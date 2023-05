Haaland-gull etter Ødegaard-tabbe: – Norge kommer aldri til å oppleve en sånn spiller igjen

Arsenal måtte slå Nottingham Forest lørdag kveld for å kunne kjempe med Manchester City om ligagullet. I stedet sørget Taiwo Awoniyi for Nottingham-seier, og dermed ny Premier League-kontrakt, etter et angrep som startet med en stygg feilpasning av Arsenals norske kaptein, Martin Ødegaard.

Se høydepunktene fra kampen nederst i denne artikkelen.

MÅTTE KAPITULERE: Arsenal-kaptein Martin Ødegaard slo feilpasningen som gjorde Erling Braut Haaland til ligamester lørdag. Foto: Reuters

Dermed er Manchester City ligamestere selv med tre kamper igjen å spille, mye takket være en annen nordmann:

** 52 mål i alle turneringer – til nå.

** Scoringsrekorden i Premier League har blitt smadret.

Erling Braut Haaland har hatt en sesong for historiebøkene, og ennå venter finale i FA-cupen og mesterligaen. «The Treble» er en bragd bare Manchester United har klart tidligere.

– Gjør alltid ditt beste. Tro bestandig. Det betaler seg, skriver Haaland på Twitter lørdag kveld.

Erling Braut Haaland er toppscorende gjennom tidene i Premier League. Se alle hans mål. Du trenger javascript for å se video. Erling Braut Haaland er toppscorende gjennom tidene i Premier League. Se alle hans mål.

Men hvordan har han kommet hit? NRK har snakket med fire personer som på en eller annen måte har vært en del av Haalands elleville reise.

Dette er Erling Braut Haaland – og hans historiske ferd fra Jæren til toppen av Premier League-tabellen.

Starten

En ung Erling Braut Haaland i Bryne-tiden visste lite om hva livet ville by på noen år senere. Foto: HANDOUT / AFP

Alf Ingve Berntsen var Haalands trener i barneårene på Jæren. Berntsen ser med glede tilbake på de årene.

– Man kunne se at det var noe spesielt på gang, og at han skulle gjøre en god karriere lå i kortene ganske tidlig. Men man kunne ikke se for seg at det skulle eksplodere på denne måten, sier Berntsen til NRK med et smil.

Han var Haalands trener fra han var åtte til 15 år gammel og har fulgt den norske spissen tett.

Berntsen er vei hjem til Norge etter å ha vært i England. Der han har fulgt nok et imponerende steg i Haalands karriere. Han var på plass på Etihad for å se sin gamle elev ta seg til Mesterliga-finalen etter å ha høvlet over Real Madrid.

På spørsmål om han kan beskrive Haalands reise, sukker han, erkjenner at «det ikke er så enkelt», men gir det et forsøk:

– Det er både gøy og kjekt, veldig imponerende og litt surrealistisk. Jeg var ganske sikker på at han skulle score mange mål for Manchester City, for han har scoret mye alle andre steder. Men jeg hadde kanskje ikke trodd at det skulle bli sånn som det har blitt.

Det er ... forståelig.

Alf Ingve Berntsen var med på starten av en spesiell karriere. Foto: PETTER BERNTSEN / AFP

Nå er Haaland med i en svært eksklusiv klubb: Den fjerde nordmannen til å vinne Premier League, etter Henning Berg, Ronny Johnsen og Ole Gunnar Solskjær. Han er den første norske Premier League-mesteren siden sistnevnte i 2006/07-sesongen.

– Det var på tide, sier Berntsen.

Men at 52-målsmannen alltid har hatt nese for mål, er det liten tvil om. Det kan en tidligere Ranheim-spiller skrive under på.

Seniorfotball som ung

Alle spillere må i løpet av karrieren finne seg i å bli henvist til benken. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Kristoffer Løkberg, NRK-ekspert og nåværende Viking-spiller, spilte mot Haaland både i førstedivisjon og Eliteserien for Ranheim.

Løkberg husker at City-spissen faktisk debuterte mot dem for Bryne på nest øverste nivå. 12. mai 2016 ble Haaland byttet inn mot Løkberg og Ranheim i en kamp Bryne tapte 0–1.

– Jeg husker en liten spjæling som var teknisk god og litt sånn typisk, spennende ung spiller. Allerede da visste han hvor målet sto, men jeg tror man lyver om man sier at man var skråsikker på at han skulle bli verdens beste spiss, sier den nåværende Viking-spilleren.

Løkberg røper at Haaland tidlig ble så beryktet at motstanderne kikket på lagoppstillingen for å se om stortalentet skulle starte.

– Vi var glade i Ranheim da han startet på benken. Det sier jo litt, når en unggutt hadde gjort seg så bemerket at man fryktet ham, husker Løkberg.

Kristoffer Løkberg husker møtene med Haaland godt. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Løkberg spilte mot Haaland flere ganger, både da han var i Bryne og i Molde.

I sistnevnte klubb viste han tegn på hva som var i gjære for jærbuen. Han markerte seg for alvor med fire mål på 20 minutter mot Brann.

