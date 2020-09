Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg synes vi er veldig dårlig i første omgang, men vi kommer oss i andre. Og så er det marginer imot som gjør at vi ikke scorer det andre målet. For ikke å snakke om handsen, det er noe av det ... Nei, jeg skal ikke si noe om den, siden det sier seg selv, men det er kjipt å tape, sier Haaland til TV 2 etter kampen.

Situasjonen han ikke vil snakke om, er straffesparket som ga Østerrike 2–0. Ballen streifet Sander Berges albue og dommeren pekte på krittmerket.

– Ja, den var litt billig?

– Jeg velger å ikke si noe om den, siden det er noe av det dummeste jeg har sett, men ja, sier Haaland til TV 2.

Om målet sier Dortmund-spissen:

– Fin ball av Sørloth og godt å være i gang med å score, men kjipt å tape.

Kritisk Lagerbäck

Den første nasjonsligakampen på veien mot VM i 2022 gikk altså ikke veien for Lars Lagerbäcks menn.

Sist Norge tapte på hjemmebane var mot Tyskland på denne dagen for fire år siden. Fredag var to baklengsmål fasiten like før timen var spilt.

I likhet med Haaland, var ikke Lagerbäck imponert over dømmingen.

– Det er ikke den beste dommerinnsatsen jeg har opplevd. Jeg synes at det er en tvilsom situasjon, sier han på pressekonferansen

Han understreker likevel at Østerrike vant fordi de var det beste laget.

– Det var ingen bra kamp fra vår side, det var ikke et norsk landslag slik det skal opptre, sier Lagerbäck til TV 2 etter kampen.

– Det er vanskelig å forklare egentlig, men fotballmessig var vi veldig passive. Vi jobbet ikke sammen som et lag. Det var ti utespillere spredt utover hele banen, så jeg vet ikke egentlig hva som skjedde.

Landslagssjefen sier den første timen rett og slett var dårlig og at det ikke ble bedre før den siste halvtimen.

Scoret sitt første landslagsmål

For like etter at Alexander Sørloth ble byttet inn, ble håpet tent for Norge.

Sørloths presise innlegg til Erling Braut Haaland gjorde at jærbuen kunne bredside ballen i lengste hjørne og redusere for Norge – hans første A-landslagsmål.

Til tross for en noe oppløftende avslutning av de norske landslagsspillerne, ble det likevel med håpet denne gangen.

– Lenge ble dette en ordentlig realitetssjekk. Spørsmålet er om byttene kom litt seint her, for på slutten av kampen konkurrerte i hvert fall Norge på like vilkår med Østerrike her, sier tidligere landslagskaptein og TV2s fotballekspert, Brede Hangeland.

– Skjønner ikke hvorfor

Innbytter Sørloth var heller ikke fornøyd, og det kom tydelig til syne intervjuet med TV 2 etter kampen.

Det forløp slik:

– Kom du inn for sent?

– Klassisk journalistspørsmål. Det er Lars som bestemmer og jeg forholder meg til det.

– Var det skuffende?

– Du prøver igjen, men du får ikke noe svar på det, spør om noe annet.

– Hva synes du om innhoppet?

– Det var godt. Jeg er fornøyd med at jeg gjør en god jobb og får assist.

Sørloths dom er likevel nådeløs:

– Vi spiller en altfor dårlig førsteomgang. Vi lar dem få initiativet i kampen. Vi har et mye bedre lag enn dem, så jeg skjønner ikke hvorfor vi gir dem det. Andreomgangen spiller vi bedre, men det er tungt når vi skal avgjøre helt på slutten, vi kunne avgjort mye tidligere.

Østerrike styrte showet

Den første halvtimen fikk TV-seerne servert en særdeles tam prestasjon av Norge på et tomt Ullevaal. Gjestene fra Østerrike presset og styrte spillet i starten av kampen.

Og etter spillets gang var det også de som først kunne juble for scoring.

Morten Thorsby ville ha frispark, fikk det ikke og mistet i stedet ballen. Det utnyttet østerrikerne. Innlegget fra Andreas Ulmer havnet hos Michael Gregoritsch, som deretter styrte inn 1–0 forbi en sjanseløs Rune Almenning Jarstein.

Nasjonsligaen 2020, gruppe B1 Ekspandér faktaboks Fredag 4. september: Norge - Austerrike, Romania - Nord-Irland

Måndag 7. september: Austerrike - Romania, Nord-Irland - Norge

Torsdag 8. oktober: Nord-Irland - Austerrike, Norge - Romania

Søndag 11. oktober: Norge - Nord-Irland, Romania - Austerrike

Laurdag 14. oktober: Romania - Norge, Austerrike - Nord-Irland

Tysdag 17. oktober: Austerrike - Norge, Nord-Irland - Romania

Andre omgang startet likedan for Norge. Østerrike med styringen og verre skal det bli. Sander Berge var nær ballen med albuen og dommeren pekte på straffemerket.

– Det er for strengt, sier Hangeland.

Men straffe ble det. Jarstein gikk riktig vei, men nådde akkurat ikke ballen og det endte i 2–0 til Østerrike.

Jarstein gikk rett vei, men klarte ikke unngå kampens andre baklengsmål. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix