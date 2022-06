– Jeg ble født i England og vært City-fan hele mitt liv. Jeg vet mye om klubben. Jeg føler meg hjemme her, og jeg tror jeg kan utvikle meg og få det beste ut av meg som spiller i City, sier Erling Braut Haaland i en video på klubben nettsider.

Far Alfie Haaland spilte 38 kamper for klubben på starten av 2000-tallet.

SOM FAR SOM SØNN: Erling Braut Haaland går i farens fotspor når han nå skal spille for City. Alf Inge Haaland spilte for Manchester-klubben mellom 2000 og 2003. Foto: IAN HODGSON / Reuters

– Det har skjedd mange endringer de siste 20 årene, men han har bodd her og vet hva det innebærer. Vi har snakket om hvordan det er her, hva som er det beste for meg, hva det ene og det andre er, og prøvd å finne ut av alt. Han har vært en god far.

Haaland mener han og klubben er en god match.

– Jeg har alltid sett på City og har elsket å gjøre det de siste sesongene. Du kan ikke annet enn å beundre spillestilen deres, den er spennende, og de skaper mange sjanser, som er perfekt for en spiller som meg, sier Haaland.

LYSEBLÅTT: Erling Braut Haaland skal spille i lyseblå drakter de neste årene. Foto: mancity.com

Har vært taus

City bekreftet i mai at klubben var enig med Dortmund om en overgang for den norske stjernespissen. Dermed ble det satt sluttstrek for en av de største overgangssagaene i internasjonal fotball det siste året.

Den offisielle presentasjonen av fotballstjernen har imidlertid latt vente på seg. Frem til nå.

Den ferske Premier League-vinneren la ut bilder av Haaland som signerte kontrakten i 11-tiden mandag. Da hadde de allerede gitt hint om presentasjonen gjennom flere twittermeldinger.

– Erling har alt vi ønsker i en spiss, og vi er sikre på at han vil utmerke seg i denne troppen og dette systemet, sier teknisk direktør Txiki Begiristain i Manchester City.

Haaland har møtt pressen via landslaget siden City bekreftet enighet med nordmannen, men han har ikke kunnet uttale seg om overgangen fordi selve presentasjonen ikke hadde blitt gjennomført.

Flere medier har forsøkt seg på pressekonferansene, men Haaland var taus om sin nye klubb.

NYE TRENINGSLOKALER: Haaland har allerede besøkt noen av Citys treningsfasiliteter. Foto: mancity.com

Hauge: – Passer ham perfekt

Presentasjonen kom dagen etter at Haaland for andre gang på en uke scoret to mål i landskamp mot Sverige. Totalt endte han med fem mål på fire Nations League-kamper i juni.

Jærbuen står med 20 mål på sine 21 landskamper og er på god vei mot Jørgen Juves mosegrodde landslagsrekord på 33 mål. I Borussia Dortmund endte han på 85 mål på 88 kamper.

Flest mål for Norge Ekspandér faktaboks 1. Jørgen Juve, 33 mål (45 kamper).

2. Einar Gundersen, 26 mål (33 kamper).

3. Harald Hennum, 25 mål (43 kamper).

4. John Carew, 24 mål (91 kamper).

5. Ole Gunnar Solskjær, 23 mål (67 kamper).

5. Tore André Flo, 23 mål (76 kamper).

7. Gunnar Thoresen, 22 mål (64 kamper).

8. Steffen Iversen, 21 mål (79 kamper).

9. Erling Braut Haaland, 20 mål (21 kamper).

9. Joshua King, 20 mål (63 kamper).

9. Jan Åge Fjørtoft, 20 mål (71 kamper).

12. Odd Iversen, 19 mål (45 kamper).

12. Olav Nilsen, 19 mål (62 kamper).

12. Øyvind Leonhardsen, 19 mål (86 kamper). Navnene i fet er fortsatt aktive. Kilder: Norges Fotballforbund, Store norske leksikon.

Landslagskollega Jens Petter Hauge har tro på at Haaland vil fortsette trenden i City.

– Vi vet alle hva han kan gjøre, og hvilke kvaliteter han har. Det blir utrolig spennende å følge med. Jeg er helt sikker på at det kommer til å gå kjempebra, sier Hauge til NRK.

– Riktig liga og klubb?

– Det er alltid vanskelig å si, men han har kvaliteter til å spille i de fleste ligaer og på de fleste lag. Jeg tror det passer ham perfekt, sier Hauge.

MÅLFORM: Erling Braut Haaland scoret to ganger mot Sverige søndag. Hans neste fotballkamper blir i lyseblått. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hilsen fra City-stjerner

Haaland-overgangen har allerede blitt tatt godt imot av City-stjernene. Da nordmannen ble klar for klubben i mai, ønsket midtstopper Aymeric Laporte Haaland velkommen på denne måten:

«Glad for å ikke løpe etter denne fyren de neste par årene. Velkommen, Erling», skrev han på Twitter.

Laportes lagkamerat Kyle Walker var også ute med en velkomsthilsen til nordmannen.

«Velkommen, Erling. Ser frem til å starte arbeidet», skrev Walker på Twitter.

Haaland blir den sjette nordmannen til å spille for Manchester City. Fra før har pappa Alfie Haaland, Kåre Ingebrigtsen, Egil Østenstad, Abdisalam Ibrahim og Åge Hareide spilt for de lyseblå.