– Det var noe helt spesielt, sier Løkberg.

NRK-eksperten tror Haaland er blitt så god fordi han har tatt riktige steg og klubbvalg hele veien.

– Og med den fysiske kraftpakken, med både kraft og fart, har han utviklet seg til å bli nesten uhåndterlig for de aller fleste forsvarsspillere. Og det har tatt ham fra talent til verdens beste spiss. Og det er mer i vente, mener han.

Erling Braut Haaland flydde høyt i Dortmund. Foto: Martin Meissner / AP

Sjokkstarten i Tyskland

Eivind Bisgaard Sundet var Bundesliga-kommentator for Viaplay da Haaland spilte i Borussia Dortmund.

Lite visste han hva han skulle få oppleve da han forberedte seg til å kommentere kampen mellom Augsburg og Dortmund 18. januar 2020.

Dortmund lå under 1–3 da den norske unggutten ble byttet inn.

Da kampen var over hadde Dortmund vunnet 5–3 og Haaland hadde scoret hat trick.

– Det er bare helt sykt. Han har gjort det mye bedre enn det var mulig å se for seg. Han har tatt så store steg og funnet et nivå som jeg ikke trodde var mulig. Jeg trodde han kunne bli en stor suksess i Premier League, for han snittet på et mål per kamp i Dortmund, selv om laget der ikke var så bra, sier Viaplay-kommentatoren.

Her feirer Haaland scoring i debuten for Salzburg. Foto: MICHAELA REHLE / Reuters

Sundet kommenterte så godt som alle seriekampene Haaland spilte for den tyske storklubben.

Det ble ikke bare en del kamper, men også mange scoringsrop, for Haaland noterte seg for 86 nettkjenninger på 89 kamper, kamper og mål fra Mesterligaen inkludert.

Det var i Tyskland han etablerte seg som verdens mest ettertraktede spiss. Og derfra har han, i Sundets øyne, utviklet seg til å bli verdens beste spiller.

– Det er helt fantastisk. Det er en spiller Norge aldri har sett tidligere. Marginene i fotballen virker å være veldig små. Deter så mange som driver med det, så mange som gjør alt riktig, og likevel kommer han inn og er så langt foran alle andre, så tidlig i karrieren. Det er helt eksepsjonelt, jeg tror norsk fotball aldri kommer til å oppleve en sånn spiller igjen, sier han, og legger til:

10. mai 2022 tok en lang overgangssaga slutt. Manchester City bekreftet signeringen av den da 21 år gamle spissen, som ble tidenes dyreste nordmann.

Et drøyt år senere, og det har vist seg å være en god investering.

Det er lett å la seg fenge av Erling Braut Haaland. Foto: OLI SCARFF / AFP

Inntoget i England

Kasper Wikestad er Premier League-kommentator i Viaplay og har sett eventyret Haaland utfolde seg på nært hold.

Wikestad er stum av beundring for det han har sett.

– At noen skulle ta frem Dixie Deans rekord på 63 mål hadde ingen sett for seg. Det har man ikke gjort med noen andre, påpeker Wikestad.

Fra kommentatorplass har Wikestad fulgt Haaland tett i Manchester City.

Fra kjempebommen i Charity Shield-kampen mot Liverpool, til to mål i Premier League-debuten og til å chippe inn målet som tok ligaens scoringsrekord mot West Ham.

– Han er den andre spilleren i engelsk fotballs historie som har scoret over 50 mål, og den første til å gjøre det etter krigen. Det sier sitt. Han har tatt rekord etter rekord, og har på mange måter redefinert måten vi tenker og ser på fotball, sier Wikestad.

Kasper Wikestad er fra seg av begeistring for det Haaland har vist frem i England. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg kan ikke huske noen andre spillere der man nesten blir skuffet om han bare scorer ett mål i en kamp, legger han til.

Wikestad selv sa før sesongen at 20 ligamål, 30 i alle turneringer, ville være en fantastisk debutsesong. Haaland står nå med 36 ligamål, 52 i alle turneringer.

Nå er han i ferd med å krone en eventyrlig debutsesong. Han er ligamester – som toppscorer.

I tillegg kan Manchester City ta trippelen, om de slår byrival Manchester United i FA-cupfinalen og Inter i Mesterliga-finalen.

– Det er en fare for å bli historieløs når man snakker om Haaland, men det er vanskelig å se for seg en bedre debutsesong noen gang.

Erling Braut Haaland har imponert enormt for et godt City-lag denne sesongen. Foto: Jon Super / AP

Og Wikestad er sikker i sin sak: Uansett hvordan denne sesongen ender, er dette bare starten for Norges vanvittige målmaskin.

– Trofeene kommer til å renne inn. Han kommer til å bli den mestscorende nordmannen i Premier League og på det norske landslaget. Han kan egentlig ta de rekordene som ligger foran ham, sier Wikestad.

Og fastslår med eksakt samme setning trolig 90 prosent av alle nordmenn har ytret om Haaland det siste året:

– Det er bare helt vilt.