– Dagen før kamp forteller han hva som skal skje, og neste dag skjer akkurat det. Det er galskap, og noen ganger skjønner jeg ikke hvordan det er mulig, sier Haaland i intervju med den engelske TV-kanalen Sky Sports.

Søndag er det klart for byderby og storoppgjør når Manchester City tar imot Manchester United.

Før og under kampen vil det bli fokus på den norske superspissen, som har tatt Premier League med storm. Haaland er toppscorer i ligaen, og han har banket inn elleve mål på sine syv første kamper i ligaen.

I den sammenheng forteller han om sitt inntrykk av Guardiola, som blir av mange regnet som verdens beste manager.

– Vi snakker om de små, ulike detaljene. Mot ett lag gjør vi det, mens mot et annet lag gjør vi det. Det er mye detaljer. Han er en veldig detaljert mann som elsker det. Det er fint å jobbe med ham, sier han.

STJERNE: Erling Braut Haaland har blitt Citys stjernespiss, og har startet alle Premier League-kampene så langt. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

– Kan være ensomt

Før og etter nesten hver kamp har Guardiola måttet svare på spørsmål om sin stjerne. Det er kanskje ikke så rart når han scorer mål på bestilling for de lyseblå.

– Han er en perfekt person, og en fin fyr. Det er det viktigste. Kvaliteten hadde han før han kom hit. Han har fortsatt å gjøre det han har gjort fra før, vi har ikke lagt til en masse ting, har spanjolen sagt.

Noen har reagert på at Haaland ikke har altfor mange berøringer i det oppbyggende spillet, og at han i tillegg holder seg stort sett i boksen. Det er ganske stor kontrast sammenlignet med tidligere spisser under Guardiola, og han har også ofte tatt et aktivt valg om å spille uten en ren spiss på topp.

Haaland argumenterer med at han er ren spiss, og at han hører hjemme i boksen. Han mener det er andres jobb å holde bredden. City har spillere som Jack Grealish, Riyad Mahrez og Phil Foden som gjerne har utgangsposisjon på kanten.

– Det kan være ensomt noen ganger, men jeg nyter å være alene. De siste årene har jeg spilt og levd alene, så jeg er vant med å være alene. Jeg tenker bare slik, og prøver å trives i eget selskap. Når man minst venter det, kommer det en sjanse, sier Haaland.

Og det er tydelig at det er godt nok for Guardiola. Haaland har startet alle offisielle kamper siden han kom til City. Mange av kampene har han også fullført uten å ha blitt byttet ut.

Stor høydeforskjell

Begge trenerne fikk på pressekonferansene spørsmål om hvordan det blir med en duell mellom Haaland på 195 centimeter og Manchester United-stopper Lisandro på 175 centimeter.

MØTER HAALAND: Lisandro Martinez kan få en tøff dag mot Erling Braut Haaland. Foto: CARL RECINE / Reuters

Jærbuen har ikke ofret mange tanker til akkurat det.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det før du nevnte det nå. Men jeg tror at hvis vi spiller på vårt beste, så spiller det ikke noen rolle hvem som spiller i forsvaret eller hvilket lag vi møter, sier Haaland.

Heller ikke Guardiola vil gi Haaland en fordel på forhånd, til tross for den unormale høydeforskjellen.

– Han (Martinez) er en fantastisk spiller, som er aggressiv og god i oppbyggingen. United har betalt for ham, og Erik (ten Hag) kjenner ham. Det er ikke første gang han spiller mot større spisser, og han kommer til å håndtere det. Det er viktig å være smart og modig. På innleggene, der Erling er høyere, får vi se hva som skjer, sa Guardiola på pressekonferansen før storkampen.

City har et lite overtak de siste kampene mot United, men helt overlegent har det ikke vært statistisk sett.

City har vunnet tre av de siste fem kampene i alle turneringer, mens United står med én uavgjort og ett tap.