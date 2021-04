Haaland uten scoring da Dortmund røk ut av mesterligaen

Dortmund tapte det første oppgjøret 1-2 i England. En kamp der Haaland måtte gå målløs av banen , men likevel bidro med en svært viktig målgivende pasning.

Det holdt likevel ikke. Det er Manchester City som er klar for semifinale i mesterligaen. Manchester-laget vant dobbeltoppgjøret i kvartfinalen 4-2 sammenlagt.

Det skjedde ikke mye i onsdagens kvartfinale de første 15 minuttene.

Men da Dortmund omsider kom på et skikkelig angrep, var de til gjengjeld dødelig effektive.

Haaland var involvert også denne gangen, selv om det ikke var han som var sistemann på ballen. Nordmannen fikk først en pasning fra Emre Can. Skuddet til nordmannen gikk via Mahmoud Dahoud til 17 år gamle Jude Bellingham, som avsluttet med å sette ballen sikkert i mål.

Dermed ble han også den yngste engelske spilleren som har scoret et mål i mesterligaen.

Og da var det plutselig Dortmund som ledet sammenlagt.

Dortmunds 17 år gamle Jude Bellingham scoret hjemmelagets mål. Foto: Martin Meissner / AP

City kom sterkere tilbake

Hjemmelaget dominerte faktisk åpningen av kampen. Det ble mye Dortmund og mindre City i en liten periode.

Men etter scoringen var det som om gjestene plutselig våknet litt av dvalen.

Kevin De Bruyne var blant annet bare centimeter unna en utligning da han smelte ballen i tverrligger fra 16 meter.

Men selv om City-presset økte markant, slet gjestene likevel med et effektivt og kompakt Dortmund-forsvar. Hjemmelaget var naturlig nok opptatt av å ta vare på ledelsen, og kampen gikk til pause med 1-0-ledelse til Dortmund.

Men ti minutter etter at kampen ble blåst i gang igjen, var Emre Can klønete da han så ut til å heade ballen rett i egen overarm innenfor 16-meter.

Situasjonen gikk til VAR-dommerne, og det ble til slutt idømt straffe for hendelsen. En iskald Riyad Mahrez satte den knallhardt i mål og sørget dermed for at City var tilbake i føringen.

Etter utligningen slet Haaland og Dortmund med å vinne ballen fra de lyseblå, og etter 75 minutter kom avgjørelsen da Phil Foden økte til 2-1 etter et fantastisk skudd.

Dortmunds keeper Marwin Hitz var sjanseløs på straffen. Foto: FREDERIC SCHEIDEMANN / POOL / EPA

Ble mestscorende

Dermed ble det altså ingen scoringer av Haaland i denne kampen, heller. Nordmannen har slitt med uttellingen den siste tiden.

I de siste sju kampene (med kveldens oppgjør), to ligakamper, to mesterligakamper og tre landskamper, har det ikke blitt mål av den vanligvis scoringssikre jærbuen.

Men tyske medier har også gitt Haaland mye av æren for at Borussia Dortmund i det hele tatt kom seg til kvartfinalen i mesterligaen etter seieren over Sevilla (se video).

BILDER MED TILLATELSE FRA TV 2: Haaland-dobbel i mesterligaen Du trenger javascript for å se video.

Spissen scoret to ganger i 2-2-oppgjøret, noe som tok Haaland opp i 20. mesterligamål på kun 14 kamper. Han passerte dermed Ole Gunnar Solskjær som Norges mestscorende spiller i den gjeveste europacupen.