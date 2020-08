Norgesrekordholder og OL-legende kaller nye regler «idiotisk» og «en stor vits»

– Det er helt idiotisk, sier Ingar Kiplesund om måten søndagens lengdekonkurranser skal avgjøres på.

Der er det nemlig ikke nødvendigvis den som hopper lengst som vinner konkurransen der norgesrekordholderen skal i aksjon.

Etter fem innledende hopp, møtes de tre beste i en finale. Og det er det ene finalehoppet som avgjør konkurransen.

Hypotetisk sett kan man dermed sette verdensrekord fem ganger på rad og likevel ende som nummer tre i konkurransen. Hvis man for eksempel tråkker på planken i finalehoppet, hjelper det ingen ting at man har konkurransens fem lengste hopp å vise til.

Dette er et av flere formater som er lansert for å gjøre lengde og andre tekniske øvelser mer attraktive. Om ikke koronapandemien hadde redusert sesongen vesentlig, ville vi allerede ha sett lignende konkurranser flere ganger.

Helt siden vedtaket om innføring av formatene ble fattet før jul, har det møtt massiv motstand fra de aktive. Den sterkeste stemmen har vært Christian Taylor.

– Dette er en stor vits, sier amerikaneren til NRK.

– Dårlig beslutning

30-åringen med to OL- og fire VM-gull i tresteg har etablert den uavhengige utøverorganisasjonen «The Athletics Association», som har forsøkt å jobbe aktivt mot konkurranseformer der det ikke nødvendigvis er det beste resultatet som gir den beste plasseringen.

VIL HA FORNYELSE: Men ikke alle er enige i Sebastian Coes grep for å gjøre friidretten mer attraktiv, Foto: FABRICE COFFRINI / NTB Scanpix

– Tilbakemeldingen fra både publikum og utøvere er at dette er enda en dårlig beslutning. Jeg ber bare om at utøvernes stemme en dag vil bety noe for Det internasjonale friidrettsforbundet (WA). Gi oss en sjanse, sier Taylor.

– Stopp denne meningsløsheten, er budskapet fra den britiske lengdestjernen Jazmin Sawyers, en av flere store navn som har ytret seg på Twitter.

Stevnesjefen på Bislett, Steinar Hoen, sitter i Diamond League-styret som har vedtatt å teste ut nye formater. Han har tidligere fortalt til NRK at det skjer etter ønske fra aller høyeste hold i WA, med president Sebastian Coe i spissen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Den beste skal vinne

Intensjonen er at det skal bli lettere å forutse når avgjørelsen faktisk faller i de tekniske øvelsene, slik at man lettere kan få vist det direkte på TV. Når vinnerhoppet (eller kastet) i teorien kan komme i hvilket som helst forsøk, skjer det ofte mens TV viser en løpsøvelse.

WA ønsker dessuten å flytte fokus fra rekordjakt til dueller.

– Jeg synes det er synd at publikumsaspektet på død og liv skal styre alt i friidretten. Det er en idrett med lange tradisjoner og det har fungert siden tidenes olympiske morgen, så hvorfor endre på det nå. Det er jo ikke sånn at folk har sluttet å like friidrett fordi det er for mange hopp i lengde, sier Ingar Kiplesund.

– Men det øker jo spenningen ved at det gir de nest beste en større sjanse til å slå de antatt beste?

– Da får man heller dra hjem og trene bedre.

– Så du mener verdensrekord i første forsøk skal holde til seier?

– Ja, er du gæren. Den beste skal vinne. Sånn er det i all idrett. Det er jo ikke sånn i løp heller at de splitter opp en 400 meter i hundremetere, og så er det den raskeste hundremeteren som teller. Den som hopper lengst vinner, enkelt og greit, akkurat som på barneskolen, sier Kiplesund.

– Positive til å prøve noe nytt

Direktøren for Diamond League-stevnet i Stockholm, Jan Kowalski, tar imidlertid kritikken med ro. I en SMS til NRK skriver han:

«Vi er en del av Wanda Diamond League og er først ute med å teste et nytt konsept innenfor rammene for vår konkurranseserie. Vi er positive til å prøve noe nytt. Det virker som det er mange meninger i denne saken, og det er bra. Vi får samle alle disse sammen med våre egne meninger når vi har gjennomført konkurransen. Det kommer i alle fall til å bli en annerledes konkurranse og det er kult at den får så mye oppmerksomhet.»

Ifølge Christian Taylor er det imidlertid lite som tyder på at utøverne kommer til å endre oppfatning etter å ha blitt noen erfaringer rikere.

– Jeg har ikke hørt om én utøver som støtter det, sier han til NRK.

Nå håper han utøverne blir tatt med på råd før løpet blir lagt for 2021-sesongen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.