Fotballkarrieren til far Alfie Haaland tok en nemlig en smertefull og brå vending i 2001 da han ble taklet stygt i kneet av den tidligere Manchester United-hardhausen Roy Keane.

I et intervju med NRK åpner Erling Braut Haaland for første gang opp om hvordan han ser på den brutale nedsparkingen som trolig endte farens profesjonelle karriere.

RASTE: Roy Keane har nettopp sparket ned Alfie Haaland i en seriekamp i april 2001 og skjeller ut nordmannen i etterkant. Haaland kom aldri skikkelig tilbake på fotballbanen etter skrekktaklingen. Foto: Ødegaard, Rolf Jarle / Scanpix

– Jeg vet ikke helt hvor gammel jeg var den gangen, jeg var bare noen måneder (ni måneder gammel. journ.anm.), så jeg husker selvsagt ikke så mye fra det, men det er sånt som skjer i fotballen, sier Haaland til NRK i intervjuet som ble gjort i fjor høst.

– Kan være over

Pappa Alfie spilte for Manchester City da han i en seriekamp mot Manchester United ble meid ned av Keane, som også ble utvist etter situasjonen, og senere fikk fem kampers karantene. I tillegg fikk iren den gangen en bot på 1,7 millioner kroner.

MØTTE FANSEN: Erling Braut Haaland møtte fansen på flyplassen før avgang til Marbella og treningsleir denne uka. Foto: Borussia Dortmund / TV

Keane fortalte senere i sin selvbiografi at han ikke angret på at han skadet Haaland. Bryne-karen kom seg aldri etter voldsomme smellen han pådrog seg etter taklingen, og valgte å legge opp to år senere.

Pappas dyrekjøpte erfaring har gjort at en av Europas heteste unge spillere er bevisst på at det er viktig å sette pris på fotballen hver dag.

SKREKKTAKLING: Manchester Uniteds Roy Keane takler Alf-Inge Haaland i kneet. Iren fikk fem kamper karantene og 1,7 millioner kroner i bot etter nedsparkingen.

– Fotballkarrieren kan ta slutt når som helst, så det er bare å nyte hvert øyeblikk, sier Braut Haaland videre til NRK.

– Liker stilen din

Pappa Haaland spilte blant annet for Nottingham Forest, Leeds og Manchester City i den øverste toppdivisjonen i England, og fikk med seg 34 landskamper.

Norges nye spisskomet sier han lener seg mye på farens erfaringer som profesjonell etter å ha tatt steget fra RB Salzburg til Borussia Dortmund og Bundesliga.

Spesielt om hvordan man takler press fra omgivelsene.

– Det hører med i fotballen, det er godt at jeg har foreldre som har vært innom denne biten her. Jeg har fått mye råd og snakket mye med dem om det. Så det er ikke et problem, sier 19-åringen til NRK.

– Hva tar du med deg fra det faren din?

– Det er litt av hvert både fra fotballen og utenfor fotballen. Han har jo vært fotballspiller selv, og har mye erfaring som han har overført til meg, så det er litt av hvert ulike ting.

– Har du noe konkret eksempel?

– For eksempel hvordan man skal takle media, og at det bare er å ikke si noe feil så går det fint, smiler han.

Etter å ha scoret 28 mål på 22 kamper for RB Salzburg i fjor høst ble Haaland jaktet av flere storklubber, men til slutt falt valget på Dortmund. I sitt første intervju etter overgangen forteller han hvorfor han signerte for den tyske klubben.

– De sa bare direkte til meg at vi trenger deg framme på topp. Vi liker stilen din og vil ha deg i klubben vår. Jeg likte hvordan de snakket til meg og det var det som trigget meg. Jeg følte at jeg og Dortmund var en god «match», sier Haaland til klubbens egen TV-kanal.

INTENS: Erling Braut Haaland hamret inn mål for RB Salzburg i fjor høst. Det gjorde ham til en av Europas heteste spillere på overgangsmarkedet. Foto: Joe Klamar / AFP

– Liker å «chille»

Dortmund er på treningsleir i Marbella, og skal spiller tre treningskamper, den første mot Standard Liege, tirsdag ettermiddag. Haaland er uaktuell til oppgjøret på grunn av liten kneskade, men når nordmannen blir klar til dyst håper han først og fremst og levere med bena.

– Jeg ønsker å vise folk hvilken spiller jeg er. Ikke snakke for mye, men la dem se hvem jeg er, sier han.

Han blir blant annet lagkamerat med den danske landslagsspilleren Thomas Delaney. Det tror jærbuen er en fordel i en ny klubb.

– Jeg kan snakke morsmålet mitt med ham. Han er i tillegg en bra fyr. Og det virker som det er en avslappet stemning i spillergruppa. Jeg liker meg så langt, sier Haaland.

At atmosfæren er avslappet ser ut til å passe unggutten, som hadde følgende beskrivelse om seg selv i intervjuet med NRK i fjor høst.

– Jeg er en person som helst liker å «chille han» mest mulig når jeg ikke er på fotballbanen. Jeg vil inn og gjøre jobben min, men ellers ikke gjøre så mye annet egentlig, gliser Erling Braut Haaland.