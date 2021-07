Gullgrossisten gjør opprør mot reglene – oppfordrer til boikott og protestaksjoner

Reese, som snart reiser til sitt fjerde OL, har ikke deltatt i Diamond League-stevner denne sesongen. Overfor NRK bekrefter hun at hun boikotter den prestisjefylte stevneserien.

– Jeg deltar ikke. Ingen ser meg i Diamond League i år så lenge det er dette formatet som gjennomføres. Det helt uaktuelt. Punktum, sier Reese.

LEGENDE: OL-gullet fra London er én av åtte gullmedaljer Brittney Reese har sanket med seg fra globale mesterskap. Foto: Matt Slocum / Ap

Hun snakker altså om måten vinnerne kåres på i lengde, tresteg, kulestøt, spydkast og diskos denne sesongen.

Utøverne i disse øvelsene har først har først fem forsøk hver. De tre beste går til en finale. Der strykes tidligere resultater i konkurransen. Kun finalehoppet/-kastet teller når vinneren skal kåres.

Seks av 18 vinnere var ikke best

Det betyr at man i teorien da kan sette fem verdensrekorder, eller ha de fem beste resultatene, i konkurransen uten å vinne.

Så ille har det ikke gått. I 12 av 18 konkurranser så langt i sesongen har utøveren med beste resultat også stått igjen som vinner. Men det betyr også at i en tredjedel av konkurransene, har vinneren faktisk ikke vært den beste.

Det nye formatets store vinnere så langt er kulestøteren Tomas Walsh og lengdehopperen Ivana Spanovic. Begge står med to seirer i konkurranser der de ikke hadde beste resultat.

LENGST ELLER BEST: Malaika Mihambo (t.v.) har to ganger i år blitt slått av Ivana Spanovic i årets Diamond League selv om Mihambo hoppet lengst. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Taperen er lengdehopperen Malaika Mihambo. Hun hadde beste resultat i begge konkurransene Spanovic vant.

– Det er urettferdig, og vi utøverne har ingen innflytelse. Mange utøvere taper penger på dette, for eksempel Mihambo. Hun har tapt to ganger på grunn av finalerunden, og det er ikke rettferdig. Når du hopper fra konkurrentene dine, må du vinne, sier Brittney Reese.

– Vi må handlet

Hun er ikke den første utøveren som uttaler seg kritisk. Tvert imot har motstanden vært massiv, og formatet har langt på vei blitt idioterklært.

Nå mener Reese at utøverne må vise sin motstand i praksis.

– Jeg føler den eneste måten vi kan få til en endring på, er at utøverne står sammen og sier at «vi kommer ikke». For det er vi som skaper stevnet, fastslår hun.

Som et alternativ til boikott, foreslår hun at utøverne rett og slett blir enige om å spolere finalerunden.

– Hvis alle går ut og sørger for å få et ikke godkjent resultat i det siste forsøket, vinner den som er på førsteplass, slik det skal være, påpeker hun.

Enn så lenge føler hun seg imidlertid relativt ensom i kampen.

– Du kan ikke bare klage i sosiale medier og tro at ting skal endre seg. Vi må handle. Handling sier mer enn ord, fastslår hun.

ENIG OG UENIG: Christian Taylor liker ikke det nye konkurranseformatet, men synes ikke boikott er riktig vei å gå. Foto: JOEL MARKLUND

Støtter ikke boikott

Blant dem som har prøvd å argumentere med ord, er den uavhengige utøverorganisasjonen The Athletics Association, med tresteglegenden Christian Taylor i spissen.

– Har organisasjonen gjort nok?

– Jeg synes ikke det. Igjen, du kan ikke bare repetere ord hvis det ikke er noe handling. Ingen gjør noe. Ingen sier «jeg deltar ikke». Jeg er den eneste som sier det, fastslår Brittney Reese.

Konfrontert med kritikken svarer Taylor følgende til NRK:

– Jeg vil oppfordre henne og alle utøvere til å bidra gjennom organisasjonen. Hun har aldri tatt kontakt. Jeg er en stor tilhenger av henne og opplever effekten av regelen akkurat på samme måte som det hun gjør, sier Taylor.

Han støtter ikke en boikott.

– At et individ går til boikott, gir oppmerksomhet. Men det bidrar ikke til å finne den ultimate løsningen som vi leter etter. Vi må samle oss og finne en måte vi kan stå sammen på, og finne løsninger, sier Taylor til NRK.

Begrunnelsen: Mer synlighet på TV

Hovedårsaken til at det nye konkurranseformatet er innført, er at det skal gi de aktuelle øvelsene bedre plass i TV-sendingene. Tidligere har vinnerprestasjonen kunnet komme nær sagt når som helst i en konkurranse, og ofte utenfor TV-ruta.

FORSTÅR: Christina Vukicevic forstår utøvernes frustrasjon, men forstår også hvorfor Diamond League ønsker å kåre vinnere slik de nå gjør i tekniske øvelser. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

Nå blir finalene alltid sendt – ofte direkte.

NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic påpeker at det kan være vanskelig for utøverne å se dette argumentet.

– Det er to sider av denne saken. Som utøver ville jeg sikkert vært frustrert selv, så jeg skjønner det veldig godt. Men vanligvis har de tekniske øvelsene kokt bort i TV-sendingene, sier den tidligere hekkeløperen.

– Så vil de tekniske utøverne selvfølgelig si at de burde fått en større plass i TV-sendingene uansett, men sånn fungerer ikke TV. Hvis man klarer å se det store bildet, så gir dette de tekniske øvelsene større synlighet, sier Vukicevic.

– Forvirrende

Brittney Reese kjøper imidlertid ikke argumentet om at formatet gjør de tekniske øvelsene mer tilgjengelig for publikum.

– De sier det er «fan-basert», men fansen klager. Det er mer forvirrende. Folk lurer på hvorfor den som hoppet lengst ikke vant, sier Reese.

NRK har bedt Det internasjonale friidrettsforbundet (WA), som vedtar reglene, om en reaksjon på Reeses uttalelser og boikott. De viser til at Diamond League organiseres selvstendig, men påpeker at utøverne er blitt tatt med på råd gjennom The Athletics Association.

Diamond League-sjef Petr Stastny understreker også at både utøverkomiteen i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) og den uavhenginge utøverorganisasjonen ble tatt med på råd og aksepterte utprøving av formatet.

– Må ha frihet

– For å kunne modernisere sporten vår og imøtekomme behovene til nye generasjoner fans, må stevnesjefene våre ha frihet til å teste ut nye ideer. Ikke alle ideer vil være en suksess, men hvis vi ikke i det minste tester ut nye konsepter, vil ikke idretten utvikle seg, påpeker Stastny.

Han slår fast at hopp- og kastøvelsene ikke fikk den oppmerksomheten de fortjener, og at finaleordningen gjør konkurransene lettere å følge med på både for TV-seere og publikum på stadion.