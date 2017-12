Gull verdt over 100.000 kroner: – Det blir julegaver uansett

– Jo mer vi kan betale ut, desto bedre, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, til NRK.

Som under EM i Sverige i fjor, får hver spiller i troppen 75.000 kroner dersom Norge tar gull. Det betyr samtidig at håndballjentene også er kvalifiserte for neste VM – noe som utløser ytterligere 30.000 i bonus per spiller. Sølv gir 50.000 kroner.

– Vi har de samme satsene som sist. De er forøvrig like for begge kjønn, opplyser Langerud.

Tenker ikke på pengene

Amanda Kurtovic er klar på at hun ikke bruker tusenlappene inn på konto i førjulstiden som ekstra motivasjon under turneringen i Tyskland.

– Gullmedaljene er motivasjon nok i seg selv. Det er de som er det gjeveste å ha med seg hjem. Det er det vi jobber for. Det blir julegaver uansett, sier hun og smiler.

FINALEKLARE: De norske jentene slo Nederland i semifinalen og møter Frankrike søndag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kantspiller Camilla Herrem beskriver satsene spillerne har forhandlet frem hos Norges Håndballforbund som «bra».

– Jeg syns det er fint. Vi er fornøyde med de summene, sier hun til NRK.

– Hva skal du bruke pengene på?

– Jeg skal bare spare. Nå har jeg fått alt jeg ønsker meg med hus hjemme, så jeg trenger egentlig ingenting. Det blir å spare alt jeg kan. Nå er det på tide å slutte og tulle, sier jenta som kanskje kommer til å synge «Tore Tang» søndag kveld.

Røykeregler

Det internasjonale håndballforbundet droppet et felles presseopplegg med finalelagene i Hamburg lørdag, men den norske troppen stilte opp på spillerhotellet etter frokost.

Thorir Hergeirsson, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk tok sine intervjuer i plenum og snakket om Frankrike, klubbkarrierer, ski, klausuler i kontraktene på klubblaget og røyking (!).

– Jeg har ikke lov til å røyke nærmere enn halvannen time før kamp. Så jeg får ta det før eller etter, fortalte Mørk foran et humrende pressekorps.