Guardiola om å trene Haaland: – Han er et perfekt menneske

Idrettspresidenten reagerer på Trettebergstuen-grep: – Hjelper jo ikke

Kulturministeren gir idretten og frivilligheten en håndsrekning med raskere utbetaling av strømstøtte. Idrettspresident Berit Kjøll er ikke imponert.

Kulturminister Anette Trettebergstuen opplyser til NTB fredag at Lotteri- og stiftelsestilsynet skal sette fart på utbetaling av strømstøtte-pengene til aktørene i idretten og frivilligheten.

Idrettspresidenten mener grepet som tas ikke på noen måte er tilstrekkelig.

– Det er vel og bra at man finner raske løsninger på likviditetskrisen som mange klubber nå står i, men det hjelper jo ikke når nettoutgiften på strømregningene er så skyhøye at klubbene ikke er i stand til å betale dem. Klubbkassen er tom, sier hun.

– Da ordningen ble innført i vinter, var strømprisene på et langt lavere nivå enn nå. Det betyr at nettokostnaden for idrettslagenes strøm- og gassutgifter har blitt vesentlig høyere, selv med samme støtteordning. For idrettslag som eier egne anlegg, har nettokostnadene mangedoblet seg fra i vinter. Derfor må dagens støtteordning forbedres betydelig, og det haster, fortsetter hun.

Dagens strømstøtteordning til idretten og frivilligheten åpner for å dekke 80 prosent av utgiftene som overstiger 70 øre per kWt. Norges idrettsforbund har bedt om å få dekket 90 prosent av alt som kommer over 50 øre per kilowattime (kWh).