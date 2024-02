Norge-spissen sendte melding til ekspert: – Deilig å sette folk på plass

– Jeg jobber veldig godt med å få jekka ned Petter litt, sier en fornøyd Jørgen Strand Larsen til NRK.

Landslagsspissen snakker om fotballekspert Petter Veland, som jobber i Viaplay og er en del av Laligaloca-podkasten om spansk fotball.

Veland var nemlig ikke altfor optimistisk da han før denne sesongen skulle spå hvordan han trodde Strand Larsen skulle prestere.

Han svarte «nei» på spørsmål om Norge-spissen ville klare et tosifret antall scoringer i La Liga for Celta Vigo denne sesongen.

– Med bakgrunn i at spisskollega Iago Aspas pleier å forsyne seg grovt av matfatet og at Celta Vigo var spådd en tøff sesong, svarte jeg nei. Og det angrer jeg på nå, sier Petter Veland med et smil til NRK.

EKSPERT: Petter Veland hadde ikke helt tro på at Jørgen Strand Larsen skulle nå ti scoringer denne sesongen. Foto: Viasat

Strand Larsen har nemlig imponert stort for et Celta Vigo-lag som ligger på 17.-plass, notert seg for ni scoringer og ligger på delt tiendeplass på toppscorerlisten.

Ett mål gjenstår før Strand Larsen har motbevist spådommen, som nå har utviklet seg til å bli et slags veddemål mellom de to.

– Vi har vel kommet frem til at straffen hvis han klarer tosifra, skal være at jeg må reise til Spania og løpe doggies på treningsfeltet til Vigo. Så jeg må bare legge meg i trening, sier Veland, som innser at han ligger tynt an.

Toppscorere La Liga 2023/2024 Ekspander/minimer faktaboks Jude Bellingham, Real Madrid, 16 mål. Borja Mayoral, Getafe, 15 mål. Artem Dovbyk, Girona, 14 mål. Álvaro Morata, Atletico Madrid, 13 mål. Ante Budimir, Osasuna, 11 mål. Antoine Griezmann, Atletico Madrid, 11 mål. Gerard Moreno, Villarreal, 10 mål. Hugo Duro, Valencia, 10 mål. Robert Lewandowski, Barcelona, 10 mål. Jørgen Strand Larsen, Celta Vigo, 9 mål. Gorka Guruzeta, Athletic Bilbao, 9 mål. Alexander Sørloth, Villarreal, 8 mål. * per 15.02.2024

Forrige helg fikk landslagsspissen sin niende nettkjenning. Dermed er han kun én scoring unna å vinne veddemålet.

Og fortsatt har han 14 ligakamper igjen av sesongen til å pynte på statistikken og gjøre Velands mål-spådom til skamme.

– At jeg skal være oppe på tosifra er ganske urealistisk med tanke på hvordan vi gjør det. Så han har truffet litt med at Celta Vigo ikke kommer til å gjøre det så bra i år, og at det da gjenspeiler seg i at en spiss nødvendigvis ikke får så mange sjanser, sier Strand Larsen til NRK.

– Men hvert mål jeg scorer, jo deiligere er det etterpå å vite at jeg er ett steg nærmere. Så det tiende målet skal jeg jo ha. Den kommer, lover han.

VIKTIG BRIKKE: Jørgen Strand Larsen har fått mye tillit med flagget på brystet. Under høstsesongen hadde han tre nettkjenninger. Foto: NTB

Det tiende målet kan allerede komme mot Barcelona denne helga, som er neste motstander for Celta lørdag.

Instagram-meldinger

Det hele har utviklet seg til å bli en humoristisk greie mellom de to, og det hender stadig at de sender Instagram-meldinger til hverandre om veddemålet.

Strand Larsen skrev nylig «jeg kommer for deg» for å advare Veland om at han snart må forberede seg på løpestraff.

– Jeg regner med at han ikke sover godt om nettene, men han får glede seg til Barcelona på lørdag, det er en fin mulighet til å ta tiende. Hvis det tiende kommer på lørdag, og det ikke bare er et trøstemål, hadde det vært spennende å gjøre en liten feiring på det, forteller Strand Larsen.

I FLYT: Jørgen Strand Larsen er i ferd med å skape seg et navn i Spania. Foto: ISABEL INFANTES / Reuters

Veland følger spansk fotball ekstremt tett og har lagt merke til at Strand Larsen er i ferd med å få et veldig godt rykte i Spania, både på og utenfor banen.

– Han lærte seg det spanske språket fort, og nå snakker han flytende spansk og blir ofte intervjuet. Han har noen fakter som en entertainer når han ikke har ballen også. Han får med seg fansen og er godt likt der, Veland.

Kobles til storklubber

Allerede har det kommet rapporter i spansk presse om at haldenseren står på blokka til enda større klubber enn Celta Vigo.

– Det går rykter om at han er klar for enda større oppgaver. Jeg har sett navnet til både Real Sociedad og Atlético Madrid. Sistnevnte er virkelig spennende, for Atletico er en tittelkandidat. Der er det en spissplass ledig kommende sesong, sier Veland.

ROSES: Jørgen Strand Larsen har lært seg språket og er i ferd med å bli en populær skikkelse i Spania. Foto: Lalo R. Villar / AP

– Deilig å sette folk på plass

Ryktene som har svirret rundt Strand Larsen den siste perioden har også nådd spilleren selv. Og for den relativt unge spissen gir det mening.

– Hvis jeg får enda flere scoringer, så vet man at interessen kommer til å være der i sommer også. Da er spennende å se hva som skjer, sier Strand Larsen.

– Alle klubber jeg har lest om har vært store klubber, og det å tenke på at en liten gutt fra Halden skal være i de spekulasjonene, det er jo utrolig gøy. Jeg tror også det er veldig gøy for familien min og alle som har jobbet tett rundt meg de siste årene, å se at jeg gjør det såpass bra, sier spissen videre.

Mannen fra Østfold er likevel opptatt av å ha beina godt planta på jorda.

På spørsmål om han får ekstra motivasjon av veddemålet med Veland, svarer han:

– Først og fremst så motiverer jeg meg for hva som kan komme i fremtiden. Jeg vet at dette er et bra utstillingsvindu, og med de kvalitetene jeg har vist i år og med mål og sånn, så har jeg mulighet til å ta et steg videre i sommer eller eventuelt neste år. Men det er alltid deilig å sette folk litt på plass. Og så har jeg og Petter en fin tone, sier Strand Larsen.

STJERNETRENER: Rafael Benitez tok over Celta Vigo før 2023/2024 sesongen. Foto: AFP

Takker stjernetrener

Jørgen Strand Larsen har hatt god veiledning. Denne sesongen har tidligere Liverpool- og Real Madrid-manager, Rafael Benitez, manageransvaret i Celta Vigo.

– Senest i dag hadde vi en prat på trening hvor vi er litt uenige om noen ting, så han er veldig på meg fortsatt. Han er ikke fornøyd nok ennå, så det er veldig bra. Som spiss så trenger du kontinuitet, og du trenger at trenerne tror på deg, og det har jeg fått av «Rafa» i år, så jeg må takke han også for at ting har gått veldig bra, sier Strand Larsen.

