OPPGITT: Maxime Vachier-Lagrave, her iført dress under VM i hurtigsjakk i 2019. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Etter første dag av VM i Warszawa sendte han en spydig twitter-melding til det internasjonale sjakkforbundet.

– Det hadde vært mer hensiktsmessig å ha vann tilgjengelig for spillerne, metalldetektorer ved inngangen til spillesalen og følge tidsskjemaet enn å bruke alle krefter på en utdatert kleskode, skrev franskmannen.

Før andre dag av mesterskapet var det meste i orden.

– Jeg må takke dem for det, sier han med et lurt smil.

Men kleskoden irriterer ham – og flere andre spillere – fortsatt.

– Jeg vet ikke om det er mulig å endre det. Jeg snakket med dem før turneringen, og de ville ikke gjøre noe. Kanskje vi tar det opp igjen senere, sier han.