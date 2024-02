Haaland utnyttet Ajer-tabbe da City vant: – Vil brenne seg fast i hukommelsen

Oscar Bobb fikk sin første start for Manchester City i Premier League. Erling Braut Haaland startet også for hjemmelaget, mens Kristoffer Ajer startet for Brentford.

Det er første gang på litt over 11 år at tre nordmenn starter samme Premier League-kamp.

Sist det skjedde var 9. februar 2013, da Alexander Tettey startet for Norwich og Brede Hangeland og John Arne Riise startet for Fulham i en kamp som endte 0–0.

Og det ble nordmenn i fokus: Etter 70 minutter ramlet Brentfords Ajer da Haaland ble spilt gjennom, og det utnyttet spissen som sørget for 1–0 og seier til City.

– Et øyeblikk som vil brenne seg fast i hukommelsen hos to norske spillere med ulikt fortegn, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås etter scoringen.

MÅLJÆRBU: Erling Braut Haaland scoret sitt 17. mål i Premier League denne sesongen. Foto: Reuters

– Fatalt for ham

Ajer fikk nok å hanskes med i Brentford-forsvaret. Etter halvtimen spilt fikk Bobb slått inn og fant Haaland, men Jærbuen skjøt ballen over mål.

Fem minutter senere var Bobb farlig nære, men avslutningen til Oslo-gutten ble hindret på streken av en Brentfords Ben Mee.

Til tross for at City dominerte det meste, så viste bortelaget seg også frem. Like før pause serverte Ajer et innlegg som nådde hodet til Frank Onyeka, men City-keeper Ederson hang med.

Etter 60 minutter ble Bobb byttet ut for Jéremy Doku.

STOR SJANSE: Oscar Bobb fikk 60 minutter på banen i sin første Premier League-kamp fra start. Og han var nære scoring. Foto: Reuters

Drøye ti minutter etter fikk City hull på byllen. Haaland ble spilt i bakrom, og Ajer prøvde å stoppe ham, men skled. Dermed endte spissen alene mot keeper, og satte kontant inn 1–0 for hjemmelaget.

– Det er så synd for Ajer. På magen ser han Haaland gå strake veien til mål. Ajer gjør en god kamp, men denne feilen fører til at City scorer. Det blir fatalt for ham, sier Viaplay-ekspert Sigrid Heien Hansen.

– Det er det som er så spesielt. Resten av kampen er han jo god. Det er der fotballen er brutal, la Viaplay-ekspert Petter Veland til.

Det er toppscorerens 17. mål i Premier League denne sesongen. Ifølge statistikkleverandøren Opta har Haaland nå scoret mot alle 21 lagene han har møtt i Premier League.

Minutter senere scoret Haaland igjen, men ble avblåst for offside. Spissen fikk flere sjanser før full tid, men evnet ikke å score. Dermed vant City 1–0.

Sjelden begivenhet

Det er ikke ofte at tre nordmenn er på banen samtidig i en Premier League-kamp. Det har bare skjedd én gang siden kampen mellom Fulham og Norwich i 2013.

For nesten nøyaktig ti år siden – den 8. mars 2014. I oppgjøret mellom Fulham og Cardiff var Hangeland, Mats Møller Dæhli og Magnus Wolff Eikrem på banen samtidig.

Forrige gang to nordmenn startet en Premier League-kamp for samme lag var da Markus Henriksen og Adama Diomande startet for Hull City 5. desember 2016.

Med seieren over Brentford ligger Manchester City på andreplass i Premier League. Ett poeng bak Liverpool.

Brentford ligger på 14. plass – fem poeng unna nedrykksplass.